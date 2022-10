Znojemským Pirátům chybělo ke křeslu osm voličů, podali stížnost

Od úspěchu je dělilo pouze 231 hlasů. Stačilo tak, aby Pirátskou stranu jako celek na volebním lístku zaškrtlo jen o osm lidí víc.

„V průběhu sčítání se evidentně vyskytly problémy, ve dvou okrscích byly zveřejněné údaje následně změněny. Pochybnost vzbuzuje také velká odchylka získaných hlasů v jednom z okrsků v porovnání s volbami v roce 2018. Zatímco celkově získali Piráti o necelé tři desetiny procenta méně, tak ve zmíněném okrsku to bylo o více než 50 procent,“ vypočítává své výtky lídr znojemské pirátské kandidátky a předseda místního sdružení Pavel Nevrkla.

Piráti poukazují také na podivné zveřejňování výsledků voleb a napadají i fakt, že lidé v karanténě nemohli využít své volební právo.

„V posledních volbách do Poslanecké sněmovny se mohli zapojit i lidé v karanténě, v aktuálních komunálních volbách tato možnost nebyla. Dle sdělení krajské hygienické stanice se takto nemohlo zúčastnit až sto voličů, což při 43procentní účasti znamená 1 333 hlasů,“ vysvětluje místopředseda znojemského sdružení Pirátů a náměstek jihomoravského hejtmana Lukáš Dubec.

Pokud Piráti při přepočítání uspějí, výrazně to změní znojemské povolební vyjednávání. Vítězné ANO by ztratilo jeden mandát a jeho dohodnutá koalice by přišla o většinu, nyní má totiž v zastupitelstvu 16 z 31 hlasů. „Z extremistů v čele našeho města nejsme vůbec nadšení. Ale pokud už taková koalice má vzniknout, tak chceme, aby nebyla sebemenší pochybnost ohledně výsledku voleb,“ podotýká Nevrkla.

Stížnosti se týkají i Brna

Výsledek voleb napadli také v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. „Městu byla doručena datová zpráva, že strana Společně pro Hrušovany 2022 podala návrh na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva Hrušovan,“ potvrdila referentka zdejší radnice Marika Jakubcová s tím, že město podá Krajskému soudu v Brně písemné vyjádření.

Lídr Společně pro Hrušovany 2022 Patrik Reichl, jehož strana podle současných výsledků získala za 19,6 procent hlasů tři mandáty, odmítl svou stížnost komentovat. Údajně jde však o nesprávné započítání hlasů a také o fakt, že někteří kandidáti ani nevěděli, že se voleb účastní.

Námitky ke komunálním volbám mohli voliči nebo strany podat do 7. října. Doručené podněty se týkají i voleb v některých brněnských městských částech, a to ve Slatině, Líšni a Brně-střed. V Hodoníně podnět podala Přísaha, která se s 3,37 procenta hlasů do zastupitelstva nedostala. Další stížnosti se týkají třeba Lednice na Břeclavsku.

Soud nyní všechny případy posuzuje a rozhoduje o případném přepočítání hlasů. Už například zamítl stížnost, která přišla z Velkých Němčic na Břeclavsku.