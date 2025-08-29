Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

Autor: ,
  14:52
Občanský demokrat Karel Podzimek (ODS) ohlásil, že odstupuje z jihomoravské kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se ze 12. místa ucházel o poslanecký mandát. Rozhodl se tak poté, co server Seznam Zprávy zveřejnil článek týkající se prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty. Politik podle serveru přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS.
Karel Podzimek

Karel Podzimek | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Podle Podzimka, který byl ve Znojmě místostarostou a dnes je radním Jihomoravského kraje, bylo cílem jej poškodit a skrz něj i celou kandidátku SPOLU. „Na úspěchu SPOLU mi záleží a nechci být záminkou ke zpochybňování naší kandidátky,“ uvedl v prohlášení.

Seznam Zprávy informovaly o tom, že bývalá ubytovna skončila po veřejné dražbě ve společnosti brněnské občanské demokratky Veroniky Kachlíkové.

Kalkulačka k volbám

Zatímco Jihomoravský kraj odprodal nemovitost čítající budovu i přilehlý pozemek za 38 milionů, firma Kachlíkové budovu přestavěla na byty, a ty dle ceníku rozprodala za 150 milionů korun. Udělat z veřejného prostoru komerční umožnila změna územního plánu schválená znojemskými zastupiteli. Podzimek byl tehdy místostarostou Znojma a změnu stvrdil podpisem. Prodejem se nyní zabývají policisté.

Politik trvá na tom, že nepochybil. „Spolu se svými kolegy jsme připraveni naše tehdejší hlasování, které navíc bylo před třemi lety a bylo prakticky jednomyslné, kdykoli veřejně obhájit. A přestože necítím žádnou vinu, věřím, že tímto krokem našemu týmu pomohu nejvíce,“ doplnil Podzimek ke své rezignaci.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vyjádřil podporu premiéru Petru Fialovi (ODS), kterého v létě při jeho roadshow hostil ve své restauraci na Vranovské přehradě. „Jeho vizi slušné a poctivé politiky beru velmi vážně. V těchto volbách jde o hodně. Rozhodujeme o tom, zda Česká republika zůstane pevně ukotvena v EU a NATO, nebo se vydá cestou Slovenska a Maďarska. Vládu chtějí převzít strany, které usilují o změnu režimu a sní o perzekuci svých oponentů,“ poznamenal politik.

Jde už navíc o druhou rezignaci kandidáta z jihomoravské listiny SPOLU, která přímo Fiala vede. Začátkem týdne odstoupil také znojemský lékař Pavel Jajtner, jenž byl za KDU-ČSL na 13. místě. Rozhodl se tak rovněž v reakci na text Seznam Zpráv, že byl ošetřujícím v lékařem v roce 2022, kdy ve znojemské nemocnici zemřel novorozenec. Odstoupení z kandidátky odůvodnil tím, že chce zabránit medializaci tragického případu v předvolební kampani.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

Občanský demokrat Karel Podzimek (ODS) ohlásil, že odstupuje z jihomoravské kandidátní listiny koalice SPOLU, kde se ze 12. místa ucházel o poslanecký mandát. Rozhodl se tak poté, co server Seznam...

29. srpna 2025  14:52

Stojí v hnoji, nemají seno ani vodu, okusují bodláky. Živořící koně řeší veterináři

Vysoké hromady hnoje, nikde žádné seno, nádoby na vodu špinavé a prázdné. V těchto podmínkách donedávna živořilo patnáct koní v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Situace se podle oznamovatelů...

29. srpna 2025  14:38

VIDEO: Dodávka nedobrzdila na dálnici, po nárazu do auta začala prudce rotovat

Až hrůzostrašně vypadá na záběrech čtvrteční nehoda, při níž šofér dodávky narazil zezadu do pomalu jedoucích aut v levém pruhu. Nedával zřejmě pozor na to, co se děje před ním na silnici. Po srážce...

29. srpna 2025  13:55

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

29. srpna 2025  12:14

Výstaviště v Brně jako Barrandov. Část areálu se promění ve filmové ateliéry

Nalákat více filmařů do Brna a nabídnout jim další možnosti chce tamní veletržní areál. Stranou zájmu dnes stojí některé budovy, o kterých se ještě před časem uvažovalo, že je výstaviště prodá. Nové...

29. srpna 2025  10:36

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...

29. srpna 2025

Let z Korfu do Brna kvůli závadě motoru přistál jen s jedním ještě v Řecku

Letadlo české společnosti Smartwings bylo dnes odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z...

28. srpna 2025  20:24

Pýcha Brna. V Masarykově čtvrti by chtěl žít každý, i když v ní leccos chybí

Premium

Mezi vzrostlými stromy se tu ukrývají vily, které psaly dějiny meziválečné architektury. Podobně jako ve známé cimrmanovské hře se o této brněnské lokalitě s jedinečným půvabem říká, že zde by chtěl...

28. srpna 2025

VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a...

28. srpna 2025  16:07

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

28. srpna 2025  15:50

Není to billboard, ale banner. Obří plachta s Fialou je v pořádku, rozhodlo Brno

Obří potištěná plachta s premiérem Petrem Fialou, který vyzývá k volbě jím vedené koalice SPOLU, podle brněnského magistrátu neporušuje žádná pravidla. Odbor památkové péče totiž uvedl, že nejde o...

28. srpna 2025  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.