Žádné vztahy v koalici lepit nemusíme, míní oslabený šéf brněnských lidovců

„Vyhrát volby v Brně by pro nás byl poloviční zázrak,“ tvrdí teď paradoxně jednička společné kandidátky lidovců a Starostů.

Dokážete si vůbec představit pokračování současné koalice s primátorkou? Přece jen o vašich napjatých vztazích ví snad každý.

Dovedeme si spolupráci představit, protože za ty čtyři roky a především v době krize byla velmi dobrá. Neshodli jsme se na tématu územního plánu, to ví taky každý. Před volbami, a říkáme to i po nich, jsme preferovali vládní uspořádání.

A jak chcete lepit pošramocené vztahy?

My nic lepit nebudeme, nemusíme. Tak to prostě je. Politika není o tom, abychom byli všichni přátelé, ale o tom, abychom co nejlépe zastupovali obyvatele Brna a město posouvali dopředu. O to se určitě kolegové z ODS a TOP 09 snaží, stejně jako lidé od nás nebo ze STAN.

I z vyjádření primátorky je znát, že se jí s vámi do opětovné koalice příliš nechce, jinak by neříkala, že uvažuje o spolupráci s hnutím ANO. To musíte přece cítit.

Nic necítím. Neumím to komentovat.

Uvažujete o tom, že byste ustoupil a pomohl řešení této situace?

Ještě jsme nezačali jednat, takže je to teď asi předčasné.

Nebyla zpětně chyba vyhrotit předvolební boj? Hodně jste se vymezoval vůči primátorce...

Žádný předvolební boj jsme nevyhrocovali. Každý máme svá témata, která akcentujeme. Nebyla konfrontační. Dělali jsme jen pozitivní kampaň pro Brňáky. S nimi jsme tvořili program, co je trápí a co bychom měli řešit. Je nám cizí dělat jakoukoliv konfrontační či negativní kampaň a tu jsme taky nevedli.

Ale docela rázným způsobem jste usiloval o primátorský řetěz proti kolegyni z vedení města.

To je logické. Politika je přece o souboji názorů. Je to soutěž politických stran, na níž je založená demokracie, jak ji známe. Proto chodí lidé k volbám. Chci moc poděkovat za to, že dorazili a hlas nám dali. Pro nás je výsledek velmi dobrý. Za hranici úspěchu a neúspěchu jsme si určili patnáct procent. A tohle číslo jsme překonali. Skoro dvacet tisíc lidí volilo celou koalici lidovců a Starostů. To opravdu považuji za dobrý výsledek.

Jinými slovy jste tedy spokojený, ale měl jste primátorské ambice, což se sedmnácti procenty nejde moc dohromady.

To určitě ne. To tak určitě není, protože hlavně koalice ODS a TOP 09 zazářila. Její výsledek je excelentní a blahopřeji k němu.

Není to z vaší strany snaha o to, abyste neztratil tvář?

(úsměv) Jsem člověk poměrně otevřený a zvyklý říkat to, co si myslím. Vyhrát volby v Brně by pro nás byl poloviční zázrak. Na startovací pásce jsme nebyli favorité, to asi každý ví. V kampani jsme se snažili zaujmout tématy a řešit problémy, které trápí Brňany, což se samozřejmě podařilo. Jsem za to moc rád. Opakuji, že sedmnáct procent a skoro dvacet tisíc voličů, kteří volili celou kandidátku lidovců a Starostů, je dobrý výsledek.

Když tedy vezmeme výsledné číslo a skoro až tradici třetích míst pro lidovce v Brně, nepřecenil jste své vlastní ambice?

To nebylo o mých ambicích. To bylo o tom, že chceme jako koalice lidovců a Starostů nabídnout ten nejlepší program, nejlepší řešení pro město. A ano, teď musíme jasně říct, že koalice ODS a TOP 09 přesvědčila více voličů. I hnutí ANO. Ale zároveň my jsme v Brně dosáhli historického výsledku lidovců od revoluce, za to jsem rád.

Vnímáte přesto, že výrazně oslabíte svou pozici? Dlouho jste byl prvním náměstkem a ODS si teď může diktovat.

Určitě. Míček je u ODS a TOP 09. Je na nich, koho osloví do koalice, nebo neosloví. Pokud nás ne, jsme připraveni být konstruktivní, ale tvrdou opozicí.

Takže to berete jako realitu?

To je politika. Už jsem to říkal, je to soutěž názorů, politických stran. K demokracii to patří.

Berete koalici na vládním půdorysu jako jedinou možnost, jak sestavit v Brně koalici s vaší účastí?

Ano.

Nedovedete si tedy představit dohodu s ANO, ale bez ODS?

Pro nás je rozhodně prioritní jednat o vládním půdorysu. Opakuji to pořád dokola. Dává to naprostou logiku, protože spolupráce na ose celostát, kraj, město je tady důležitá.

Nelitujete zpětně s ohledem na současnou situaci, že jste se nestal ministrem životního prostředí?

Určitě nelituji ničeho, co jsem v životě udělal. Ani tohoto ne.