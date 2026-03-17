Na webu Městského státního zastupitelství v Brně o tom v úterý informovala mluvčí Barbora Vrzalová Jančíková. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28.
Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
„Po výslechu všech členů volební komise dospěl policejní orgán k závěru, že ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby pro výše zmíněný trestný čin, přičemž nebylo ani jednoznačně prokázáno, že by šlo o jednání úmyslné,“ uvedla mluvčí.