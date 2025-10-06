Politika není o sympatiích, ale vyjednávání. Malá z ANO věří ve stabilní vládu

Možnost, že by tento resort řídila i v nové vládě, spíše vylučuje. „Takové ambice určitě nemám. Svoji pozici rozhodně vidím v rámci Sněmovny. Jaká bude, uvidíme,“ říká Taťána Malá.
Co vám pomohlo k vítězství nad koalicí SPOLU?
Hlavně intenzivní kontaktní kampaň a obecně práce s lidmi v předchozích čtyřech letech. Potkávali jsme se s nimi skutečně po celé volební období a snažili se být jim blízko. Zato koalici SPOLU uškodily kauzy jako kampelička a další. Ministru zdravotnictví Válkovi zase kauza Motol a hnutí STAN nepomohl Dozimetr. Voliči je reflektovali. Ale především nešikovnost Fialovy vlády a její výsledky voliče přesvědčily, aby víc podpořili nás.
Vybavíte si moment, jenž vám pomohl získat plusové body?
Myslím si, že to není o konkrétních velkých věcech, ale opravdu o intenzivní práci. Kampaň jsme začali velmi brzy, ale zásadní je práce v regionech během celého volebního období. Lidé potřebují vědět, že politici jsou tady pro ně. Pomohla nám samozřejmě i silná lídryně.
Jižní Morava byla v poslední době baštou SPOLU. Loni kraloval lidovecký hejtman Jan Grolich v krajských volbách, v Brně je silná ODS. Čím si vysvětlujete, že jste dokázali dobýt tuto pevnost?
Voliči hodně rázně vystavili vysvědčení kandidátce SPOLU, kterou vedl Petr Fiala a byli tam ministři Hladík a Válek. Dalo se to asi trochu předpokládat. Co se týče lidovců, hejtman Grolich je podpořil na úkor ODS a TOP 09, což jsou taky věci, které se tam odrazily.
Alena Schillerová získala 39 tisíc preferenčních hlasů. Dost jste jich posbírala i vy, poskočila jste na druhé místo. Co za nimi stojí?
Vážím si každého hlasu, který jsem dostala. Je to pro mě velký závazek a zároveň velké ocenění od voličů. Myslím si, že je to dané prací v regionu i na celostátní úrovni, kdy jsem se věnovala problematice domácího sexuálního násilí a také podpoře samoživitelek a samoživitelů. Pro lidi to jsou důležité věci. Beru to jako ohodnocení mé práce a moc si toho vážím. Musím říct, že mě to nakoplo do dalších úkolů. Je fajn vědět, že to lidé vnímají.
Nejste konfliktní a dokážete se domluvit s politiky napříč spektrem. V čem si umíte představit spolupráci se stranami končící vlády? Je k tomu ve Sněmovně vůbec vůle?
Umím si představit komunikaci se všemi. To je důležitá věc, což se ukázalo právě u řešení problematiky domácího sexuálního násilí. U ní bych určitě velmi ráda pokračovala v komunikaci i s opozicí. Je ale důležité s ní umět mluvit také o jiných tématech. Věřím, že na některých věcech se dokážeme shodnout, i když máme velmi rozdílné politické názory. Práce ve Sněmovně není jenom politika, řeší se i celospolečenská témata. Je potřeba hledat různé shody a celkově spíš to, co nás spojuje, než rozděluje.
Jaké útoky od politické konkurence neumíte zapomenout?
Přiznám se, že mám jednu šťastnou vlastnost – negativní věci se právě snažím zapomínat, takže si od politické konkurence nenesu vůbec žádné křivdy. Když se někdo uchýlí k okopávání kotníků, jedovatým poznámkám nebo negativní kampani, beru to tak, že trochu vyhrocená je každá kampaň. Za ty roky jsem se určitě naučila nebrat si věci osobně. Určitě v sobě nemám hořkost.
Umíte si sebe sama představit ve vedení Sněmovny?
Vůbec. Ale budu tam, kde se dohodne vedení hnutí, že je mě potřeba. Chtěla bych pokračovat v tématech, která jsem začala, tedy domácí sexuální násilí, podpora samoživitelek, boj s digitálními závislostmi u dětí, například brojit proti šikaně a násilí na sociálních sítích, které je pácháno právě na dětech. Chci na tom určitě pracovat a pak, když se hnutí rozhodne, že mě potřebuje ještě někde jinde, budu tomu otevřená.
Co šéfování poslaneckého klubu po Aleně Schillerové?
To jsou věci a otázky, které musí směřovat na vedení hnutí. Neumím se k tomu v tuto chvíli vyjádřit.
Některé ženy kvůli nepředvídatelnému fungování Sněmovny skončily. Jak vůbec vnímáte téma žen v politice?
Je jednoznačně důležité. Jsem moc ráda, že přijde řada nových žen, bude nás 67. Ženy přinášejí do politiky trošku jiný úhel pohledu, jiný rozměr. Je nutné nás podporovat, protože to nemáme snadné. Rozumím tomu, že se některé kolegyně rozhodly mandát neobhajovat. Je strašně těžké s ním skloubit rodinný život. Jednání jsou někdy nepředvídatelná a bez skutečně dobrého rodinného zázemí to nejde. Je to prostě náročné, ale věřím, že se nám třeba podaří být trochu předvídatelnější. Uvidíme.
Povolební matematika je teď jasná. Ohledně vlády se ANO musí domluvit také s SPD. Jak budete kousat závislost na politicích typu Tomio Okamura, Jindřich Rajchl či Miroslav Ševčík?
Není to vůbec o tom, jestli jsou mi nějaké představy příjemné, nebo ne. Voliči rozhodli o uspořádání Sněmovny, tedy jak by mohla vypadat většina ve vládě. Politika rozhodně není o tom, jestli vám je něco sympatického nebo se vám něco líbí. Je o schopnosti vyjednávat, prosadit si svůj program a věci, které potřebujete pro jeho naplnění. Bude to hodně o komunikaci. Jednoznačně jsme řekli, že pro nás je nepřekročitelné vystoupení z Evropské unie a NATO. Přes to nejede vlak. Věřím tomu, že se nám podaří se nějak dohodnout, aby vznikla stabilní, funkční a prosperující vláda.