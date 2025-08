Musíme se vrátit ke kořenům, hájí jihomoravští odpadlíci SOCDEM pakt se Stačilo!

Sedmapadesátiletý František Střecha ze Znojma a dvaašedesátiletý Bohdan Kratochvíl z brněnských Řečkovic se jako jediní sociální demokraté v kraji objeví na kandidátce, jejíž převážnou část tvoří komunisti.

Smysl v tom vidí i přesto, že jejich jména svítí až kolem dvacátého místa, kde jsou jejich šance na podzimní zvolení do Poslanecké sněmovny naprosto mizivé. „Je to jediná možnost, jak zachránit levici v Česku,“ říká k předvolebnímu paktu Střecha. „Původně jsem byl proti spolupráci s komunisty, ale nakonec jsem došel k názoru, že jiná možnost není. Je potřeba se vrátit ke kořenům sociální demokracie,“ doplňuje jej Kratochvíl.

Střechovi se v hnutí Stačilo! některé věci nelíbí, bytostně třeba nesouhlasí s vystoupením Česka z NATO, o čemž chce toto radikální uskupení vyvolat referendum. „Pokud se někdo vyslovuje prorusky, tak s tím mám problém,“ prohlašuje. Konkrétně osobu předsedy hnutí Daniela Sterzika a jeho názory, které jsou označovány za proruské, však komentovat nechce.

Stačilo! nejsou jen komunisti, hájí spolupráci

Kratochvíl dotaz na vystoupení z NATO považuje za složitou otázku, na niž nedokáže odpovědět. Šalamounsky pak vysvětluje spolupráci s komunisty, kterou si sociální demokraté v bohumínském usnesení z 90. let zakázali. „Hnutí Stačilo! zahrnuje nejen KSČM, ale i další strany, takže to není přímá spolupráce s komunistickou stranou,“ podotýká, přestože právě komunisti mají na kandidátce Stačilo! zcela dominantní postavení. Střecha ohledně nich zmiňuje, že není možné se pořád dívat do minulosti.

Navíc je přesvědčený, že pokud by sociální demokraté kandidovali samostatně, šlo by o vyhozené peníze na kampaň, protože nemají šanci překonat pětiprocentní hranici ke vstupu do Sněmovny.

Hlas zmíněného dua zůstane na jihu Moravy s velkou pravděpodobností osamocen, přinejmenším mezi známými tvářemi SOCDEM. Už při oznámení šéfky strany Jany Maláčové o spojení sil se Stačilo! dávali sociální demokraté v kraji najevo hlasitý nesouhlas.

Zároveň mluvili o nutnosti svolat jednání a nastalou situaci řešit. K ničemu takovému nicméně zatím nedošlo. Na neoficiální bázi spolu samozřejmě všichni komunikují, jinak ale zůstávají v prázdninovém modu. Třeba od představitelů SOCDEM v Brně na konci června zaznívalo, že se sejdou v polovině července. „Potkáme se v první polovině srpna,“ oznamuje nyní šéf brněnské buňky Jiří Ides.

Tomu se svazek se Stačilo! příčí. K podobně razantnímu kroku jako starosta Slavkova u Brna Michal Boudný, který ze strany po mnoha letech vystoupil, však zatím nesáhl. „Ale naprosto vylučuji, že bych v Brně v rámci uskupení Stačilo! kandidoval za rok v komunálních volbách,“ prohlašuje Ides, který je starostou Slatiny, kde by chtěl svůj post obhájit.

Pokud by mu vedení SOCDEM nařídilo, že se má dát v komunálních volbách do kupy právě se Stačilo!, tak by u toho podle svých slov nebyl. „Za koho bych případně kandidoval, to je teď předčasné,“ sděluje.

Post starosty sociální demokraté v rámci Brna drží také v Líšni a Řečkovicích, které vedou Břetislav Štefan a Marek Viskot. Ani u nich se nedá očekávat, že by na takovou spolupráci kývli. Totéž platí pro radního města Jiřího Olivu, který je zároveň celostátním místopředsedou SOCDEM. „Já jsem usnesení o spolupráci se Stačilo! nepodpořil,“ zdůrazňuje, ale dál se k věci vyjadřovat nechce.

Jihomoravští lídři kandidátek stran, které se objevují v průzkumech ANO Alena Schillerová SPOLU (koalice ODS, KDU-ČSL a ODS) Petr Fiala STAN Josef Flek SPD (+ Trikolora, PRO, Svobodní) Miroslav Ševčík Piráti (+ Zelení) Michal Švagerka Stačilo! (+ KSČM, SD-SN, ČSNS, SOCDEM) Daniel Sterzik Motoristé sobě Petr Macinka Přísaha Petr Vokřál