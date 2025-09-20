Dnešní režim není jednoznačně lepší, tvrdí jihomoravský lídr Stačilo! Sterzik

Marek Osouch
  11:59
Jedni by o Danielu Sterzikovi řekli, že je to muž, který „zná mapu“, další jej naopak označují za proruského lháře. „Kdokoliv říká, co se nehodí mainstreamu, dostane toto označení. To vznikne ve chvíli, kdy začnete mít dosah a ostatní vám naslouchají,“ míní zakladatel a jihomoravský lídr hnutí Stačilo!, primárně tvořeného komunisty, který se poslední dva roky živí psaním svého blogu.
Fotogalerie3

Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vy jste ale byl označován za fabulátora, který překrucuje informace, už mnohem dříve, než jste „začal mít dosah“. Když jste se pohyboval v komunální politice v Miroslavi a psal do tamního radničního zpravodaje, mnozí vaše texty považovali za lži.
Protože se jim pravda nelíbila.

Vaše tvrzení však vyvraceli oficiálními zápisy nebo reakcemi dotčených institucí.
To, že se někdo opírá o další papír, ještě neznamená, že je to pravda.

Dobře, dovedu to do absurdna: Je Země kulatá, nebo placatá?
Kulatá.

Ale ani jeden z nás ve vesmíru nebyl, takže v tomto případě musíte věřit nějakému papíru nebo fotce. Ty nejsou zkreslené?
Už středověcí učenci říkali, že knihy nebo názory nejsou od toho, aby se jim věřilo, ale aby byly podrobovány zkouškám.

Ale něco jiného je fakt a něco jiného názor. To rozlišujete?
To je v pořádku, jenže nad fakty má málokdo moc. Většinu toho, co říkáme, je názor. A samozřejmě realita se z pohledu různých lidí může lišit. Navíc svoboda projevu nerozlišuje, jestli říkáte názor, pravdu, fakta nebo cokoliv jiného. Svoboda projevu buď je, nebo není.

Vy píšete fakta, nebo názory?
Vždycky jsem psal názory.

Připouštíte, že někteří to nemusejí brát jen jako názory, ale jako fakta?
Hrozně rád bych někoho takového potkal, já nikoho takového neznám. Moji čtenáři jsou naopak hodně kritičtí a myslím, že velmi dobře dokážou rozlišit, že jde o názor.

Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Pod hlavičkou Stačilo! kandiduje dominantně KSČM. Proč se vaše hnutí spojilo se stranou, jejíž někteří členové mluví o sovětské okupaci v roce 1968 jako o internacionální pomoci a zlehčují nebo přímo adorují zločinný režim před rokem 1989, který i na základě lží vraždil lidi?
Když se s těmito lidmi budete bavit do detailů, tak uznávají chyby a zvěrstva, která se děla. Jsou však schopni vnímat, že to nebylo jedno velké peklo, ale že jsou z toho i výdobytky.

Jak byste minulý režim označil vy?
Nesvobodný, který měl i svoje vražedné etapy, jako byla 50. léta. To je obrovský stín, které si s sebou komunismus nese.

Ale například Marta Semelová, která za vás kandiduje v Praze, některé zločiny komunismu zpochybňuje. To vám nevadí?
Ne. Já s ní dokážu diskutovat. Když s ní budete mluvit do detailů, tak zjistíte, že její názor na tu dobu je celkem střízlivý.

Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách...

Co tím myslíte?
Vezměme to obráceně. Proč není nezpochybnitelné, že dnešní režim je lepší? Není to jednoznačné. Režim po roce 1989 je svobodný, ale není to jednoznačné zlepšení. Třetina lidí se má mnohem lépe, třetina zhruba stejně, ale třetina hůře.

Přiznáváte, že dnešní režim je svobodný, ale zároveň brojíte za zrušení údajné cenzury...
Na kandidátce v Praze máme učitelku Martinu Bednářovou, která si dovolila ve škole říct něco jiného k Ukrajině, než jaký byl všeobecný narativ. Soud ji odsoudil za svobodu projevu, i když u nás neexistuje zákon, který by říkal, co můžete nebo nemůžete říkat ve škole žákům. To bylo naprosto aktivistické rozhodnutí.

České soudy jsou aktivistické?
Do značné míry. Ne všechny, to určitě neříkám. Ale je lidsky normální, že jsou aktivističtí prokurátoři, aktivističtí soudci...

Máme nezávislou justici a každý soud musí svůj rozsudek jasně odůvodnit. Nepodkopáváte těmito slovy demokratický režim?
A to se nesmí kritizovat? Jestli ho to podkopává, tak se podkopává sám. Kritika nikdy nic nepodkopává, je o tom, aby se vládnoucí demokratičtí politici neodtrhli od reality.

Byl nesvobodný, řekl lídr Stačilo! Sterzik o minulém režimu, pak ho hájil

Co považujete za nejdůležitější prioritu, kterou byste chtěl řešit, pokud budete zvolen?
Musíme zavřít ránu na naší ekonomice, kterou nám odtékají zisky do zahraničí z bank, obchodních řetězců a nadnárodních korporací.

