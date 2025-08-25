Zatímco exministr spravedlnosti Pavel Blažek byl kvůli bitcoinové kauze donucen pozastavit členství v ODS a vzdát se kandidatury, lidovecká poslankyně a „skokanka“ z minulých voleb Marie Jílková už mandát obhajovat nechce.
„Nikdy vlastně nevíte, kdy v práci skončíte. Do toho máte ještě zabezpečovat rodinu. Mám dvě děti i starou maminku, o kterou se starám,“ vysvětlila pro iDNES.cz v narážce na dlouhé noční schůze.
Ze zdravotních důvodů se s vysokou politikou rozloučí i její stranický kolega Antonín Tesařík a už jen pár týdnů bude ve Sněmovně úřadovat občanský demokrat Pavel Kašník.
Nejspíš kvůli věku do obhajoby nešel ani bývalý rektor Vysokého učení technického v Brně, pětasedmdesátiletý Karel Rais. Je to jediný „odpadlík“ ze stávajících jihomoravských poslanců hnutí ANO. Ostatní v čele s Alenou Schillerovou zkusí znovu získat důvěru voličů.
Někteří se ale kandidátkou propadli níž a do popředí se naopak dostala „mladá krev“, jako třeba místostarosta Pohořelic na Brněnsku Patrik Pařil. Hnutí sází i na experty tím, že se bude snažit lovit hlasy mimo jiné na osobu Václava Trojana, který je vedoucím pěstírny léčebného konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně i místostarostou brněnských Židenic.
Oživit novou a mladou tváří přímo v čele chce také hnutí STAN, lídrem je tak sedmatřicetiletý poslanec Josef Flek. I další tři stávající poslanci však chtějí znovu uspět.
Škatulata mezi kraji
Volby naopak můžou přinést i návrat „starých bardů“. Šanci na zvolení má Zdeněk Koudelka, který byl za sociální demokraty poslancem v letech 1998 až 2006. Nově v barvách Trikolory zaujal třetí místo na kandidátce SPD. Jejím jihomoravským lídrem je někdejší děkan pražské Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Ten na kandidátce nemá jako bydliště hlavní město, kde dlouhodobě žije, ale překvapivě Brno. Krátce před volbami si tam totiž přehlásil trvalý pobyt. Na zvonku, kde udává svou adresu, ovšem jeho jméno chybí.
Krajští lídři do voleb
Kuriozitou je i „šibování“ s dosavadním poslancem Janem Hrnčířem z Blanska. Kandiduje totiž jako lídr na Pardubicku. „Vyšlo to z dohody s ostatními stranami, že pan docent Ševčík bude na jižní Moravě a já půjdu sem. Znám to tady, mám tady chalupu,“ řekl iDNES.cz.
Podobná škatulata zvolila i Přísaha, zakladatel tohoto hnutí Róbert Šlachta se pustí do voleb v Ústeckém kraji, zatímco jižní Moravu přenechá někdejšímu brněnskému primátorovi za ANO Petru Vokřálovi. Ten jako lídr loni v krajských volbách pohořel. Hnutí ANO zase vysílá bývalého ministra školství Roberta Plagu, který je z Brna, do Středočeského kraje.
Piráti, kteří minule v koalici s hnutím STAN doplatili na kroužkování a nikdo z jihu Moravy za ně ve Sněmovně nezasedá, kompletně vyměnili čelo kandidátky. Jako lídra nasadili Michala Švagerku, dnes známého hlavně na Hodonínsku v podnikatelských kruzích a v Dubňanech, kde je místostarostou. Záda mu pak kryje šéf jihomoravských Pirátů Marek Lahoda.
Úplně na posledním místě seznamu pak svítí jméno podnikatele Jiřího Hlavenky. Nemyslí, že by ho lidé vykroužkovali. „Věnuji se práci přímo uvnitř strany, podílím se na programu,“ sdělil šedesátiletý investor, který si před časem nemálo vydělal prodejem podílu u letenkové firmy Kiwi.com.
Rozpolcení Moravané
Do Sněmovny by se chtěli vrátit i komunisté pod hlavičkou uskupení Stačilo! , které na jihu Moravy vede přímo jeho předseda Daniel Sterzik. Nikdo z někdejších komunistických poslanců z Jihomoravského kraje nekandiduje. Jeden muž, který ve Sněmovně seděl, se však na seznamu objevil. Jde o někdejšího sociálního demokrata Lukáše Vágnera, který se stal poslancem až jako náhradník pár týdnů před volbami v roce 2021. Vysoké politiky si tak užil jen chvilku.
Přeběhlíka od SOCDEM získali i Motoristé, jako trojka za ně kandiduje starosta brněnské Bystrce a někdejší šéf městské buňky strany Tomáš Kratochvíl. „Zaujalo mě, co říkají. Jiní totiž mají spíš antiprogram, ať už je to antifiala, nebo antibabiš,“ poznamenal s tím, že do strany zatím vstupovat nechce.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Poslední kandidátku, která je na všech místech obsazená, má jen Moravské zemské hnutí, jež tradičně zvedá moravskou regionální linku. Kuriozitou je, že o hlasy v čele s Pavlem Trčalou se neucházejí pouze členové tohoto uskupení, ale i konkurenčních Moravanů.
Ti sami nekandidují, někteří zástupci jsou však skrytí na kandidátce Stačilo! a také vedení této strany spolupráci s komunisty hájí a podporuje. „Vadí mi to, proto jsem využila jiné možnosti,“ uvedla starostka Pasohlávek na Brněnsku Martina Dominová, která tak raději kandiduje za Trčalovo hnutí. U Moravanů však jako členka zůstává.