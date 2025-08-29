Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

Podle Podzimka, který byl ve Znojmě místostarostou a dnes je radním Jihomoravského kraje, bylo cílem jej poškodit a skrz něj i celou kandidátku SPOLU. „Na úspěchu SPOLU mi záleží a nechci být záminkou ke zpochybňování naší kandidátky,“ uvedl v prohlášení.
Seznam Zprávy informovaly o tom, že bývalá ubytovna skončila po veřejné dražbě ve společnosti brněnské občanské demokratky Veroniky Kachlíkové.
Zatímco Jihomoravský kraj odprodal nemovitost čítající budovu i přilehlý pozemek za 38 milionů, firma Kachlíkové budovu přestavěla na byty, a ty dle ceníku rozprodala za 150 milionů korun. Udělat z veřejného prostoru komerční umožnila změna územního plánu schválená znojemskými zastupiteli. Podzimek byl tehdy místostarostou Znojma a změnu stvrdil podpisem. Prodejem se nyní zabývají policisté.
Politik trvá na tom, že nepochybil. „Spolu se svými kolegy jsme připraveni naše tehdejší hlasování, které navíc bylo před třemi lety a bylo prakticky jednomyslné, kdykoli veřejně obhájit. A přestože necítím žádnou vinu, věřím, že tímto krokem našemu týmu pomohu nejvíce,“ doplnil Podzimek ke své rezignaci.
Vyjádřil podporu premiéru Petru Fialovi (ODS), kterého v létě při jeho roadshow hostil ve své restauraci na Vranovské přehradě. „Jeho vizi slušné a poctivé politiky beru velmi vážně. V těchto volbách jde o hodně. Rozhodujeme o tom, zda Česká republika zůstane pevně ukotvena v EU a NATO, nebo se vydá cestou Slovenska a Maďarska. Vládu chtějí převzít strany, které usilují o změnu režimu a sní o perzekuci svých oponentů,“ poznamenal politik.
Jde už navíc o druhou rezignaci kandidáta z jihomoravské listiny SPOLU, která přímo Fiala vede. Začátkem týdne odstoupil také znojemský lékař Pavel Jajtner, jenž byl za KDU-ČSL na 13. místě. Rozhodl se tak rovněž v reakci na text Seznam Zpráv, že byl ošetřujícím v lékařem v roce 2022, kdy ve znojemské nemocnici zemřel novorozenec. Odstoupení z kandidátky odůvodnil tím, že chce zabránit medializaci tragického případu v předvolební kampani.