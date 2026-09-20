Po minulých komunálních volbách usedla do vedení Znojma koalice ANO se starostkou Ivanou Solařovou, SPD a Znojmáci. Na radnici se však končí v jiné sestavě – vládne SPOLU, Naše Znojmo, Pro Znojmo a Znojmáci, přičemž řetěz pro starostu drží František Koudela (ODS).
Po převratu v roce 2024 rivalita a napětí mezi dvěma hlavními politickými bloky gradují, což dokládají poměrně ostré výměny názorů a vzájemné osočování při téměř každém zasedání zastupitelstva i na sociálních sítích. Kdo nakonec boj o radnici vyhraje na další čtyři roky, však rozhodnou lidé při komunálních volbách 9. a 10. října.
Ve Znojmě se jich zúčastní devět uskupení, redakce iDNES.cz v předvolebním seriálu oslovila lídry a položila jim tři následující dotazy:
- Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?
- Tématem posledních let je bezpečnost ve Znojmě – příkladem je nedávná potyčka na městské plovárně či na náměstí Komenského. Jaké kroky chcete podniknout ke zlepšení situace?
- Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Stanislav Palša (ANO): Víme, jak přitáhnout mladé lékaře
- Oceňuji každou investici, jež Znojmo posunula dopředu. Za zásadní problém ale považuji, že vedení města často místo dlouhodobé koncepce řešilo jednotlivé problémy za pochodu. Nejvíc je to vidět na dopravě, parkování a stavu centra. Znojmo podle mě nepotřebuje další čtyři roky pokusů a vysvětlování, proč něco nejde.
- Plánujeme posílit hlídky městské policie v rizikových místech, stejně tak kamerový systém, a zavedeme možnost zákazu vstupu problémovým návštěvníkům na městská sportoviště. Chceme také vytvořit dobrovolné preventivní hlídky pro dohled u škol nebo parků, pomoc seniorům a zranitelným lidem a osvětu v oblasti prevence.
- Moje priority jsou doprava a parkování, dostupné bydlení, živé centrum, sport a hlavně zdravotnictví. Právě tomu se profesně věnuji desítky let. Chci aktivně spolupracovat s lékařskými fakultami a vytvořit podmínky, aby do Znojma přicházeli mladí praktičtí lékaři, specialisté, zubaři i psychologové. Starosta podle mě nemá být komentátorem problémů, má je řešit.
Jakub Malačka (Naše Znojmo): Bezpečnost je velká priorita
- Podařilo se nám znovu rozhýbat investice do města, loni jsme je více než ztrojnásobili. Za vypíchnutí stojí rekonstrukce radniční věže a Jízdárny, modernizace zimního stadionu a dokončujeme obnovu náměstí Svobody. Za důležitý považuji i vznik re-use centra, senior taxi či online lékaře. Mrzí mě však, že se ještě nepodařilo dotáhnout parkoviště v Načeraticích.
- Už zavádíme konkrétní opatření – vyšší daň z nemovitosti u problémových domů, posílení policie, modernizace kamer. Co se plovárny týče, tam chceme jít ještě dál a chceme zakázat vstup na městská sportoviště problémovým lidem. Důležitá je i prevence, práce s dětmi a mladými lidmi.
- Jednou z velkých priorit je pro mě právě bezpečnost, další je bydlení. Chceme dotáhnout projekt bytů zvláštního určení U Lesíka pro seniory a zároveň podporovat dostupnější nájemní bydlení pro mladé lidi a rodiny. Hodláme pokračovat v opravách silnic a chodníků a také zavést nový parkovací systém, jenž zvýhodní místní. Dále propojíme řízení semaforů. Prioritou je i proměna louckého kláštera či nová sportovní hala.
Petra Svedíková Vávrová (SPD): Podpoříme podnikatele
- Jsem hrdá, že se mi do Znojma podařilo přivést kurzy pro podnikatele, které jsme spolu s Okresní hospodářskou komorou přetavili na workshopy a kurzy. V dopravě je úspěchem oprava velké části průtahu města a zejména intervence ministra dopravy z našeho hnutí, který zařadil obchvat Znojma mezi prioritní stavby. Za důležitý krok považuji také zařazení Znojma do programu dostupného bydlení Státního fondu podpory investic.
