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Vyškov řeší, co s prostorem vedle zámku. Nabízí se minipivovar i místo pro spolky

Karolína Kučerová
  5:13
Vyškovské náměstí

Vyškovské náměstí | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Pavel Horáček, lídr kandidátky ANO v komunálních volbách ve Vyškově (17. září...
Blanka Mikulková, lídryně kandidátky Náš Vyškov v komunálních volbách ve...
Karel Jurka, lídr kandidátky ODS a lidovci Vyškov v komunálních volbách ve...
Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve...
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Z nejméně kandidátek letos mají na jihu Moravy na výběr Vyškované. O hlasy se uchází sedm uskupení, což je nejnižší počet v tomto tisíciletí. Naposledy vyhrálo ANO před hnutím VY a ODS. Čtvrté místo bralo SPD před lidovci. Následný souboj mezi STAN s podporou Volby pro město a Naším Vyškovem ovládli Starostové. Sdružení Transparentní Vyškov je nováčkem.

Vedení města dosud tvoří koalice ODS, VY, KDU-ČSL, STAN s podporou Volby pro město a Náš Vyškov. Starosta Karel Jurka (ODS) vystřídal na jaře 2023 ve funkci Karin Šulcovou (ANO). Při této změně nahradilo hnutí VY v koalici ANO. Redakce iDNES.cz oslovila lídry všech uskupení a položila jim tři následující dotazy:

  1. Co se za poslední čtyři roky podařilo uskutečnit a kde naopak město zaspalo?
  2. Jak hodláte přistoupit k rozvoji areálu pivovaru vedle zámku?
  3. Čeho chcete v následujících letech dosáhnout, abyste své působení na radnici považovali za úspěšné?

Pavel Horáček (ANO): Lepší parkování a novou halu

Pavel Horáček, lídr kandidátky ANO v komunálních volbách ve Vyškově (17. září...
  1. Město investovalo do škol, sportu, komunikací, parkování, wellness centra, stavebních pozemků, odkanalizování Pařezovic, zámecké zahrady, zámku a centrálního lesoparku. Nepodařilo se schválit územní plán, jehož návrh způsobil velkou nespokojenost obyvatel. Zaspalo v přípravě dostupného bydlení, multifunkční sportovní haly, využití pivovaru.
  2. Pivovar je jednou z největších příležitostí Vyškova. Chceme jeho využití na kulturně-společenské centrum s řemeslným malým pivovarem, restaurací, ubytováním, provozem pivních lázní, obchodními prostory, business centrem v historické části stávajícího pivovaru. V dalších prostorách po demolicích objektů by mohlo vzniknout kulturní centrum s hlavním sálem, klubové prostory, bistro. Toto území nesmí být zatíženo bytovou výstavbou!
  3. Za úspěch budeme považovat, pokud se nám podaří co nejvíce naplnit náš volební program. Mezi hlavní priority patří dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory, zahájení výstavby nové sportovní haly, lepší parkování a opravy komunikací.

Karel Goldemund (VY): Zlepšovat kvalitu života

Karel Goldemund, lídr kandidátky VY v komunálních volbách ve Vyškově (17. září...
  1. Vyškov investoval do škol, sportu, dopravy, parkování, bydlení, kultury i veřejného prostoru. Podporoval spolky, oddíly. Podařilo se odkoupit pivovar, sanovat celé obrovské území bývalého Lukromu, což souvisí s přípravou na zdvojkolejnění, a to vše při zachování zdravých financí. Nejde jen o jednotlivé stavby, ale o postupné zvyšování kvality života ve městě při zachování finanční odpovědnosti.
  2. V prvé řadě budeme usilovat ohledání strategického partnera, který bude schopen přinést odpovídající kapitál pro efektivní využití areálu. Nebude to jednoduchá ani rychlá cesta, nemusíme ale čekat na její konec. Primárně nám jde o oživení historického bloku budov bývalého pivovaru a vybudování minipivovaru. Jsme přesvědčeni o jeho postupné využitelnosti pro celou řadu kulturně-společenských aktivit.
  3. Není prostor zde vyjmenovávat jednotlivé akce, které budeme prosazovat, to se lidé dozvědí z našeho programu. Jde o to pokračovat v postupném budování našeho města a zlepšování kvality života v návaznosti na jeho skutečné možnosti.

Karel Jurka (ODS+lidovci): Investovat, ale nezadlužovat se

Karel Jurka, lídr kandidátky ODS a lidovci Vyškov v komunálních volbách ve...
  1. Vyškov v příštím roce zaplatí poslední splátku za nákup pivovaru a bude bez dluhů. Pokud jsme si kdy na investice půjčili, úvěry jsme vždycky splatili, a přitom držíme místní poplatky a daně nízko. Zároveň jsme nezaspali u projektů, které rozhodnou o budoucnosti města – získali jsme pivovar a roky jednáme o zdvojkolejnění tratě. U některých menších věcí bychom chtěli být rychlejší, ale Vyškov si hlavně nesmí nechat ujet vlak u zásadních investic.
  2. Společně s Romanem Celým jsme intenzivním jednáním s ministerstvy zemědělství a financí prosadili, aby pivovar město mohlo získat spolu s dalšími pozemky a rybníkem Jandovka. Teď z něj chceme vytvořit živé místo s minipivovarem, gastronomií, společenským sálem, kulturou a prostorem pro spolky.
  3. Úspěchem bude, když dotáhneme projekty, které ovlivní Vyškov na desítky let: rychlé železniční spojení s Brnem, pivovar, městské bydlení pro mladé rodiny a seniory, sportovní halu, dopravu a parkování. Chceme dál investovat, ale nezadlužovat město a mít připravený plán.

