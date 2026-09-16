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Volební témata v Blansku? Ohyzdná výšková budova v centru i chybějící sauna

Marek Osouch
  14:10
Výšková budova se tyčí vysoko nad ostatní, jenže je nevyužitá a vzhledem hyzdí...

Výšková budova se tyčí vysoko nad ostatní, jenže je nevyužitá a vzhledem hyzdí okolí. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Lenka Dražilová, lídryně kandidátky ANO. (16. září 2026)
Jiří Crha (ODS)
František Hasoň, lídr kandidátky KDU-ČSL. (16. září 2026)
Jan Došek, lídr kandidátky Fórum Blansko. (16. září 2026)
10 fotografií
Povede dál Blansko ODS, nebo se nejvyššího postu ujme hnutí ANO? To je hlavní otázka letošního volebního klání ve městě. Před čtyřmi roky dokázali občanští demokraté hlavní křeslo uhájit i přes těsné vítězství ANO. Dvě dnes v zastupitelstvu nejsilnější uskupení sice po minulých volbách uzavřela koalici, loni se však rozešla.

Ačkoliv starosta města a krajský šéf ODS Jiří Crha v roce 2022 prohlašoval, že jsou to jeho poslední komunální volby, do letošních jde znovu a hodlá uhájit vládu nad městem před vyzyvateli. Tentokrát ale ODS schoval pod marketingový název kandidátky Tým Crha.

Redakce iDNES.cz oslovila lídry devíti stran, které odevzdaly kompletní kandidátku, a položila jim tři dotazy:

  1. Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat a co naopak vnímáte jako chybu, že vedení města nedotáhlo?
  2. Jizvou na podobě Blanska je výšková budova v centru města. Sice patří do soukromých rukou, nicméně jaké páky a nástroje vynaložíte k tomu, aby přestala být ostudou města?
  3. Jaké jsou vaše priority pro následující období?

Lenka Dražilová (ANO): Lepší MHD, náplavka a wellness

Lenka Dražilová, lídryně kandidátky ANO. (16. září 2026)
  1. Je toho samozřejmě víc a já jsem velmi ráda, že všechno, co se dokončilo, bylo nastartováno a odpracováno v koalici s hnutím ANO. Za nejdůležitější považuji samozřejmě plavecký bazén a otevření městských dětských skupin. Jako chybu vnímám, že se nijak neposunulo vyřešení „hasičky“, která je i po čtyřech letech ostudou středu města.
  2. Soukromému vlastníkovi můžeme pomoci v řešení problémů. Moje informace je, že řeší nový projekt, a pokud půjde vše podle plánu, do tří let by mohla být rekonstrukce dokončena.
  3. Chceme lepší MHD, efektivnější trasy pro celé Blansko i jeho místní části. Okolí řeky Svitavy chceme proměnit v moderní náplavku s místy pro odpočinek. Pro bytové domy zajistíme dotační program na podporu výstavby nových výtahů a modernizaci stávajících. Očekávaný ztrátový provoz bazénu hodláme alespoň částečně pokrýt výstavbou wellness a saunového světa. Podporujeme sport, a proto chceme zavést jeho víceleté financování a dotační program pro sportování dětí ze sociálně slabých rodin.

Jiří Crha (Tým Crha): Výstavba bytů a dům pro seniory

Jiří Crha (ODS)
  1. Podařilo se připravit nový bazén, zahájit revitalizaci Palavy, realizovat novou rotační jednotku v nemocnici, vybudovat lávku na Poříčí nebo opravit kino. Nedostatky ale vnímám v oblasti školství, kde podle mého názoru došlo ze strany bývalé místostarostky Lenky Dražilové k řadě chyb. V příštím volebním období proto chci věnovat školství podstatně větší pozornost a napravit to, co se dosud nepodařilo.
  2. Za zásadní chybu považuji rozhodnutí tehdejšího vedení města prodat výškovou budovu. Blansko tím přišlo o možnost rozhodovat o její budoucnosti a problémy se od té doby opakují. Současné vedení proto s vlastníkem aktivně jedná. Projekt je nyní ve fázi přípravy, investor na něm pracuje.
  3. Chceme navázat na rozvoj města a soustředit se na projekty, které lidé pocítí ve svém každodenním životě. V ulicích vysadíme více stromů a budeme rozšiřovat zeleň tam, kde nejvíce chybí. Postavíme nový urgentní příjem nemocnice. Podpoříme výstavbu nových bytů a využijeme vhodné pozemky, aby bylo bydlení dostupnější. Pro seniory chceme vybudovat nový dům s pečovatelskou službou.

