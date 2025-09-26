Nechceme, aby tu lidé mimo EU kupovali byty, říká Petr Hladík, dvojka SPOLU

Hladík, ministr životního prostředí a šéf brněnských lidovců, se v rozhovoru vrací k Chráněné krajinné oblasti Soutok či zálohování PET lahví. Zároveň nastiňuje další plány.
Proč si na čtenáře iDNES.cz nenašel premiér Fiala čas? O rozhovor jsme ho přes mluvčího požádali téměř měsíc před jeho uskutečněním.
Přiznám se, že vůbec nevím. Pan premiér je totálně vytížen kampaní a správou země, takže rozhovor postoupil na mě. Jako ministr vlády a dvojka na kandidátce ho velice často zastupuji.
Domluvili jste se s premiérem předem tak, že některé interview a debaty absolvujete vy místo něj?
Ano, je to tak. Na některé rozhovory a debaty za něj chodím. Už jich byla celá řada. Berte to tak, že děláme rozhovor za celou koalici SPOLU. Program pana premiéra je enormně nabitý.
V pozici ministra životního prostředí se vám nepodařilo prosadit jeden z největších slibů – zálohování PET lahví a plechovek. Nepřesvědčil jste ani některé koaliční poslance. Berete to jako velký neúspěch?
Za celou dobu jsem prosadil řadu zákonů – novelu o ochraně zemědělského půdního fondu, vodního zákona, o pyrotechnice, o ovzduší. Celou řadu věcí jsme navíc změnili mimo zákonné normy. Rozjeli jsme reálnou cirkularitu (minimalizace tvorby odpadu, pozn. red.), stejně tak jako třeba pomoc lidem se zateplením a obnovitelnými zdroji.
A to zálohování?
Zálohování jsem prosazoval proto, že jsem věděl, že přijde evropský zákon. Česká legislativa byla výhodnější pro obce, obchodníky i průmysl. Bohužel se to nepodařilo především kvůli tlaku odpadových společností, které neustále chtějí, aby se odpad vozil na skládky, což je něco, co absolutně odmítám. To zaprvé. A zadruhé zálohovat se bude, je to schváleno celoevropsky. Jen to přijde o dva roky později a v horších parametrech, než jaký byl návrh našeho zákona.
Když budete dál ve vládě, chcete zálohování PET lahví prosadit dřív, i když se mu nevyhneme?
Koalice SPOLU říká, že chce zavést zálohování v souladu s evropskou legislativou, takže ano.
Slibujete, že v době přebytku umožníte domácnostem využívat energii zdarma či výrazně levněji místo toho, aby stát dotoval takzvané maření výroby elektřiny. Podle experta Lubomíra Káni z firmy Electree je to ale cesta ke zhroucení trhu, protože začnou vznikat odběrová centra, která vezmou ze sítě daleko víc, než se čekalo, a bude se muset hledat někdo, kdo elektřinu vyrobí zadarmo.
Určitě ne. Program jsme vymýšleli s celou řadou odborníků, máme ho detailně promyšlený. Naopak lidé ušetří na elektřině a zároveň ušetří stát, který dnes vydává mnoho miliard na vyrovnávání sítě. Půjde o opravdovou flexibilitu v praxi díky odložené spotřebě. Samozřejmě se nastaví nějaké parametry. Nebude to tak, že si lidé koupí domů obrovské baterie a budou si je nabíjet, těžit tím bitcoiny nebo něco takového. Určitě ne. Je to pro běžnou spotřebu domácností. Myčky, pračky, bojlery. To přece znamená využít časová okna, kdy je elektřiny přebytek a musí se zbytečně mařit.
Pomocí nastavení parametrů tedy pohlídáte, aby byla energie zdarma hlavně pro domácnosti?
Od začátku jsme oznámili, že je to pro ně a jejich běžnou spotřebu, ne pro firmy. A co chci zdůraznit, samozřejmě člověk zaplatí přenos, ale ne silovou část – elektřinu. Na faktuře nakonec najde zhruba polovinu, protože tu tvoří právě ten přenos, platba za jistič a další poplatky. A zhruba druhou polovinu tvoří spotřebovávaná elektřina.
Na Facebooku jste napsal: „Chráněná území mají smysl, jen pokud chrání přírodu a zároveň dávají prostor lidem. Chceme moudrou správu, která bude naslouchat místním a hledat shodu. Posílíme roli obcí v rozhodování. “ Přitom když na jižní Moravě vznikala chráněná krajinná oblast Soutok fungující od července, některé obce byly proti, například Lanžhot podal žalobu. Jak to jde dohromady?
Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Za tím, co jsem napsal, si stoprocentně stojím. A stoprocentně to nastalo v CHKO Soutok. Je tam dvacet obcí. Udělali jsme několik set jednání, než jsme vůbec započali proces. Bylo v něm pouze osm unikátních námitek. Z obcí něco namítalo jen pět, ale tři byly dopředu dohodnuté, protože se to už nestačilo zapracovat. Většinu připomínek jsme naopak vypořádali ke spokojenosti. Kde to šlo, vyhovělo se. Vnímám soulad drtivé většiny obcí: Břeclav, Hodonín, celá řada vesnic jak na Hodonínsku, tak Břeclavsku. Považuji za fantastický úspěch, že patnáct obcí naopak nepodalo žádnou námitku a se vším souhlasily.
