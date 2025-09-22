Za pronájem bytu nižší daně, navrhuje jihomoravský lídr Pirátů Švagerka

Marek Osouch
  11:55
Poslední tři roky je Michal Švagerka z Pirátů místostarostou v šestitisícových Dubňanech na Hodonínsku, kde však nekandidoval ve stranickém dresu, ale za místní sdružení. „Určitě se nijak neschovávám a každý u nás ví, že jsem u Pirátů. My jsme zkrátka nechtěli záštitu politické strany, v ulicích jsme sbírali podpisy, abychom mohli do voleb. Teď bych chtěl z komunální úrovně to pozitivní přenést i do Prahy na tu centrální,“ říká pětačtyřicetiletý ekonom a někdejší šéf okresní hospodářské komory.
Michal Švagerka, lídr kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025.

Piráti se u lidí ale nezapsali zrovna pozitivně, když si vzpomenou na digitalizaci stavebního řízení, jejíž start pod vaším vedením byl jedním velkým fiaskem.
To tak rozhodně nedopadlo. I audit potvrdil, že systém je z 80 procent hotový. Pět tisíc podání týdně nesvědčí o tom, že je to fiasko.

Jenže 1. července 2024, kdy měl systém odstartovat, zkrátka nefungoval. Až zpětně tehdejší ministr a váš bývalý předseda Ivan Bartoš přiznal chyby...
Nefungoval, byly tam chyby, ale dnes se ukazuje, že se v tom mělo pokračovat. Ivan měl odvahu do toho jít. Bez digitalizace byrokracii neodstraníme.

Volební kalkulačka 2025

Nebyla chyba, že Ivan Bartoš do poslední chvíle před spuštěním opakovaně říkal, že všechno bude perfektně fungovat? Experti totiž na problémy upozorňovali a pak se ukázalo, že měli pravdu. Nepodřezali jste si tím jako Piráti pod sebou větev?
Jak říkám, chyby byly, a to i v komunikaci. Ivan Bartoš se za to několikrát omluvil. Jako Piráti jsme byli poprvé ve vládě, udělali jsme z pohledu veřejnosti možná jednu chybu. A to budeme pořád distancovaní? Ostatní strany kupí jednu chybu za druhou, to je v pohodě, ale my jsme pořád otloukáni.

Michal Švagerka, lídr kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025.

V programu máte i letos své dlouholeté heslo, jímž je boj proti korupci. Jako šéf okresní hospodářské komory na Hodonínsku jste ale v minulosti chtěl obcím rozvolnit ruce v zadávání zakázek. Mimo jiné jste říkal: „Co je špatného na tom, kdyby veřejnou zakázku dostal někdo místní, klidně zastupitel? “ Je toto boj s korupcí? Občan to spíš asi bude vnímat jako dohazování kšeftů kolegům.
Ale pokud vše bude fungovat za transparentních podmínek, tak proč by měl být zastupitel diskriminovaný? I v Dubňanech nedávno získal zakázku kolega ze zastupitelstva, který je projektant. Oslovili jsme čtyři lidi včetně něj a on nám dal nejnižší nabídku. My se snažíme vše dávat nejen na profily zadavatelů, ale i na internet a Facebook, aby se o tom místní dozvěděli. Musí existovat transparentní model, aby obce mohly místním podnikatelům umožnit takto si vydělat.

Takže je potřeba vytvořit další pravidla. Nebude z toho pro obce jen další byrokratizace celého, už tak složitého, procesu?
Stačí, když obce budou i malé zakázky zveřejňovat na profilech zadavatelů a taky o nich informovat na jiných kanálech. Nabídka půjde na radnici oficiální cestou přes podatelnu nebo datovou schránkou, takže vše bude zaevidované. Elektronické nástroje jsou v tomto silným protikorupčním nástrojem. Na druhou stranu je třeba, aby radní měli jinde volnější ruce a dokázali si svůj výběr i před občany obhájit. V Dubňanech jsme takhle napřímo oslovili dvě architektonická studia, protože se nám líbila jejich práce v jiných městech.

Podporou periferií zmírní propast mezi regiony, pomůže autobus na přivolání

Jaké problémy tedy Hodonínsko a další podobné regiony trápí?
Hodonínsko je potřeba dobře dopravně napojit na Brno. Příkladem je Břeclav, která na tom byla v minulosti podobně, ale díky perfektnímu železničnímu spojení se tam dneska stěhují i lidé z krajského města. Pro Hodonínsko je proto důležité, aby stát co nejrychleji dostavěl dálnici D55 a také zrychlil vlaky do Brna. Důležité je ale taky dobře dopravně propojit i samotné obce uvnitř těchto regionů. Dostat se totiž dneska z Dubňan do patnáct kilometrů vzdáleného Bzence, který má v regionu nejvíce pracovních míst, je horší než do toho Brna.