František Hasoň (KDU-ČSL): Motivace pro trvalý pobyt

František Hasoň, lídr kandidátky KDU-ČSL. (16. září 2026)
  1. Podařilo se realizovat mnoho investičních akcí. Krytý bazén, první etapu modernizace nemocnice, běží rekonstrukce rekreační oblasti Palava nebo se modernizují sportoviště. V Blansku navíc máme funkční sociální služby, funguje Senior doprava. Podstatně se zlepšily možnosti kulturního vyžití občanů. Naopak je škoda, že se nepokračovalo v revitalizaci sídlišť a nepodařilo se pokročit v revitalizaci prostoru předzámčí.
  2. Jsem přesvědčen, že město udělalo vše v rámci existující legislativy. Vypořádaly se pozemky, záměr rekonstrukce má platné stavební povolení. Další kroky jsou v rukou majitele nemovitosti a investora.
  3. Chceme pokračovat v modernizaci nemocnice výstavbou urgentního příjmu, dále v přípravě a realizaci výstavby nového domu s pečovatelskou službou na Písečné, hodláme připravit výstavbu městských startovacích bytů pro mladé rodiny v lokalitě „Nad Sanatorkou“ a rovněž vytvořit motivační program k registraci trvalého pobytu pro občany, kteří v Blansku žijí, ale trvalý pobyt mají jinde.

Jan Došek (Fórum Blansko): Kultivujme celé centrum města

Jan Došek, lídr kandidátky Fórum Blansko. (16. září 2026)
  1. Těžko odpovídat, v koalici jsme jen zhruba tři čtvrtě roku. Máme ale třeba poprvé koaliční smlouvu, která není tajná. U každého usnesení rady je nově jmenovitě uvedeno, jak kdo hlasoval. Věci, které desítky let nešly, jsou najednou hotové. Nastartovali jsme i kultivaci veřejného prostoru. Dále jsme změnili směrnici pro zadávání veřejných zakázek, aby byl „tok“ podaných nabídek transparentní a lépe kontrolovatelný.
  2. Výšková budova je takový vděčný evergreen, ale kultivace středu města není jen o ní. Zpustlá zákoutí, fasády, kýčovité reklamy kdekoliv, dlažby, zastávky, městský mobiliář nízké kvality i přímo v centru. A právě to nyní začínáme koncepčně řešit.
  3. Zvýšit funkčnost úřadu, aby byl pro občany partnerem. Dále chceme lépe propagovat výběrová řízení i na investice, více uchazečů znamená skutečnou soutěž či rozšířit činnost městských firem místo nákupů „zvenčí“. Plánujeme zvýšit městský bytový fond přestavbou konkrétních objektů, zapojit město do družstevního bydlení a změnit směrnici pro přidělování bytů nad 1+1, aby to nebylo pouze „o ceně“.

Jan Hrnčíř (SPD): Málo dostupných bytů je selhání

Jan Hrnčíř, lídr kandidátky SPD. (16. září 2026)
  1. Za poslední čtyřleté volební období pozitivně vnímám například dokončení některých dlouho odkládaných dopravních staveb a dostavbu městských lázní. Nicméně zásadním selháním blanenské koalice je úplná pasivita v oblasti dostupného bydlení. Stát dnes nabízí masivní dotační podporu na výstavbu obecních bytů, vedení Blanska však pouze přihlíží, zatímco jiná města staví. A mladé rodiny či senioři tady nemají kde bydlet.
  2. Skutečnost, že je budova v soukromém vlastnictví, nezbavuje radnici odpovědnosti. Město musí využít všechny dostupné páky, od kontroly stavebního řádu a dodržování předpisů přes jednání o majetkovém vstupu či odkupu, ale především vyvinout tlak, který vlastníka donutí k aktivnímu řešení.
  3. Prioritou je zahájení výstavby cenově dostupného městského a nájemního bydlení s využitím státních dotací, podpora rodin, seniorů a místních živnostníků, stopka plýtvání městskými penězi na zbytečné projekty a radikální zlepšení parkování i bezpečnosti v našem městě.

Ondřej Haváč (Piráti): Jsme proti demolici Salmova mlýna

Ondřej Haváč, lídr kandidátky Piráti. (16. září 2026)
  1. První pozitivní věcí je převod centrálního zásobování teplem pod město a větší otevření zastupitelstva občanům. Díky změně jednacího řádu mohou lidé nově vystoupit také mimo projednávané body. Za úspěch celé koalice pak považuji nový krytý bazén. Škoda jen, že v něm chybí finská sauna. V Blansku je přitom silná „saunařská“ komunita.
  2. Postup vidíme následovně: prověřit vlastnické, insolvenční a právní vztahy. Nechat udělat nezávislý technický a ekonomický audit. Prověřit možnost, zda a za jakých podmínek může budovu získat město. Za nás je už po 20 letech potřeba situaci konečně vyřešit.
  3. Vyzdvihl bych tři hlavní věci: První je připravenost města na klimatickou změnu, protože sucha i přívalové deště budou častější. Potřebujeme retenční nádrže a lepší hospodaření s dešťovou vodou i více zeleně ve městě. Druhou je dostupné bydlení, což je naše dlouhodobá priorita. Chceme, aby město bylo aktivnějším hráčem, ať už vlastní bytovou výstavbou, nebo nastavením podmínek pro developery. A zatřetí jsme proti demolici Salmova mlýna.

