„Nejdříve jsem nechtěl kandidovat, ale nakonec ano. Dohnala mě k tomu situace, která v České republice nastala. Doufám, že jsme na pokraji konce nejhorší vlády, která tady kdy vládla,“ prohlašuje sedmašedesátiletý ekonom v dalším z řady předvolebních rozhovorů iDNES.cz.
Proč jste se rozhodl kandidovat na jihu Moravy, když žijete skoro celý život v Praze?
Není to pravda, ještě v 90. letech jsem měl trvalé bydliště ve Zlíně, kde jsem se i narodil. I k Brnu mám blízko, mám tu příbuzné, v okolí žila moje babička, v Babicích nad Svitavou jsem trávil dětství, v Bílovicích nad Svitavou jsem částečně odchodil základní školu.
Obecně vás ale veřejnost vnímá optikou bývalého děkana z pražské Vysoké školy ekonomické.
K Moravě mám skutečně blízko, přímo v Brně jsem už skoro třicet let místopředsedou představenstva Stavebního podniku města Brna, takže sem jezdím velmi často.
Proč jste si ale najednou změnil bydliště z Prahy do Brna? Přijde mi zvláštní, že krátce před volbami se objeví, že bydlíte v Brně.
A co se má stát? To je úplně normální, že člověk mění bydliště, nemusí to být napořád, zatím to ještě není zakázané.
To rozhodně není. Jenom mě zajímá ta motivace, protože na zvonku ani poštovní schránce není vaše jméno, přestože je to vaše trvalé bydliště. Když vás budou chtít úředně nějaké instituce kontaktovat, nemají jak.
Pane redaktore, myslíte si, že by mě šli zatknout?
Třeba byste byl na neschopence a přišla kontrola.
V životě jsem nebyl na neschopence, navíc jsem v důchodovém věku, a zatřetí mám datovou schránku.
U některých to ale může vyvolat spekulace, jestli to neděláte kvůli náhradám, na které byste měl k platu politika nárok za náklady na cesty z Brna do Prahy do Sněmovny.
Když budu zvolen, klidně si to bydliště změním, abyste vy novináři neměli tyto obavy.
Jste ekonom a určitě se i se mnou jako laikem shodnete, že český daňový systém je velmi složitý...
Daňový systém je skutečně složitý, nesčetněkrát se tam vyskytuje slovo výjimka...
A na ně právě narážím, protože výjimek je velká řada. Které byste zrušil a proč?
Co nejvíce, těžko je vyjmenovat, je jich více než stovka.
Jednou z nich je i to, že se z tichého vína neplatí spotřební daň.
Nulovou daň na víno chci zachovat. Jsem jednoznačně pro, abychom nesnižovali konkurenceschopnost našich vinařů a nepoškozovali je ve vztahu k zahraničí. A není to výjimka, to není její příklad.
Formálně to není výjimka, ale tím, že je v zákoně napsané, že je nulová spotřební daň z tichého vína, tak to fakticky výjimka je.
V zákoně je spousta věcí, kde je nulová sazba. A tento konkrétní případ považuji za zcela rozumný, zvlášť pro Jihomoravský kraj, který je krajem vinařů. Pomáhá to i cestovnímu ruchu.
A co třeba situace, kdy místní vinař vyrábí víno z hroznů dovezených z Maďarska, Slovenska nebo jiné země? Má i takový vinař mít tuto výhodu?
Samozřejmě, suroviny můžete svobodně dovážet, odkud chcete.
Mířím k tomu, jestli se ještě jedná o podporu lokální produkce, když si takový podnikatel nechá dovézt kamion hroznů z ciziny.
Ale zpracovává to on tady, takže je to v pořádku.
Jižní Moravu více než jiné regiony trápí kvůli poloze sucho a zvyšování teplot. Trápí to nejen zemědělce, ale i lidi ve městech. Klima se očividně mění, jsou větší vlny veder, naprostá většina vědců se shodne na tom, že minimálně částečným strůjcem těchto změn je člověk. Co s tím?
Klimatické změny jsou tady odnepaměti a ani ta současná není způsobená činností člověka.
Většina vědců se shoduje, že ji má na svědomí člověk.
Já vám ukážu výsledky vědecké studie, kterou si zadalo ministerstvo energetiky USA a ze které zjistíte, že to není vůbec pravda. Ta tvrdí, že oteplování způsobené CO2 se jeví jako méně škodlivé pro ekonomiku, než se předpokládá, a že agresivní politika zmírňování vlivu změn klimatu by se mohla ukázat jako více škodlivá než prospěšná.
