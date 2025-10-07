Lídryně ANO v Jihomoravském kraji dostala více přednostních hlasů než premiér Petr Fiala (ODS), předběhl ji pouze stranický šéf Andrej Babiš a ministr zahraničí Jan Lipavský kandidující za SPOLU v Praze.
Můžete potvrdit, že budete znovu ministryní financí?
V tuto chvíli žádné personálie neřešíme. Na základě rozhodnutí předsednictva ze sobotního večera za nás vyjednává Andrej Babiš. Soustředím se teď na Sněmovnu, protože musíme mít ustavující jednání klubu, připravit jako nejsilnější strana ustavující schůzi Sněmovny. Ale abych vám neutekla z otázky, pokud nabídku dostanu, přijmu ji, protože jsem byla ministryní financí a poslední čtyři roky i stínovou ministryní. Na denní bázi jsem stínovala dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Premiér Fiala doslova řekl, že když vyhrajeme, zavolá Andrej Babiš Putinovi a budou tady ruské tanky. To je přece tak hloupé, že to snad ani není možné komentovat.
Máte jako hnutí striktní požadavek na ministerstvo financí a jeho obsazení vámi?
Znovu říkám, jednání nějak začala probíhat od neděle, jedná Andrej Babiš. Řeší se především programové průniky. Podstatné je, abychom byli schopni realizovat náš program. Ale zase, abych neutekla, tak říkám, že naším kandidátem na premiéra jako vítězné strany je Andrej Babiš a neumím si představit, že bychom jako nejsilnější strana, která vyhrála drtivě volby, neměli ministerstvo financí. Ale záleží nám samozřejmě i na dalších resortech, protože chceme realizovat náš program. Stejně důležité je pro nás ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, průmyslu a obchodu. Nechci vyzdvihovat pouze ministerstvo financí, ale myslím si, že by ho měl mít premiér obsazené ze stejné strany.
Co vás na ministerstvu financí čeká jako první? Předpokládám správně, že rozpočet?
Pokud naše vláda vznikne a budu jmenovaná na ministerstvo financí, což říkám znovu s velkou pokorou, tak první úkol je přepracování rozpočtu. Navrhnu ho vrátit k přepracování a předpokládám, že se mi parlamentní většinu podaří přesvědčit. Přepracovat ho ale bude moct až nová vláda po jmenování prezidentem. Bezesporu se tedy nevyhneme, doufám, krátkodobému rozpočtovému provizoriu.
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura u voličů propadl. Přeskákali ho čtyři kandidáti a do Sněmovny se nedostal. Co si o tom myslíte?
Ani mě to nepřekvapilo. Nechci tančit na jeho hrobě, takže pouze řeknu, že tomu šel celou dobu naproti. Byl asi první, tedy ne asi, ale určitě první ministr financí v novodobé historii, který rezignoval na poctivé rozpočtové řemeslo, což říkám s vědomím toho, že každý ministr měl nějaké politické preference. To nehodnotím, ale každý dělal rozpočtové řemeslo podle zákona a pravidel. On byl první člověk, který zavedl systém různých účetních triků mimorozpočtových půjček. Nakonec byl kritizován nejen mnou a opozicí, ale také Národní rozpočtovou radou, která je nezávislým orgánem, Nejvyšším kontrolním úřadem i celou řadou různých dalších nezávislých expertů. Šel tomu naproti.
Uvědomujete si nějakou poslední kapku, která mu u voličů zlomila vaz?
Úplná poslední tečka, kterou udělal svému Moravskoslezskému kraji, za který kandidoval a z něhož pochází, byla po nešťastných povodních před rokem. My jako opozice jsme tehdy podpořili navýšení tehdejších schodků asi o 40 miliard. Podmínili jsme to tím, že ty půjdou do regionu na pomoc po povodních. On je trestuhodně použil někam jinam, utratil je jinde a svému kraji, v uvozovkách svým sousedům, poslal tři a půl miliardy. Myslím si, že voliči toho už měli dost a jasně mu vzkázali, že už nechtějí, aby je zastupoval, protože se zpronevěřil veřejné službě jako takové.