Ivo Stejskal (Volba pro Blansko): Víc míst u nádraží

Ivo Stejskal, lídr kandidátky Volba pro Blansko. (16. září 2026)
  1. Nejvýznamnější stavbou uplynulého období je krytý bazén, dále například lávka přes řeku Svitavu, oprava stadionu na Mlýnské, první část modernizace nemocnice, zahájení rekonstrukce rekreační oblasti Palava, rekonstrukce fotbalových kabin na hřišti Údolní, zjednosměrnění některých ulic a taky samozřejmě opravy řady městských nemovitostí. Co jsme nestihli, je třeba přestavba budovy bývalé hasičky v podzámčí či oprava střechy mlýna.
  2. Výšková budova je opuštěná, ale není v havarijním stavu. Podle dostupných informací měla rekonstrukce začít v roce 2025, ale vlastník se rozhodl upravit projekt. Snahou vedení města i úřadu je jednat s vlastníkem, ale rychlost prací závisí na jeho rozhodnutí.
  3. Mezi naše priority do dalšího volebního období patří nová multifunkční budova místo bývalé hasičky, nový dům s pečovatelskou službou, zvýšení počtu parkovacích míst u nádraží, rekonstrukce náměstí Svobody, oprava sběrného dvora a zlepšení jeho funkčnosti. Dále chceme rozvíjet oblast Ježkova nábřeží a pokračovat v modernizaci nemocnice.

Michal Souček (Sportovci pro Blansko): Opravy hřišť

Michal Souček, lídr kandidátky Sportovci pro Blansko. (16. září 2026)
  1. Za největší investiční akci lze jednoznačně považovat vybudování nového bazénu, dále lávku u OC Poříčí, obnovu a rekonstrukci výletiště Obůrka nebo Kočárovny. Probíhající revitalizace rekreační oblasti Palava bude pokračovat také v příštím volebním období. Naopak se nepodařilo vymístit soukromý subjekt z lokality sportovního ostrova pro plánovanou výstavbu nové sportovní haly.
  2. Vlastnická struktura uvedené budovy je velmi nejasná, ve hře je určitě jednání s aktuálními vlastníky. Je zde možné vybudovat bydlení pro začínající rodiny, kancelářské prostory nebo obchodní zónu.
  3. Určitě je to rekonstrukce a modernizace stávajících městských sportovišť. Budeme také pokračovat v průběžné údržbě a modernizaci prvků na veřejně přístupných školních hřištích a na školních zahradách. Podpoříme investice do komunitních center či kluboven. Za klíčovou veřejnou politiku pak považujeme bydlení. Rozvoj toho obecního by měl být financován dlouhodobými zvýhodněnými úvěry. A v neposlední řadě chceme na velkých sídlištích budovat nabíjecí stanice pro elektromobily.

Emil Pernica (Levice pro Blansko): Nové parkování

Emil Pernica, lídr kandidátky Levice pro Blansko. (16. září 2026)
  1. Po několika letech se podařilo postavit plavecký krytý bazén. Výrazně to usnadní fungování plaveckých kurzů i sportovního vyžití pro všechny generace. Naopak zpoplatnění parkovacích ploch u vlakového nádraží vedlo k zaplnění okolních ulic auty. Místní obyvatelé tak denně čelí přeplněným ulicím před svými domy a celý systém vyžaduje okamžitou revizi.
  2. Výšková budova v centru je typickým a varovným pomníkem dřívější bezhlavé politiky „všechno prodat a trh to vyřeší sám“. Město nicméně nesmí nečinně krčit rameny. Je zapotřebí vyvíjet tlak. Nutné je důsledné vymáhání povinností vlastníka v oblasti stavebně-technického stavu budovy a bezpečnosti okolí.
  3. Budeme prosazovat dostupné bydlení pro pracující, rodiny i seniory a aktivní podporu družstevní výstavby. V sociální oblasti budeme prosazovat vznik sociální pohotovosti 24/7 a ve zdravotnické oblasti zachování nemocnice v majetku města. Provedeme okamžitou revizi zpoplatněných parkovacích zón a ceníku parkování u nádraží i v centru města.

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