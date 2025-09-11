Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily vpodvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními vystupujícími byla slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáryová nebo herec Bolek Polívka.

„My na Slovensku podrobně sledujeme, co se tady děje. Jednak vás sledujeme, protože vás máme rádi a taky protože jsme vás vždy brali jako toho staršího a moudřejšího bratra. Buďte tak moudřejší,“ vyzvala přítomné na Jakubském náměstí v centru Brna Magda Vašáryová.

Magda Vašáryová přijela do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi a uskupení SPOLU. (11. 9. 2025)
Magda Vašáryová na akci na podporu Petra Fialy a uskupení SPOLU (11. 9. 2025)
Petr Fiala s Magdou Vašáryovou a Bolkem Polívkou na akci na podporu premiéra a uskupení SPOLU. (11. 9. 2025)
Bolek Polívka na akci na podporu Petra Fialy a uskupení SPOLU (11. 9. 2025)
Dále varovala před nebezpečím, které střední Evropě hrozí. „Žijeme v nebezpečných časech. Naše republiky nemusí geopolitický chaos přežít,“ prohlásila s tím, že je dětinské tvrdit, že není koho volit. „Na to vždy odpovídám: nebereš si ho přece do postele,“ dodala za potlesku přítomných.

Herec Bolek Polívka, jehož divadlo v Brně sídlí, na pódiu zavzpomínal na časy, kdy si lidé zvolili komunisty a co to znamenalo. „Zvolme si cestu, která je lepší, zůstaňme spolu,“ doplnil se symbolicky zvoleným posledním slovem jakožto názvem koalice, kterou Fiala vede do voleb.

Kromě něj dorazili do Brna i ministři Petr Hladík (KDU-ČSL) nebo Vlastimil Válek (TOP 09). Dále také senátoři zvolení na jihu Moravy za SPOLU, mezi nimi ten nejznámější, kterým je herec a divadelní režisér Tomáš Töpfer. „Díky vám Brňanům máme v Senátu většinu. Kdyby tak chtěl někdo měnit ústavu, můžeme tomu zabránit,“ dodal.

Na závěr svým příznivcům a podporovatelům poděkoval i přímo Petr Fiala. „Pro mě to bylo neuvěřitelné povzbuzení,“ zavzpomínal, když celá iniciativa PF 2025 na jeho podporu na začátku letošního roku vznikla.

U jejího zrodu stáli lidé z kulturního prostředí v Brně, mimo jiné ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša, bývalý moderátor Českého rozhlasu Jiří Kokmotos, který akci moderoval, nebo fotograf Tino Kratochvil. Všichni dorazili i na dnešní akci.

„Slušnost je síla. Mluvme s těmi, co na nás křičí, debatujme s nimi, o tom to je,“ dodal Fiala na závěr s tím, že vnímá pozitivní atmosféru na setkáních po republice, plné sály a náměstí i tam, kde tomu tak podle něj před čtyřmi roky nebylo. Věří tak, že právě SPOLU má šanci ve volbách porazit hnutí ANO Andreje Babiše.

Dostal obuškem a skončil ve vazbě. Po 42 letech se muž dočkal rehabilitace

V roce 1983 jej po zmařeném tajném koncertu v Žabčicích na Brněnsku přetáhli příslušníci Veřejné bezpečnosti obuškem a na tři měsíce zavřeli do vazby. U soudu pak Jan Dvorník dostal podmínku na 1,5...

9. září 2025  15:30

Cesta za obhajobou. Kometu posílí titul i stabilita, co mistra v nové sezoně čeká?

Když vyhráli titul, nezůstali jen u jednoho. Pokaždé dominovali v blocích. Dvě zlata získali v letech 2017 a 2018 a pak i letos. Na něj se brněnští hokejisté pokusí navázat v nadcházející sezoně,...

9. září 2025  15:29