- Jedinou možností je kombinace konkrétních opatření ve městě a změny legislativy. Pomoci může rozšíření kamerového systému či zvýšení počtu a posílení pravomocí městských policistů, což je částečně opět téma pro vládu, jíž jsme součástí.
- Podpora podnikání a zaměstnanosti, zajištění dostupného bydlení pomocí již zmíněného fondu, poskytnutí veškeré součinnosti potřebné k dokončení obchvatu a co nejlepší dopravní prostupnosti Znojma. Dále důraz na zajištění bezpečnosti obyvatel města či podpora pracujících rodin s dětmi, seniorů a obyvatel i zde podnikajících subjektů.
- Především se podařilo opravit celou řadu ulic a veřejných prostranství, dokončit náměstí Svobody, otevřít radniční věž, Centrum Jízdárna nebo re-use centrum ZNOvu a v neposlední řadě výrazně posunout oživení louckého kláštera. Naopak mě mrzí, že některé projekty, které jsme připravovali, se zatím nepovedlo dostat až do fáze realizace. Jejich příprava ale pokračuje a chci je dotáhnout.
- Každý incident beru vážně a žádný problém nechci zlehčovat. Zároveň jednotlivé události nevypovídají o celkové bezpečnosti ve městě, která je dlouhodobě stabilní, což potvrzují také statistiky. Budeme dále posilovat práci městské policie, kamerový systém, prevenci i spolupráci s Policií ČR a důsledně reagovat tam, kde to bude potřeba.
- Prioritou je dokončit rozpracované projekty. Řešit dopravu a parkování, bezpečnost, připravit nový domov pro seniory, investovat do škol, ulic, chodníků a veřejných prostranství. Za velmi důležité považuji také pokračovat v otevřené komunikaci s občany, naslouchat jejich podnětům a zapojovat je do rozhodování o městě.
Jiří Kacetl (Pro Znojmo): Policisté musí být vidět
- Není toho zrovna málo. Opravená je Kollárova ulice, právě jsme dokončili náročnou rekonstrukci náměstí Svobody. Neustále rekonstruujeme chodníky a místní komunikace. Do dálky září nová střecha národní kulturní památky – radniční věže. Město Znojmo má konečně velký koncertní a kulturní sál v Jízdárně. Bohužel jsme nestihli třeba revitalizaci Horního parku.
- Určitě posílíme úlohu preventistů. Už nyní zvyšujeme kamerové pokrytí města, abychom měli dostatek důkazů v případě trestné činnosti. Nejsme spokojení s podstavem u státních policistů. Městská policie má omezené kompetence, více vidět musí být právě Policie ČR.
- Již v příštím roce začneme po vzoru jiných měst spouštět nový parkovací systém. To přinese našim občanům lepší možnosti zaparkovat v blízkosti svého bydliště či místa podnikání. Velkým dluhem je Domeček. Bude z něj opět kulturně-společenský dům města Znojma. Dva roky, které jsme měli k dispozici, jsou velmi málo. Chceme dokončit to, co jsme pro občany začali.
Bohumila Beranová (Hlas Znojmáků): Živé město s kulturou
- Za dva roky se podařilo dokončit velké projekty jako Centrum Jízdárna nebo oprava radniční věže, spustit nové služby – re-use centrum či senior taxi, ale hlavně připravit řadu dalších projektů. Radost mám i z kulturního života a oslav 800 let Znojma. Mrzí mě, že jsme spoustu věcí nestihli dokončit. U velkých investic je příprava dlouhá a dva roky jsou opravdu krátká doba. Důležité ale je, že řada projektů je dnes připravená tak, aby se v nich mohlo pokračovat.
- Na jedné straně víc kamer a více hlídek. Vedle posilování městské policie pak považuji za zásadní důslednější protidrogovou prevenci, zejména mezi mladými, dále spolupráci škol, policie, sociálních služeb a odborníků. A také důsledné vymáhání pravidel.