Michal Švagerka, lídr kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Takže hlavně jde o dopravu?
To je základ všeho. Pak je nutné také v menších městech vytvářet podmínky pro žití, aby se co nejvíce blížila většímu městu a lákala i mladé. Třeba jde klidně jen o zavádění optického internetu. Ve chvíli, kdy ho budou mít nejen domácnosti, ale síť se podaří rozvést také do brownfieldů, tedy bývalých skláren, konzerváren nebo do dolů, jako u nás v Dubňanech, vytváří se tím infrastruktura i pro nové podnikatele s inovativním byznysem a vyššími mzdami. A za třetí je třeba změnit rozdělování příjmů z daní pro obce. Dneska vůbec není zohledněno, pokud máte ve městě dvacet firem, které vytváří tisíc pracovních míst. Peníze se dělí podle jiného klíče, vůbec nezáleží na tom, kolik si firmy v obci vydělají. Starosta tak dnes raději ani nic nestaví, protože část lidí hned začne protestovat, že to nechce.

To byste chtěli změnit?
Přesně tak. U nás v Dubňanech byla sklárna, totální zbor. Začal jsem jednání, co s tím. Ani v koalici jsem nenašel podporu, ale tím, že jsem to téma zvedl, našel se soukromý investor, který už místo zvelebuje a vytváří tam nová pracovní místa. Šikovnost starostů v tom, že vyvolají podnikatelskou aktivitu, by měla být odměňována.

Vás zatím nikdo nepochválil?
Ale pochválil. Lidé to vidí, jsou rádi, že se s tím něco děje, protože dosud to byla hrůza a děs.

Jak si však jako Piráti chcete získat důvěru voličů, které jste svými přešlapy zklamali?
Tím, že tady stojíme v plné síle a máme plán, jak za čtyři roky zajistit 200 tisíc nových bytů a rodinných domů.

To zní dost ambiciózně. Je to vůbec možné po problémech se stavebním řízením?
Dnes na trh chodí 35 tisíc bytů ročně. Když připočítáme další projekty připravované v rámci programu dostupného bydlení, tak to je dalších zhruba deset tisíc, možná i více bytů za 20 miliard korun, které jsou obce připravené budovat.

Bude dost peněz ve fondu na dostupné bydlení?
Pokud budou Piráti ve vládě, tak ano. Chceme, aby každý rok šlo do tohoto fondu 20 miliard. Jednak půjde o dotace, ale také o zvýhodněné úvěry ze strany státu. A pak tady máme i velké procento bytů, které jsou prázdné. Jde o nižší stovky tisíc bytů a domů, u nichž stát neví, proč nejsou obsazené.

Pro Rusy 68krát vyšší daň z nemovitosti a výstavba jako za socialismu, plánují Piráti

Co byste s tím jako Piráti dělali? Majitel má přece právo si s bytem dělat cokoliv.
Ideální by bylo jej daňově motivovat, aby měl výhodu ve chvíli, kdy byt dlouhodobě pronajme. Jako Piráti na komunální úrovni navíc ukazujeme, že jsme iniciátoři městských nájemních agentur, které řeší jednu z příčin, kdy se majitelé bojí byt někomu pronajmout, aby jim jej někdo nevybydlel, nebo že budou mít problém jej z bytu dostat. Obec ale formou této agentury a přes pojištění garantuje majiteli, že po odchodu nájemníka dostane byt ve stejné kvalitě, v jaké byl na počátku. Navíc máme připravené i legislativní návrhy, jak posílit roli majitelů, aby se snadněji zbavili problémových nájemníků, ale na druhé straně i na ochranu nájemníků, aby se omezilo řetězení smluv na jeden měsíc.

Michal Švagerka, lídr kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Celkově říkáte, že chcete zlepšit život 90 procentům domácností v Česku. Co tím máte vedle bydlení na mysli?
Průměrné rodině chceme prostřednictvím zvýšení slevy na poplatníka a na první dítě nechat až 30 tisíc korun v peněženkách. Dále tam máme slevu na DPH u základních potravin a hygienických potřeb.

To zase bude díra v rozpočtu...
Nebude. Máme plán, že to vyjde na 43 miliard, a víme, kde na to chceme vzít. V prvé řadě půjdeme po dotacích pro agroholdingy, které jdou zemědělským oligarchům. Ty mají zůstat v rozpočtu na podporu rodin. Třicet miliard získáme tvrdým zásahem proti korupci, zásadním důrazem na výběr daní u velkých korporací a také odstraněním daňových výjimek. Kromě toho chceme přestat dotovat staré penzijní připojištění nebo stavební spoření. Dneska už je ta podpora o ničem.

Hnutí Stačilo! i SPD má v rukou rozsudky některých krajských soudů, že jejich volební „nekoalice“ jsou nezákonné. Kdyby obě uskupení přiznala koalici, musela by překonat vyšší hranici, aby se dostala do Sněmovny. Vy jste však vyvázli s čistým štítem, přestože na kandidátce figurují zástupci Strany zelených. Proč taky obcházíte zákon?
My jej určitě neobcházíme, protože od začátku říkáme, že jsou to Piráti a odborníci ze Strany zelených. Koalice by to z mého pohledu byla, kdybychom uzavřeli memorandum na celostátní úrovni, bylo to tak ve všech krajích a bylo jasně řečeno, na kterých místech zástupci Zelených budou. A i kdyby to koalice byla, tak my máme v tuto chvíli ambice na dvouciferný výsledek, tedy výš, než je nutná hranice pro koalici dvou stran.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Za pronájem bytu nižší daně, navrhuje jihomoravský lídr Pirátů Švagerka