Když na ně uvalíte daň, nepromítne se to v cenách potravin nebo službách bank?
My na ně nechceme uvalit daň. My chceme, aby peníze, které vydělaly na českých občanech, tady znovu utratily. Nechci, aby si šéf banky pořizoval jachtu někde v Holandsku.

Takže si jí má koupit na Vranovské přehradě?
Klidně. A samozřejmě, aby byla vyrobená českou firmou. Nebo mohou peníze vložit do PPP projektů a pomoci státu stavět dálnice. Jim se to vyplatí, protože firmy umějí investovat, a stát ušetří.

Není to ale omezování svobody podnikání?
Ať si trhnou nohou. Takto to dělá celý svět. Donald Trump k tomu využívá cla, což si on může dovolit. Kdyby chtěl někdo peníze vyvést ven, zdanili bychom jej. U nás se to děje i účelovými fakturacemi, jen v nich jde o 300 miliard korun a nikdo to neřeší. A jestli nám někdo bude vyhrožovat, že půjde pryč, tak ať klidně jde.

Rasputin, či poskok Konečné? Bavím se, říká předseda Stačilo! Sterzik alias Vidlák

V programu Stačilo! kladete důraz na opomenuté regiony, kam se dá zařadit i Znojemsko, kde žijete. Jak konkrétně chcete pozvednout tamní životní úroveň?
Starosta, který vybuduje průmyslovou zónu, z toho na daních nic nedostane, protože ty se rozdělují jinak. Obce musíme motivovat, aby to pro ně znamenalo výhodu a regiony se rozvíjely. V programu proto máme navržení kompletní daňové reformy, ale té musí předcházet hloubkový státní audit.

Co kromě toho pro Znojemsko uděláte, aby se tam žilo lépe?
Celkově je tam potřeba přivést peníze, protože když dneska stát peníze nemá a jsou deficity, tak se prvně sáhne do regionů. Jestli někam mají směřovat investice, tak právě do regionů, kde je nejnižší životní úroveň.

Zároveň chcete vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie. Přitom mnoho lidí právě ze Znojemska jezdí pracovat do Rakouska, u čehož využívá otevřených hranic a jednotného vnitřního trhu...
I kdybychom vystoupili z EU, ještě to neznamená, že musíme opustit Evropský hospodářský prostor. Neznamená to, že si musíme zkomplikovat život stejným způsobem jako Velká Británie, kde velkým tématem brexitu byli právě pracovníci z ciziny. My však nemluvíme jen o referendu, ale i o posilování vazeb ve střední Evropě. Referendum musí být poslední krok v celé škále dalších, musíme se na to připravit.

Daniel Sterzik, lídr hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách...

Říkáte také, že podporujete zachování tradičního venkovského života. Co si pod tím představit?
To je třeba Jízda králů ve Vlčnově, zkrátka kroje, folklor. Je potřeba zachovat co nejvíc ze selské moudrosti, která se nám hodí i v dnešní době.

Chcete, aby se v současnosti žilo na venkově jako dříve?
Spíš ve folklorních tradicích. Třeba na Slovácku se zpívá, že je před 300 lety přepadli Turci. Lidová slovesnost tuto zkušenost přenesla až do dnešní doby. Dneska to ale většinou mizí.

Já to vnímám spíš opačně, protože spousta obcí obnovuje hodové slavnosti a nechává si šít kroje, které tam kdysi existovaly.
To sice ano, ale velmi málo se udržují řemesla, určité zemědělské schopnosti a vědomosti. Dnešní zemědělství je úplně jiné než bylo před sto lety.

Sto tisíc lidí může vyvolat hlasování o konci v EU, nebo o euru, říká Konečná

Když si někdo může koupit traktor, tak přece nevyjede na pole s koněm a pluhem.
To není o traktoru, to je o vztahu člověka k půdě jako živé hmotě.

Z toho, že se přerušil vztah sedláka k půdě, mnozí obviňují právě komunisty, s nimiž kandidujete.
Je to trochu jinak, protože ještě za minulého režimu se půda udržovala a organická hmota v ní neubývala. Fenomén posledních 35 let je takový, že se půda vydojí až do mrtě.

Mluvíte z vlastní zkušenosti, kdy jste pracoval v Agrofertu?
To není o Agrofertu. Při dnešních cenách se musíte k půdě chovat, jak se chováte. Hlavním problémem je, že se do ní nevrací hnůj. Většina plevelu se navíc dá řešit mechanicky, jenže se to nedělá, protože je to nákladné, a všichni raději využijí postřik.

Jsou i takoví, kteří se k půdě dokážou chovat šetrně.
Ale dostávají třikrát vyšší dotace. Jejich potraviny jsou exkluzivní, což si sice najde svůj trh, ale běžný člověk s 25 tisíci a dvěma dětmi si potřebuje koupit kuře v Kauflandu za 60 korun. Nemá na to, aby si ho pořídit za tři stovky. Potřebujeme zemědělství, které dokáže za rozumnou cenu nasytit obyvatele. Stát však rezignoval na základní péči o půdu, proto se musí upravit celý dnešní systém dotací.