- Prioritou je pro mě dotáhnout připravované projekty – nový domov pro seniory, knihovnu, sportovní halu, proměny veřejných prostranství i projekty v příměstských částech. Chci také dál řešit dostupnost lékařské péče, rozvíjet služby pro seniory a rodiny. A důležité je, aby Znojmo zůstalo živým městem s kvalitní kulturou a akcemi pro lidi.
Monika Gaszczyková (Domov): Město má sloužit
- Nebyli jsme součástí vedení města, proto si nechceme přivlastňovat jeho úspěchy. Na veřejném životě Znojma jsme se ale podíleli, naslouchali lidem a zastávali se jich i tam, kde jejich hlas nebyl někomu příjemný. Za chybu tohoto období považuji, že politika příliš často rozdělovala. Město nepotřebuje vítěze nad druhými. Potřebuje lidi, kteří dokážou pracovat spolu pro Znojmo.
- Bezpečnost není jen číslo ve statistice. Rozhodující je, zda se dítě, senior nebo žena večer cítí bezpečně cestou domů. Chceme více strážníků přímo v ulicích, prevenci v problémových místech a rychlou reakci na podněty. Bezpečné město je takové, kde člověk ví, že když potřebuje pomoc, nezůstane sám.
- Chceme Znojmo, ze kterého mladí nemusí odcházet a ve kterém se senioři nemusí bát stáří. Proto dostupné a startovací bydlení, kvalitní terénní i pobytové služby a otevřenou radnici. Politika pro nás nezačíná na radnici, ale u dveří člověka, který potřebuje, aby mu někdo naslouchal. Město nemá lidem vládnout. Má jim sloužit.
Pavel Nevrkla (Znojmo jsi TY!): Řešme klima i cyklostezky
- Povedla se dosavadní příprava rezidentního parkování a také dokončení rekonstrukce radniční věže. Nicméně bazén odpovědní politici postavili na špatném místě, měl zůstat na náměstí Svobody. Ani neměli pro starou budovu žádný plán. Po neplatném referendu tam teď tlačí nesmyslnou předraženou halu. Nová sportovní hala přitom patří do Přímětic. Chybí koncepce adaptace na klimatickou změnu. Ze zklidnění dopravy v centru nezůstalo nic, jen pěší zóna pod Kraví horou a na Tremperku.
- Zajistit bezpečnost je zásadní úkol nejen pro vedení města. Incidenty jsou přifukovány, politici si na tom dělají PR. Politici mají především nechat policii dělat svou práci. Ke zlepšení přitom pomůže třeba jen lepší starost o úklid ve městě. Stejně tak revitalizace Horního parku, jeho nevzhled odrazuje běžné lidi. Přitom ti více dbají na pořádek, chtějí hezká uklizená místa. Jinak v podstatě všechny incidenty jsou natočené, takže více kamer není řešení.
- Zavést rezidentní parkování, revitalizovat Horní park, pokročit v budování cykloinfrastruktury.
Růžena Šalomonová (Znojmo lidem): Ne klientelismu
- Opravené ulice, chodníky, školy nebo školky, to všechno je samozřejmě správně, ale ne důvodem k sebechvále. Jsou to základní povinnosti vedení města. Za zásadní chybu považuji, že radnice místo nákupu poslední průmyslové zóny utratila peníze za administrativní budovu na náměstí Armády. Připravili jsme se tak o možnost přivést investory a nová pracovní místa.
- Koalice slibovala „desatero“ pro bezpečné Znojmo. Výsledek? Incidenty na plovárně i ve veřejném prostoru. Chceme moderní kamery s nočním viděním v parcích, u nádraží a v problémových částech centra, více pěších hlídek večer a o víkendech, kvalitní osvětlení tmavých míst a přechodů a prevenci na školách zaměřenou na drogy, kyberkriminalitu i sebeobranu.
- Chci znojemskou radnici bez klientelismu a stejná pravidla pro všechny. Férové dotace, družstevní bydlení pro mladé, podporu příměstských částí a odpovědné hospodaření. Je také potřeba zajistit větší podporu sportu. Znojmo musí sloužit lidem, ne vyvoleným.