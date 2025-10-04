„Může zvítězit ANO, ale SPOLU se na jihu Moravy dařilo i v krajských volbách v minulém roce. Do letošní kampaně se zapojil jihomoravský hejtman (Jan Grolich), to by taky mohlo sehrát roli,“ uvedl politolog Masarykovy univerzity Petr Voda.
Vyrovnané zisky na třetím a čtvrtém místě mají na jihu Moravy Piráti a Starostové. Jedná se zhruba o 12 procent hlasů, odchylka je plus minus dvě procenta.
Poměrně značná část nejen jihomoravských voličů SPOLU z roku 2021 se podle dat politologů letos rozhodla právě pro hnutí STAN nebo Piráty, zatímco voliči koalice PirSTAN se k volbě SPOLU přesunuli v mnohem menší míře. Přes pět procent získali podle odhadu na jižní Moravě i hnutí SPD, Motoristé a Stačilo!
Výsledky Pirátů, hnutí STAN a Motoristů se můžou výrazněji lišit od předvolebních průzkumů. „Téměř polovina voličů Pirátů, STANu a Motoristů se o volbě rozhodla v uplynulých dvou týdnech. V tomto ohledu je důležité srovnání Motoristů a Stačilo!. Zatímco Motoristé byli v závěru kampaně schopni oslovit nové voliče, tak uskupení Stačilo! v tomto ohledu bylo mnohem méně úspěšné,“ popsali politologové.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Volt Česko
Hnutí občanů a podnikatelů
Právě uskupení Stačilo! se podle Vody příliš nevyplatilo vsadit na spojení se SOCDEM. Původní voliči sociální demokracie netvoří ani desetinu voličů Stačilo!, spíš dali hlas Starostům nebo hnutí ANO.
Hřib nebo Macinka ideálním premiérem? Voliči stran vidí lepší alternativy
Celkem očekávatelně chce většina voličů ANO za premiéra Andreje Babiše a v případě opačného bloku pak Petra Fialu. „U hnutí SPD je oproti minulosti drobný posun v tom, že voliči nezmiňují jen Tomia Okamuru, ale častěji i jméno Andreje Babiše. Vypovídá to o tom, že jsou otevřeni spolupráci právě s hnutím ANO,“ poznamenal Voda.
Lídra Pirátů Zdeňka Hřiba jako ideálního premiéra nezmínila ani polovina jejich voličů. A u Motoristů naprosto propadl jejich celostátní lídr Petr Macinka, výrazně jej zastínila nejen hlavní tvář Motoristů Filip Turek, ale i Babiš.
Politologové z Masarykovy univerzity sbírají data přímo u volebních místností každoročně. Třeba loňský odhad voleb v Jihomoravském kraji jim poměrně vyšel. Tehdy konstatovali, že uskupení SPOLU vedené hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) jasně vyhraje a získá i voliče svých dosavadních koaličních partnerů. To se pak ve výsledcích potvrdilo, kdy Piráti zcela propadli a Starostové jen těsně překonali pětiprocentní hranici.