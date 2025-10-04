Exit poll: Fiala uhájí Brno, prvenství na jihu Moravy mu může vzít Schillerová

Marek Osouch
  15:06
Přes třicet procent hlasů získalo uskupení SPOLU v Brně, tedy rodišti premiéra a lídra této koalice Petra Fialy. Vyplývá to z odhadu výsledku voleb, který prováděli brněnští politologové přímo v terénu u volebních místností. Na druhém místě skončilo hnutí ANO. V celém Jihomoravském kraji však může hnutí s lídryní Alenou Schillerovou koalici SPOLU předběhnout.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Katedra politologie FSS MU

„Může zvítězit ANO, ale SPOLU se na jihu Moravy dařilo i v krajských volbách v minulém roce. Do letošní kampaně se zapojil jihomoravský hejtman (Jan Grolich), to by taky mohlo sehrát roli,“ uvedl politolog Masarykovy univerzity Petr Voda.

Vyrovnané zisky na třetím a čtvrtém místě mají na jihu Moravy Piráti a Starostové. Jedná se zhruba o 12 procent hlasů, odchylka je plus minus dvě procenta.

Poměrně značná část nejen jihomoravských voličů SPOLU z roku 2021 se podle dat politologů letos rozhodla právě pro hnutí STAN nebo Piráty, zatímco voliči koalice PirSTAN se k volbě SPOLU přesunuli v mnohem menší míře. Přes pět procent získali podle odhadu na jižní Moravě i hnutí SPD, Motoristé a Stačilo!

Výsledek exit pollu na jižní Moravě, který provedli politologové Masarykovy univerzity při sněmovních volbách 2025.

Výsledky Pirátů, hnutí STAN a Motoristů se můžou výrazněji lišit od předvolebních průzkumů. „Téměř polovina voličů Pirátů, STANu a Motoristů se o volbě rozhodla v uplynulých dvou týdnech. V tomto ohledu je důležité srovnání Motoristů a Stačilo!. Zatímco Motoristé byli v závěru kampaně schopni oslovit nové voliče, tak uskupení Stačilo! v tomto ohledu bylo mnohem méně úspěšné,“ popsali politologové.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

37,28 %
strana získala 36 577 hlasů
7
-1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,08 %
strana získala 22 641 hlasů
4
-5

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8,43 %
strana získala 8 279 hlasů
1
-3

Česká pirátská strana

8,12 %
strana získala 7 969 hlasů
1
-3

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,11 %
strana získala 7 958 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,42 %
strana získala 6 300 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,04 %
strana získala 4 950 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,53 %
strana získala 1 508 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,42 %
strana získala 414 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,26 %
strana získala 264 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 210 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 210 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,16 %
strana získala 160 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 129 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 120 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,11 %
strana získala 112 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 67 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,05 %
strana získala 55 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 51 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 49 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 41 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 32 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Právě uskupení Stačilo! se podle Vody příliš nevyplatilo vsadit na spojení se SOCDEM. Původní voliči sociální demokracie netvoří ani desetinu voličů Stačilo!, spíš dali hlas Starostům nebo hnutí ANO.

Hřib nebo Macinka ideálním premiérem? Voliči stran vidí lepší alternativy

Celkem očekávatelně chce většina voličů ANO za premiéra Andreje Babiše a v případě opačného bloku pak Petra Fialu. „U hnutí SPD je oproti minulosti drobný posun v tom, že voliči nezmiňují jen Tomia Okamuru, ale častěji i jméno Andreje Babiše. Vypovídá to o tom, že jsou otevřeni spolupráci právě s hnutím ANO,“ poznamenal Voda.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou u konce a začíná sčítání hlasů. (4. října 2025)
Volební štáb pirátské strany. Praha Hl. nádraží, Fantův sál. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
732 fotografií

Lídra Pirátů Zdeňka Hřiba jako ideálního premiéra nezmínila ani polovina jejich voličů. A u Motoristů naprosto propadl jejich celostátní lídr Petr Macinka, výrazně jej zastínila nejen hlavní tvář Motoristů Filip Turek, ale i Babiš.

Politologové Masarykovy univerzity při sněmovních volbách 2025 také zkoumali, jak by vypadal ideální premiér podle voličů jednotlivých stran.

Politologové z Masarykovy univerzity sbírají data přímo u volebních místností každoročně. Třeba loňský odhad voleb v Jihomoravském kraji jim poměrně vyšel. Tehdy konstatovali, že uskupení SPOLU vedené hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) jasně vyhraje a získá i voliče svých dosavadních koaličních partnerů. To se pak ve výsledcích potvrdilo, kdy Piráti zcela propadli a Starostové jen těsně překonali pětiprocentní hranici.

Mandáty a zvolení poslanci

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

Exit poll: Fiala uhájí Brno, prvenství na jihu Moravy mu může vzít Schillerová

Přes třicet procent hlasů získalo uskupení SPOLU v Brně, tedy rodišti premiéra a lídra této koalice Petra Fialy. Vyplývá to z odhadu výsledku voleb, který prováděli brněnští politologové přímo v...

4. října 2025  15:06

Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Brněnští strážníci v pátek vyjížděli do volební místnosti na severu města kvůli ohlášení týkající se neoprávněného vyfocení devětadvacetiletého voliče. Muže si tam bez jeho souhlasu vyfotila...

3. října 2025  21:17

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Fiala kroužkoval. Úspěchem bude setrvání ve vládě, míní a apeloval na voliče

V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny premiér Petr Fiala (ODS). K volbě se stejně jako již tradičně dostavil do místnosti brněnské Masarykovy základní školy, kam...

3. října 2025,  aktualizováno  16:09

Načepují pivo i zahrají basketbal. Veletrh ukáže, co všechno zvládnou roboti

Na brněnském výstavišti příští týden startuje jedna z největších každoročních akcí, kterou je Mezinárodní strojírenský veletrh. Jeho návštěvníci si letos mohou zahrát basketbal s robotem nebo si od...

3. října 2025  15:22

Nejistota kolem nového kotle spalovny trvá, navíc hrozí krácení miliardové dotace

Kolem zamýšlené stavby nového kotle v brněnské spalovně se vznáší další komplikace. Kvůli průtahům s výběrovým řízením, které způsobili představitelé města v čele s ODS, hrozí, že Brno přijde...

3. října 2025  13:12

V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly

Experti prorazili prvních 50 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského silničního...

3. října 2025  10:59

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  3.10 9:28

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Více než sedm měsíců uplynulo od slavnostní události, při níž brněnští politici poklepali základní kámen stavby prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na okraji města. Práce v terénu však...

2. října 2025  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.