Libor Bláha (Patrioti pro Vyškov): Více zapojit občany

Libor Bláha, lídr kandidátky Patrioti pro Vyškov v komunálních volbách ve...
  1. Oceňujeme investice do škol, veřejného prostoru či infrastruktury. Co nám ale dlouhodobě chybí, jsou velké projekty, které město skutečně posunou dopředu. O řadě záměrů se roky diskutuje, zpracovávají se studie a připravují plány, ale k realizaci se často nedospěje. Chybí dostupné bydlení i odvážnější příprava strategických investic. Vyškov potřebuje méně plánů do šuplíku a více skutečně dokončených projektů.
  2. Naším cílem je, aby se ve Vyškově znovu vařilo vyškovské pivo. Máme investora, který má vážný zájem pivovarnickou tradici obnovit a do areálu investovat. Zároveň je připraven jednat s městem o podmínkách jeho dalšího využití. Prostranství by tak mohlo sloužit i veřejnosti – například pro koncerty, letní kino a další kulturní akce.
  3. Úspěchem pro nás bude Vyškov, kde se lépe bydlí, bezpečněji žije a snadněji parkuje. Chceme rozhýbat strategické projekty a současně více zapojit občany do rozhodování o budoucnosti města. Proto chceme využívat místní referendum u skutečně zásadních otázek a investic.

Radim Jankovič (Volba pro město): Město, jež naslouchá

Radim Jankovič, lídr kandidátky Volba pro město v komunálních volbách ve...
  1. Za úspěch považuji například odkoupení pivovaru, nový mokřad na Padělkách, opravu Sokolského domu či polopodzemní kontejnery. Jsou výsledkem společné práce koalice, zastupitelstva i úřadu. Rezervy vidím v komunikaci s lidmi a v péči o zeleň. O velkých změnách se mají dozvídat včas a mít možnost ovlivnit je už při přípravě.
  2. Pivovar chceme propojit se zámkem a zámeckou zahradou v živé místo pro kulturu, gastronomii a setkávání. Prostor tu může mít letní kino, menší koncerty i soukromý mikropivovar. Nejdříve ale potřebujeme porovnat varianty s veřejností a odborníky, znát cenu obnovy i budoucího provozu. Postupovat chceme po zvládnutelných etapách. Provoz mikropivovaru město dotovat nebude.
  3. Za úspěch budu považovat radnici, která naslouchá, odpovídá a vysvětluje svá rozhodnutí. Chci více stínu a zadržené vody, udržované chodníky, dostupnější sportoviště a živější veřejná místa. Prosadit chceme mimo jiné Vyškovskou kartu pro jednodušší rezervace, vstupenky a městskou podporu aktivit obyvatel. Výsledek musejí lidé poznat v běžném životě.

Blanka Mikulková (Náš Vyškov): Nový lesopark

Blanka Mikulková, lídryně kandidátky Náš Vyškov v komunálních volbách ve...
  1. Asi největší akcí, kterou se podařilo dotáhnout do konce, je rekonstrukce zámecké zahrady, lodžie a zahradníkova domku. Jsem ráda, že to po letech příprav klaplo. Těší mě, že se podařilo připravit městské pozemky pro individuální bytovou výstavbu. Či zrekonstruovat bývalou synagogu a dokončit kanalizaci v Pařezovicích.
  2. Určitě chceme navázat na již zpracovaný Generel zámku, pivovaru a zámecké zahrady. Areál chceme otevřít, propojit jak se zámkem, tak se zámeckou zahradou, bývalou lahvovnu přeměnit na potřebný kulturní stánek, další budovy využít například pro potřeby zámecké zahrady a starou část pivovaru využít na minipivovar, restauraci, případně ubytování hotelového typu pro turisty.
  3. Postoupit s rekonstrukcí pivovarského areálu a zámku. Vytvořit nové zelené plochy – například lesopark Marchanický háj. Upravit fungování MHD a začít s výstavbou alespoň jednoho parkovacího domu. Projekčně připravit novou sportovní halu. A všechny další nápady, které povedou k lepšímu životu pro nás pro všechny.

Eva Formánková (Transparentní Vyškov): Rozvoj podle plánu

Eva Formánková, lídryně kandidátky Transparentní Vyškov v komunálních volbách...
  1. Vítáme rekonstrukci zámecké zahrady i kulturní akce na náměstí. Město také umožnilo výstavbu bytů, postupně ji ale bohužel přeneslo do obrovských rozměrů bez ohledu na demografii, infrastrukturu a potřeby obyvatel. Zaspalo v budování dostupného bydlení, adaptaci na změny klimatu i energetickou soběstačnost. Velkou promarněnou příležitostí je také nezrekonstruovaný zámek.
  2. Inspirovali jsme se dobrými příklady, jako je podnikatelský inkubátor v Kunovicích. Podporuje začínající podnikatele a zároveň funguje jako komunitní prostor pro kulturní akce a další aktivity. Nabízí přednáškové sály, konferenční prostory, kavárnu i komunitní centrum. Vzniklo tak funkční celoročně využívané místo, které bychom rádi vytvořili i ve Vyškově.
  3. Zaměříme se na dostupné bydlení, které pomůže a přispěje k tomu, aby mladí neodcházeli z města. Nastavíme transparentní pravidla pro zveřejňování zakázek, smluv a hospodaření města nad rámec zákonných povinností. Důležité je také rozvíjet Vyškov podle kvalitního strategického plánu s důrazem na dobrou kvalitu života.
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