O účast ve vládě jasně stojí Motoristé a také SPD, vy jste ale od začátku preferovali jednobarevnou vládu. Budete muset v tomhle ustoupit?
Jednobarevná vláda byla samozřejmě preferovaná, ale musíme vycházet z nějaké reality. Za nás vede jednání Andrej Babiš a až budou na stole nějaké konkrétní věci, bude je určitě komunikovat.
Podle povolební matematiky vláda bez domluvy s SPD nevznikne. Dovedete si představit spolupráci s politiky typu Tomio Okamura nebo Jindřich Rajchl?
Uvidíme ještě, jak to dopadne. Jednáme samozřejmě v kontextu celé Sněmovny. O co by měli a neměli zájem, to všechno probíráme. V tuto chvíli je to ještě velmi předběžné. Pro mě je podstatné, že se Tomio Okamura v nedělní Partii, kde jsme seděli vedle sebe, jasně vyjádřil, že nebudou trvat na referendu o vystoupení z NATO a EU. To je klíčové, přes tohle bychom nikdy neuhnuli. Zatím jsem to vnímala tak, že oni spíš budou případně navrhovat do vlády nějaké odborníky. Je to velmi brzo, není nic na stole. Určitě se to včas dozvíte, až budou nějaké dohody už dojednané.
S počtem 39 tisíc preferenčních hlasů jste přeskočila i premiéra. Je to pro vás satisfakce?
Ano, je. Jsem samozřejmě ráda, že hnutí ANO vyhrálo, navíc s takovým silným mandátem. Máme 80 poslanců čili o osm více než po volbách v roce 2021. Ale nebudu zastírat, že jsem měla i obrovskou radost, že se podařilo porazit koalici SPOLU Petra Fialy na jeho jižní Moravě, jak on vždycky říkal. Ona je to tedy úplně stejně i moje jižní Morava, i já z ní pocházím úplně stejně jako on. A víte, já si nestěžuju, nepláču, už jsem dost dlouho v politice, abych byla dost odolná, ale pořád jsem byla různými servery a články podceňována, považována skoro za outsidera, že nemám šanci ho porazit.
Čím jste ho porazila?
Intenzivně jsem vyjížděla na setkání po Jihomoravském kraji zhruba půl, tři čtvrtě roku. Navštívila jsem spoustu obcí měst, městeček, městských čtvrtí v Brně. Podala jsem spoustě lidí ruku a slíbila jim, že budeme skutečně lepší vládou pro české občany, firmy a stoprocentně to pocítí. Chodili za mnou třeba i k našemu stánku na náměstí svobody v srdci Brna lidé, kteří byli nerozhodnutí. Nevím, jestli jsem všechny přesvědčila, ale některé určitě ano. Myslím si, že nám pomohla tato kontaktní kampaň, mluvení s lidmi bez arogance, povyšování, nálepkování. Protože premiér Fiala, což jsem mu měla velmi za zlé a vyzvala jsem ho, aby to přestal dělat, označoval vlastně všechny občany, kteří by nevolili někoho z pětikoalice, za nedemokraty. Lidé mu volbami vzkázali, že toho mají dost.
Bylo právě tohle rozdělování něčím, co koalici SPOLU velice ublížilo?
To je možná otázka na nějakého politologa, sociologa, někoho, kdo těmto věcem rozumí. Ale jako politička i občanka to vnímám tak, že to přepálili se strašením. Premiér Fiala doslova řekl, že když vyhrajeme, zavolá Andrej Babiš Putinovi a budou tady ruské tanky. To je přece tak hloupé, že to snad ani není možné komentovat.
Zůstanete i jako ministryně financí dál jihomoravskou předsedkyní hnutí? Budete mít čas řešit regionální záležitosti?
Jihomoravskou předsedkyní jsem byla zvolena na dva roky. Nevím teď, kdy přesně doběhnou. Myslím, že jsme volby měli loni. Zůstávám samozřejmě a pak uvidíme, co bude dál. Když budu mít důvěru našich členů, budu pracovat dál.
