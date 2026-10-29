Otázka se nabízí především u nově zvoleného zastupitele a předsedy tohoto hnutí Lukáše Winklera, jenž má společně se svým kolegou a bývalým členem Pirátů Tomášem Koláčným z pozice městských zastupitelů tento projekt řešit.
Winkler je totiž nejen nově zvoleným politikem Brna, ale zároveň pracuje pro zmíněný fotbalový celek. V éře minulého majitele Zbrojovky Václava Bartoňka byl přímo na výplatní listině klubu, kdy pro něj produkoval videa.
Podle předsedkyně protikorupční organizace Oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je střet zájmů v tomto případě naprosto zjevný.