Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl

  13:36aktualizováno  13:40
Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl.
ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

Na webu Městského státního zastupitelství v Brně o tom v úterý informovala mluvčí Barbora Vrzalová Jančíková. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28.

Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.

Nesrovnalosti při volbách. Počítání hlasů v Blansku začne řešit policie

„Po výslechu všech členů volební komise dospěl policejní orgán k závěru, že ve věci nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby pro výše zmíněný trestný čin, přičemž nebylo ani jednoznačně prokázáno, že by šlo o jednání úmyslné,“ uvedla mluvčí.