V Brně máte nevyřešený problém. Kvůli bitcoinové kauze exministra spravedlnosti a jihomoravského šéfa občanských demokratů Pavla Blažka jste straníky vyzvali k odchodu z koalice s ODS. Ti se ale postavili na zadní, problém jste odsunuli za volby. Budete na odchod teď tlačit?
Ano, budu na to určitě tlačit, nic se nezměnilo. Usnesení krajského předsednictva platí. Pouze jsem s ohledem na volby navrhla odložení. Vnímám, že se kolegům nechce odejít, rozumím, že oni nic neudělali a dělají dobrou práci, ale pro nás je to reputační riziko. Od doby, co věc projednalo krajské předsednictvo, tu byly další kauzy ODS. Je tam ve velkých problémech, ale to je jejich věc. Mně je to jedno. Nechceme, aby to ulpívalo na nás. My jsme tam šli do koalice s cílem kontrolovat ODS, tomu jsem já rozuměla. Občané ale nerozumí, proč ve druhém největším městě republiky zůstáváme s naším úhlavním rivalem, na němž jsme nenechali nit suchou, což lidé ocenili ve volbách. Na mítincích nebylo snad náměstí či náves, aby po nás nechtěli slib, že nepůjdeme s občanskými demokraty. Bavili jsme se i o dalších stranách koalice SPOLU, ale ODS zaznívala jako červený hadr. Bylo by to něco neskutečného, kdybychom takhle zradili voliče.
Když ale budou brněnští straníci dál setrvávat na odmítavém postoji, jak se to vyřeší?
V ANO existují určité vnitrostranické nástroje, ale já přes média nikdy nikomu nevyhrožuji. Jakmile nastavíme věci ve Sněmovně a vyřeší se, co musí bezodkladně být, vrátím se k jednání v Brně. Určitě s nimi budu mluvit a jednat. Nebudu jim teď přes média dávat žádné výhrůžky. To není můj styl. Kolegů si vážím a rozumím jejich postoji, ale snažím se, aby oni rozuměli i tomu našemu.
Reputační riziko dál trvá?
Ano, samozřejmě. Na tom se nezměnilo vůbec nic. Naopak. Kauzy pana Podzimka, i když chápu, že tohle je zase na hejtmanství, ne brněnském magistrátu. Nicméně dnes je šéfem krajské organizace ODS pan Crha, který si zase dal svou celoživotní partnerku jako šéfku krajské firmy Jihomoravská zdravotní. Mohu jmenovat další kauzy - prodej ubytovny členkou ODS. Je toho velké množství, občanům to těžko vysvětlíte.
Kdy se k „problému Brno“ dostanete?
Velmi brzy. Teď potřebuji dořešit poslanecký klub a Sněmovnu. Připravit ustavující schůzi, musí být do 30 dnů od vyhlášení voleb. Nepohneme se bez toho, aby začala fungovat Sněmovna. K Brnu se vrátím ve velice krátké době.
Před volbami jste slibovala zrušit Chráněnou krajinnou oblast Soutok v nejjižnějším cípu jižní Moravy. Je to vůbec právně možné, když už byla vyhlášena?
Jsem přesvědčena, že ano. Musíme počkat, až budeme mít vládu a ministra životního prostředí. Pak necháme přezkoumat podmínky pro vyhlášení. Věc jsem konzultovala s naším expertem a bývalým ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Domníváme se, že CHKO nebyla vyhlášena v souladu se zákonem. A v takovém případě je zrušitelná. Bude to téma, slíbila jsem to našim voličům. V Lanžhotě jsme dostali strašně silný mandát. Nezklamu je.
Zrušení bude ale možné pouze za předpokladu, že vyhlášení nebylo v souladu se zákonem, což současný ministr Petr Hladík odmítá.
Ano, ale jsou nějaké právní podmínky. Navíc pozor, nerozhodl ještě Ústavní soud. Není rozhodnuta celá řada správních žalob, takže je to ještě hodně ve hvězdách. Kdyby ale tohle všechno selhalo, tak zůstává podmínka, že budeme zkoumat soulad se zákonem.