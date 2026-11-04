Není za tím žádný naschvál ze strany staronové koalice pod vedením Jaroslava Sojky (Soukromníci), ale znění zákona. Ten říká, že v případě, že není ustavená městská rada, vykonává řadu jejích funkcí přímo starosta, jak je typické u malých obcí. Nikoli však v případě desetitisícového města.
Nemožnost zřídit městskou radu vyvolal krok uskupení Starostové a osobnosti pro Moravu, které získalo v komunálních volbách v Ivančicích jeden jediný mandát. Zvolený zastupitel Jan Dašovský se jej však vzdal, stejně jako všichni jeho náhradníci. „Nesouhlasili jsme s tím, že by jen starosta vykonával funkci na plný úvazek, nikoli i místostarosta,“ vysvětlil.
Místo tak zůstane po celé čtyři roky neobsazené, čímž dnes mají Ivančice celkově čtrnáct zastupitelů. Radu je přitom možné zřídit ze zákona pouze tam, kde je alespoň patnáct zastupitelů.
|
Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali
Jan Dašovský pro ČTK uvedl, že „nyní bude koalice muset chodit se vším do zastupitelstva“. Podle něj tak bude lépe vidět na to, co koalice dělá, a ostatní opoziční strany budou moct lépe kontrolovat její činnost.
Když mu ale redaktor iDNES.cz sdělil, že veškeré kroky vedení města nemusí schvalovat zastupitelstvo, ale stačí rozhodnutí samotného starosty, Dašovský reagoval, že ty zásadní musí posvětit zastupitelé, kteří díky tomu získají i více informací o chodu města. „Určitě to neparalyzuje úřad,“ odmítl.
|
Muž naznačoval manipulaci s hlasy, policie však kvůli falšování řeší jeho kandidátku
Představitelé vedení města se nakonec v úterý dohodli, že zřídí neformální pracovní radu, v níž se podělí o kompetence. Kromě starosty a dvou místostarostů v ní zasednou i další zástupci, kteří měli být původně radními. Formální rozhodnutí pak učiní starosta, jak požaduje zákon.
„Je to pro nás nepochopitelný krok. Zástupci sdružení požadovali místo v radě, ale neshodli jsme se na programu a přišlo toto,“ uvedl starosta Sojka, co předcházelo kroku uskupení v čele s Dašovským.
Příště možná bude více zastupitelů, říká starosta
Ten ale říká, že to nebyl pravý důvod, ale právě fakt, že by jen starosta desetitisícového města byl na radnici každý den. Nakonec ale zastupitelé na úterním jednání rozhodli, že nejen starosta, ale i místostarosta se do práce pustí na plný úvazek, tedy jako takzvaně uvolnění.
„My jsme to se dvěma neuvolněnými místostarosty chtěli zkusit a třeba po půl roce si vyhodnotit, jestli je to funkční model. Teď ale nebyla jiná možnost,“ dodal Sojka s tím, že pro lepší rozdělení práce mají nyní nově i školský výbor a možná ještě nějaký další vytvoří.
V Ivančicích teď zároveň přemýšlí, jestli pro příště nezvýší celkový počet zastupitelů na sedmnáct či devatenáct, aby jednání jedné strany s jedním mandátem nezpůsobilo takovou komplikaci, jak Sojka vnímá nezřízení městské rady.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
výsledky v okresních městech