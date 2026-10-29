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Zastupitel chce řešit prodej stadionu Zbrojovce. Pro klub zároveň pracuje

Marek Osouch
  12:25

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Nový zastupitel Brna Lukáš Winkler chce řešit prodej zchátralého stadionu Zbrojovce, pro klub však zároveň pracuje. (26. října 2026) | foto: koláž iDNES David Votruba

Nováček brněnské politiky, hnutí Za Lužánky, šel do voleb s cílem pomoci soukromému investičnímu záměru majitele fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny. Ten chce na městských pozemcích s ruinami fotbalového stadionu postavit moderní arénu pro svůj klub. Po volebním úspěchu teď mají tito politici hájit zájmy města. Za koho však bude nyní pomyslně kopat?

Otázka se nabízí především u nově zvoleného zastupitele a předsedy tohoto hnutí Lukáše Winklera, jenž má společně se svým kolegou a bývalým členem Pirátů Tomášem Koláčným z pozice městských zastupitelů tento projekt řešit.

Winkler je totiž nejen nově zvoleným politikem Brna, ale zároveň pracuje pro zmíněný fotbalový celek. V éře minulého majitele Zbrojovky Václava Bartoňka byl přímo na výplatní listině klubu, kdy pro něj produkoval videa.

Podle předsedkyně protikorupční organizace Oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je střet zájmů v tomto případě naprosto zjevný.

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