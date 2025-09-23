„Jezdil jsem hodně po firmách a ordinacích, zaměřoval jsem se totiž na svou odbornost. Teď vím, že čas musím více rozmělnit mezi starosty a je potřeba častěji chodit mezi lidi,“ říká sedmatřicetiletý politik, jenž je profesí stomatologický laborant.
Viděl jsem předvolební video z vašeho domovského Tišnova, kde se váš tým ptal lidí, kdo je jejich poslanec. Na výběr měli ze tří možností, kromě vás šlo o dva známé americké herce. Mám si to vyložit tak, že vás jako politika moc lidí nezná, když museli dostat takovou nápovědu?
Když kolegové s nápadem přišli, přišlo mi to jako zajímavý formát, jak se ukázat co nejvíce lidem. Nápověda byla maximální, ale na druhou stranu šlo vidět, že Tišnováci si dokážou udělat taky srandu. Při odpovědích ukázali i na někoho jiného, protože vypadám moc obyčejně. Byl jsem ve Sněmovně první období, zaměřoval jsem se na bezpečnost, obranu, zdravotnictví a podnikatelské prostředí. Pokud dostanu opět důvěru, chtěl bych víc jezdit po regionu a věnovat se starostům.
Takže se tematicky posunete?
Ano. Jinak ale z pohledu toho, co se mi podařilo udělat pro lidi, vyzdvihnu pomoc diabetikům, jimž hrozily příplatky na senzory k měření glykemie. Pár poslanců je odmítlo, já jediný jsem se do toho pustil a povedlo se, i ministr zdravotnictví nakonec přehodnotil názor. Na tohle jsem pyšný. Asociace diabetiků mi poslala krásný dopis, kde děkují a říkají, že se jim takhle do té doby nikdo nevěnoval. Byla to práce na půl roku, ale vyplatila se. Mělo to velký zásah mezi občany, jen na jihu Moravy je přes 70 tisíc diabetiků, číslo bude bohužel narůstat.
Chcete spravedlivé rozdělení daní mezi kraje, jižní Morava je na tom oproti ostatním regionům nejhůř. Stejnou věc jste slíbili už před minulými volbami. Proč jste s tím zásadně nehnuli?
Trochu mě zklamalo, jak se k problému postavil ministr financí Stanjura. On se ve věci snažil trošku bruslit, přehodil ji na Asociaci krajů, aby se dohodli hejtmani. Ale už v té době musel tušit, že to nebude jednoduché a nedomluví se.
Proč mají voliči věřit, že tentokrát už změnu prosadíte?
Jako Starostové potřebujeme mít větší sílu ve Sněmovně. Tlak od nás bude razantnější, když dostaneme větší právo rozhodovat a třeba získáme i ministerstvo financí místo ODS. Nechci slibovat, že to uděláme. Když se mě někdo zeptá: Co nám slíbíte?, odpovídám: Nic, jen vám řeknu, co bych chtěl, čemu se chci věnovat, co potřebuje upravit a co by to mohlo vám přinést. Ale slibovat? Víte, jak to je. Něco se slíbí, pak se to nesplní a zklamání lidí je veliké. Těžko se důvěra navrací zpět. Než jednou něco slíbím, radši si to dvakrát třikrát rozmyslím.
Jak přesvědčíte ke změně kraje, které jsou teď zvýhodněné?
Hlavní slovo bude mít ministr financí. Musí se opět sednout ke stolu, jednat. Doteď nastavené parametry byly úplně špatně.
Podporujete nové svazkové školy, ostatně jedna má vzniknout na Tišnovsku. Můžete slíbit, že se na ně v rozpočtu pod ministerstvem školství, které teď STAN vede, příští rok dostane a začnou se stavět?
Jak jsem říkal, slibovat nic nebudu. Ale aktivně, řekněme až otravně pro některé ministry, jsem se snažil, aby ty peníze v rozpočtu byly. Měli jsme několik schůzek s panem ministrem Stanjurou i ministrem školství Bekem. Snažil jsem si domluvit schůzku i s panem premiérem, ten mi ale bohužel neodpověděl. Budu mu opět psát, volat, aby byl vyvíjen co největší apel, protože projekty jsou nachystané. Teď je důležité, aby jim stát co nejvíce pomohl a školství u nás jen vzkvétalo.
Školství chcete zbavit starých osnov z dob Marie Terezie. Ministerstvo jste vedli poslední čtyři roky, proč jste to už neudělali?
U ministra Beka jsem čekal větší zapojení. Neříkám, že neměl dost práce, kterou musel řešit – ať už přijímačky, přihlášky, předělávalo se financování nepedagogů. Peníze se nahrávaly přímo do rozpočtového určení obcí, které by je měly platit.
Čekal jste větší zapojení ministra, není ale v důsledku změna osnov zásadní věcí i pro dobrou budoucnost celé republiky?
Je to zásadní věc. Jak říká i náš předseda Vít Rakušan, v resortu školství se mohlo udělat víc. Na druhou stranu si musíme uvědomit, kolik bylo při sestavování rozpočtu peripetií, hádek, abychom uhráli aspoň peníze na platy učitelů. Byly desítky schůzek, škrtalo se, převádělo se.