S Lanžhotem jste si už neshody vyříkali?
Víte, některé věci nechápu. Právě v Lanžhotě jsem byl opakovaně třikrát. Byl jsem na jednání s celým zastupitelstvem, kde pan starosta prezentoval a říkal, že se vším souhlasí. Když tam na jednání přijel někdo jiný, asi mu říkal opak. Přiznám se, že to lidsky nechápu. Neuměl bych to takhle dělat.
Bude dálnice z Brna na Vídeň skutečně hotová do roku 2032? Dlouho ji blokovali aktivisté a šéf spolku Děti Země Miroslav Patrik se v reakci na vaše nedávné oznámení při získání kladného stanoviska EIA ohledně vlivu stavby na okolní životní prostředí nechal slyšet, že se ještě zapojí do povolovacího procesu.
Bude hotová. A já řeknu proč. Změnili jsme tři zásadní zákony – stavební, zákon o EIA a zákon o urychlení strategické infrastruktury. Díky tomu už není dnes možné se odvolat proti samostatnému stanovisku EIA. To je už platné. Ano, pan Patrik bude mít možnost se odvolat ještě u stavebního povolení, které velmi brzy ŘSD podá, ale ne blankytně. Nebude tedy moci už jenom obstruovat, ale musí dát věcné, odborné argumenty. A já říkám, že tam prostě nejsou, protože jsme udělali tak pečlivě proces EIA.
Avizujete, že na železnici zahájíte stavbu prvních kilometrů vysokorychlostních tratí. Jihomoravské obce v okolí však mají mnohé výhrady a stěžují si, že stát k nim nepřihlíží. Začnete stavět bez ohledu na jejich výtky?
Asi úplně první bude spojení takzvané Moravské brány, zjednodušeně řečeno mezi Olomoucí a Ostravou, kde je platná EIA. Dělá se stavební povolení, je nejblíže stavbě. Další etapy a úseky se projednávají. Myslím si, že je správné, aby v této fázi byla intenzivní spolupráce a diskuse mezi Správou železnic a obcemi. Je samozřejmě logické, že vysokorychlostní tratě nemohou zásadním způsobem měnit směr, protože poloměry oblouků jsou obrovské. Ale musí to být provedeno takovým způsobem, aby se minimalizoval dopad na životy a zdraví obyvatel a také životní prostředí.
Vláda prosadila zákon o podpoře bydlení, což samo o sobě k vyřešení jeho nedostupnosti nestačí. Kdy se tato situace zlepší?
Dostupné bydlení je složitý problém, který nemá jednoduché řešení. Neexistuje, že mávneme kouzelným proutkem a všechno je hotové. Musí to být kombinace různých faktorů. První věc jsme už spustili, otevřeli jsme veleúspěšný program na dostupné bydlení pro obce, kde je žádostí dohromady za dvacet miliard. Jenom na jižní Moravě to přinese 1 100 nových bytů. To je skvělá zpráva. Druhý parametr je ten, že není možné preferovat krátkodobé pronájmy nad dlouhodobými. Dnes jsou bohužel daňově výhodnější. To musí skončit. Stejně tak jako celá řada dalších věcí. Například nechceme, aby tady lidé mimo Evropskou unii mohli kupovat investiční byty. Už to zavedli v Dánsku. Proč by si tady někdo z Ruska, Arábie nebo Číny měl kupovat byty? Nedává to žádnou logiku.
Nebude to ale diskriminace?
Dánové to mají, jsou v Evropské unii. Proč bychom to nemohli mít v Česku? Samozřejmě je to diskriminace, no a co? Je to diskriminace lidí mimo Evropskou unii.
Kdy vznikne zmíněných 1 100 bytů, které ale asi nebudou spásou, spíš prvními vlaštovkami?
Určitě nebudou spásou. Vzniknou v různých obcích a městech na jižní Moravě. Některé se už staví, některé se stavět začnou. Důležité je, že všechny mají stavební povolení. Nejsou to žádné plány, vize, vizualizace. Náš předpoklad je, že nastane masivní výstavba. Národní rozvojová banka začne výrazným způsobem dávat výhodné půjčky obcím, městům i soukromým investorům na dostupné bydlení. Teď jsme zahájili těmi dvaceti miliardami, ale budeme pokračovat ještě řádově většími částkami, protože oblast bydlení nevyřeší jenom volný trh. Musíme mít různou strukturu – vlastnického, nájemního, soukromého, obecního, družstevního.
Soustředíte se už jen na celostátní politiku, nebo se může stát, že se příští rok vrátíte do Brna, zvlášť kdybyste nepokračoval ve vládě a usedl v opozici?
Tohle vůbec neřeším. Soustředím se na to, aby byl opravdu slyšet hlas jižní Moravy v Praze a koalice SPOLU udělala co nejlepší výsledek.