Má otázka směřovala jinam. Co s tím, když dneska někde zasychají pole s plodinami?
Zemědělci mají využít třeba meliorací, které mohou vodu nejen zadržovat, ale i odvádět, a pak využít všech nových poznatků. Tam, kde to je potřeba, tak zavlažovat.
Velké teploty trápí i města. Ve městech bývá v létě kolikrát nesnesitelné teplo, v noci se občas ani nedá spát. Co s tím?
Já tohle zažil už před padesáti lety. Musíme to sledovat v dlouhodobém kontextu a nedělat opatření jako blázni na základě třeba dvou nebo tří let.
Data říkají, že letošní léto je globálně třetí nejteplejší. Po tom loňském a předloňském.
Ale u nás patřilo mezi deset nejchladnějších za 30 let. (Podle dat ČHMÚ bylo letošní léto o 0,3 °C teplejší než normál 1991–2020 – pozn. red.). Prostě se to střídá.
I čeští vědci ale říkají, že se teploty dlouhodobě zvyšují.
To je názor některých.
To není názor, oni vycházejí z faktů a tvrdých dat.
A jak měřili ve středověku?
Je to samozřejmě myšleno za dobu měření. V Česku se měří od roku 1775 v Klementinu, což odpovídá době před průmyslovou revolucí, takže dnes se ví, jaké teploty byly předtím, než se ve velkém začalo spalovat uhlí a další fosilní paliva.
To se sice ví, ale letošní léto patřilo mezi první polovinu chladnějších. (Podle dat ČHMÚ bylo letošní léto 13. až 15. nejteplejší od roku 1961 – pozn. red.). Zkrátka se to střídá.
A co tedy dělat ve městech, aby se lidem lépe žilo?
Musejí se udělat odpovídající opatření, ale musí se počítat s tím, že to stojí i peníze. Třeba místo dekarbonizační politiky levnější elektřinu, abychom si mohli dát do domácností klimatizace.
Jaké jsou vaše další priority?
Zrušení Green Dealu.
To byste zrušili jako vláda, nebo jednali v Evropské unii?
Vyjednávali bychom podporu s dalšími státy, aby tento plán Evropská unie zrušila. Další prioritou je přestat ožebračovat naše lidi, důchodce, kteří za této vlády přišli o peníze nesprávně provedenou valorizací. To byla zločinná změna.
Ústavní soud změnu výpočtu posuzoval a řekl, že zásah nebyl protiústavní.
Víme, jak je složený Ústavní soud, a obecně víme, jak soudy pracují.
Takže nevěříte v právní stát?
Právní stát je v České republice narušen. Zamyslete se sám, když soudy rozhodovaly, jestli některé strany jsou koalice, nebo ne. Čtyři soudy rozhodly že nejsou, dva naopak. To je moje odpověď na to, jak funguje právní stát. Je to velmi individuální a záleží na soudcích.
Záleží sice na soudcích a stává se, že v jednom případě dá trest vězení a jiný v podobném případu podmínku. Vždy to ale musí vyargumentovat. Když jste zmínil volební koalice, tak jihočeský soud řekl, že SPD porušuje zákon, když tvrdí, že není koalice. Co vy na to, že způsobujete neférovou volební soutěž?
Jiné soudy říkají, že je férová. Když je politická strana a vedle toho jednotlivci, kteří působí jinde nebo jsou to nestraníci, tak co to je za koalice? Oni za tu stranu kandidují dobrovolně.
Zpět k důchodům. Pochopil jsem, že výpočet valorizace byste vrátil k původnímu vzorci?
Samozřejmě. Mimochodem letos je zatím deficit důchodového účtu asi osm miliard, průměr z minulých let je přitom 16 miliard.
Fialova vláda argumentovala, že změnu udělala kvůli budoucímu vývoji, kdy do důchodu půjdou Husákovy děti, tedy velká skupina lidí, kteří dnes ještě pracují. Nehrozí za pár let problém s důchodovým účtem, když se chcete vrátit k původnímu vzorci?
Může to být problém, ale k tomu by měli přistoupit mladí a plodit děti. Každý by měl mít dvě nebo tři.
To je váš recept na důchod?
Samozřejmě. To je i moje odpověď mladým na to, jak mít jistotu, že budou mít dostatek peněz v důchodu.