V programu zdůrazňujete opravy silnic druhých a třetích tříd, které patří pod kraj. Jak nařídíte ministerstvu dopravy, aby na ně poslalo víc peněz? Letos dává o dost méně, některé silnice se neopraví.
Musí jít více peněz do rozpočtového určení daní, tak kraj bude mít na více investic do oprav silnic. Další věc je dostavba Dukovan. Silnice v okolí budou zatížené kvůli převozu materiálu. Bylo slíbeno, že půjdou peníze do této infrastruktury včetně opravy chodníků.
A ohledně nařizování resortu dopravy, aby uvolnil vyšší částky?
Spíš budu apelovat, aby peníze do silnic druhých a třetích tříd šly. To je jedna z těch věcí, proč by se nám regiony mohly přestat vylidňovat. Budou lépe dostupné, nepojedete jak na tankodromu. Když přejíždíme mezi některými vesnicemi či městy, je to katastrofa. Kolikrát si myslíte, že jste utrhl kolo.
V programu nemáte dálnici na Vídeň, považujete už tedy za jisté, že do roku 2032 vznikne?
Beru to jako vysoce pravděpodobné, když je kladná EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí - pozn. red.). Bral jsem za jisté, že dálnice bude. Jen se přemýšlelo, kdy a jak projekt urychlit. V tuto chvíli už jsou překážky odstraněny a věřím, že termín bude splněn.
Nové byty jsou drahé, hypotéky si mnozí nemohou dovolit. Co uděláte pro dostupné bydlení?
Že si lidé nemohou dovolit bydlení, je jasná věc. Sám se snažím už několik let stavět rodinný domek a vidím, jak ceny materiálů vystřelily nahoru. Na druhou stranu máme spíše nízkou nabídku, poptávka je veliká.
Jaký je váš recept?
Zmíním věc, která se mi líbí. Potkal jsem se s velkými firmami, které říkají: „Máme pozemky, postavíme na nich byty a nabídneme je občanům, ale rádi bychom měly třeba daňové úlevy, odpočty. Nabídneme rodině, jejíž člen u nás bude pracovat, nájemní bydlení třeba na úrovni 60 procent ceny obvyklé. “ Zaměstnanec si vydělá peníze prací u zaměstnavatele, bude mít nižší nájem, rodina tam může žít a ten podnikatel nebo firma by dostal odpočet na dani. To je velice zajímavé. Stálo by za to nad tím popřemýšlet. Dále jsem ještě ke konci volebního období stihl schůzku s bankovní asociací, kde jsem se bavil, zda by byla možná a reálná nižší úroková sazba pro rodiny kupující první nemovitost. I tuto myšlenku máme rozpracovanou. Je u ní problém, že někdo musí bance ručit, pokud dá nižší úrokové sazby.
O kolik by mohla být úroková sazba nižší?
Nevím, co je možné, na co by banky přistoupily, za co by stát mohl ručit. To je o vyjednávání s bankovní asociací, říct si, co by bylo opravdu reálné, jaké číslo. Tohle není o tom, že když máme úrokovou sazbu okolo tří čtyř procent, byla by nově dvě procenta. Spíš propočítat, že by byly třeba o polovinu nebo o 40 procent levnější úroky.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Chcete „omezit praxi, kdy byty slouží výhradně jako forma bezpečné investice, přičemž je možné uplatnit daňové odpočty i na nemovitosti, ve kterých nikdo nebydlí. “ Budete tedy majitele tlačit k obsazení bytu?
Tohle je myšleno na spekulanty, což je člověk, který koupí byt a zamkne ho, nechá jej pět let jako investici, nikoho tam nepustí, nenabídne ho jako nájemní bydlení. Tím snižuje nabídku, zvyšuje se cena bytů, protože je jich nedostatek. Pokud jste podnikatel, který si koupí byt a dá lidem možnost si ho pronajmout, tohle se vás netýká. Sice ho vlastníte, ale z trhu nestahujete. U spekulantů je to něco jiného. Když se postaví dvě nové bytovky a on jednu celou vykoupí s tím, že svou investici zúročí za pět let, je to špatně. Ve městě je najednou o dvacet třicet bytů míň a za pět let se prodají za víc. Tohle zdražuje byty.
Nemůže si člověk s bytem dělat, co chce?
Mám takovou zkušenost, kdy často investor, developer a spekulant jsou domluvení, kdy bytovku postaví, pak ji vykoupí a časem se byty prodávají s navýšením. Když má rodina o ten jeden byt zájem a dostane se k ní místo v daný moment až za tři roky, kdy ji stojí například o dva miliony víc, jde o nekalé praktiky. Spekulant to dělá vědomě. Nezakazujeme jim to. Jde pouze o to, že by bylo nějaké zdanění za to, že byt nenabídl k nájemnímu bydlení a má ho jen jako investici. I takhle může postupovat, ale už se mu to tolik nevyplatí.
