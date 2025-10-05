Důležitost Senátu teď naroste, pohlídá Babišovu vládu, míní ministr Hladík

Marek Osouch
  15:56
V končící vládě Petra Fialy sice zasedá jako ministr životního prostředí, poslancem se ale lidovec Petr Hladík stal až po nynějších volbách. A po porážce hnutí SPOLU, za něž kandidoval jako dvojka v Jihomoravském kraji, mu nezbude nic jiného než sedět v opozici. Pokud tedy neobrátí svou pozornost zpět k Brnu, kde dříve působil jako náměstek primátorů a stále drží mandát zastupitele.
Petr Hladík, dvojka kandidátky koalice SPOLU v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Na co se nyní v politice zaměříte?
Vy mě znáte, budu aktivní poslanec. Budu zastupovat své voliče, jak jsem slíbil. Budu hlasem jižní Moravy v Praze, ať už pro běžné občany, firmy nebo spolky. Budu bojovat za dálnice, aby se řešilo sucho nebo bydlení. Budu tím, co jsem v kampani sliboval. Volbami to nekončí, volbami to začíná.

Volby 2025

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
371 fotografií

Ale budete to muset dělat v opozici. Bude pro vás celostátní politika primární, nebo se budete aktivněji věnovat brněnské komunální politice jako v minulosti?
Máme den po volbách, o Brně teď vůbec nepřemýšlím. Vše se teprve bude řešit. Já ale lidem slíbil, že je budu v Praze zastupovat, a tak to určitě bude.

Je sice den po volbách, ale za rok jsou tady další, ty komunální. Budete opět kandidovat na primátora Brna?
To si nemyslím, ale je to opravdu předčasné, je den po volbách.

„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO

Chápu správně, že o post lídra do komunálních voleb sám usilovat nebudete?
Teď se určitě povedou debaty uvnitř brněnské (lidovecké) organizace. Máme ji silnou, máme spoustu starostů v městských částech a spoustu šikovných mladých komunálních politiků. Věřím, že v komunálních volbách opět posílíme, ať už v městských částech, tak na magistrátu. Teprve budeme hledat, kde bude vhodné moje zapojení. Já sám si to musím utřepat v hlavě a také probrat s kolegy v lidové straně, jak oni to vidí. Mám radost, že v Brně jako SPOLU jsme uspěli celkem slušně, takže je vidět, že středopravicová politika tady stále má místo.

Budete podporovat udržení koalice SPOLU i do komunálních voleb? Naposledy jste jako lidovci kandidovali v koalici se Starosty, vedle vás pak byla druhá koalice ODS s TOP 09.
To je opět předčasné, zatím jsme se o tom nebavili, ani uvnitř KDU-ČSL. Projekt Lidovci a Starostové, jak jsme s ním přišli, je úspěšný, komunikace a spolupráce funguje skvěle, takže by se nabízelo jeho pokračování. V rámci týdnů a měsíců to dořešíme a budeme o tom informovat.

V případě koalice SPOLU od některých politiků od sobotního večera zaznívá, že je to projekt pro vítězství, nikoliv prohru. Jak vnímáte budoucnost tohoto spojení na celostátní úrovni?
Všechny tři strany si to musí vyhodnotit. Za mě ten projekt nebyl neúspěšný, máme před sebou i další typy voleb a parlamentní spolupráci v opozici. Tam bude důležité, abychom s hnutím STAN a Piráty dobře kooperovali, protože bude potřeba některým věcem zabraňovat. Stejně tak máme další typy voleb, třeba senátní, u nichž nedává smysl příliš tříštit síly, protože důležitost Senátu po těchto volbách naroste. Bude jinak smýšlející než budoucí vláda, takže může řadu věcí zachránit.

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU

U senátních voleb si tedy dokážete představit spolupráci na bázi SPOLU, jak to bylo i v minulosti?
Dokážu si představit i pokračování celého projektu SPOLU, jen říkám, že se o tom musíme pobavit. Taky se to nějak bude vyvíjet v čase. Pro mě je důležité, aby byli silní lidovci, aby byly hodně slyšet křesťanské hodnoty. My jsme stranou občanskou, sociální, zastupujeme rodiče s dětmi, seniory. Jedním z velkých úkolů lidové strany bude získat více seniorů, u kterých jsme bývali silní.

Ty vám ale přebral Andrej Babiš se svým ANO.
Částečně. Hodně našich voličů jsou stále senioři. Jako opoziční strana ale budeme ukazovat plané sliby Babiše. Jsem bytostně přesvědčený, že nesplní, co lidem nasliboval, a my na to poukážeme.

Vaše vláda taky nesplnila vše, co slíbila...
Měli jsme nejambicióznější programové prohlášení, splnili jsme většinu a zároveň vládli v těžkých krizových dobách. Nikdo nevěděl, že začne válka na Ukrajině, že na obranu bude muset jít tolik financí, přesto jsme konsolidovali a dělali reformy, udělali jsme nejvíc legislativy od revoluce. A uvidíme, jestli hnutí ANO bude dělat to, čeho jsme byli svědky při jeho minulé vládě, tedy že nechalo nakupit všechnu evropskou legislativu, neimplementovalo ji, nic neprojednávalo v Poslanecké sněmovně ani ve vládě. I to nám možná hrozí.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Na jihu Moravy vedl kandidátku SPOLU premiér Petr Fiala, vy jako ministr jste byl dvojka, na třetím místě byl další ministr Vlastimil Válek. Ale máte o 5 600 hlasů méně než minule, a to při vyšší volební účasti. Co jste udělali špatně?
Z vládní pozice je to vždycky složité. Ale koalice SPOLU má na jižní Moravě druhý nejlepší výsledek po Praze. Když se navíc podíváte na rozdíl mezi volbami 2021 a 2025, tak nejmenší pokles procentuální i absolutní je právě na jižní Moravě. Z tohoto úhlu pohledu se dá ten výsledek hodnotit jako dobrý, byť jsme chtěli vyhrát. Na množství voličů, kteří nám dali hlas, je vidět, že tady je poptávka po tomto typu politiky a my teď musíme hájit a bránit voliče, kteří nám dali důvěru.

Nechceme, aby tu lidé mimo EU kupovali byty, říká Petr Hladík, dvojka SPOLU

Pokles ANO v regionu mezi lety 2017 a 2021, kdy bylo podobně jako vy ve vládě, ale činil jen 1 500 hlasů. Co jste vy jako SPOLU udělali hůř?
To bychom si vzájemně mohli argumentovat různými statistickými daty. Když naopak sečtu hlasy voličů SPOLU, Pirátů a STAN…

... tak vám vyjde přes 309 tisíc, což je víc než součet ANO, Motoristů a SPD...
...a hlavně když si sečtete SPOLU a PirSTAN v roce 2021, tak to bylo nějakých 276 tisíc hlasů. Je vidět, že voličů vládních stran přibylo, ale ano, přelili se ke Starostům a Pirátům.

Na to jsem mířil. Proč podle vás dali voliči přednost právě Starostům a Pirátům?
Jako SPOLU jsme nesli hlavní vládní odpovědnost. Piráti šli do voleb už mimo vládu, takže byli sice v provládním bloku, ale částečně alternativou, rovněž hnutí STAN bylo v kampani částečnou alternativou. Pozitivní pro mě ovšem je, že přibylo zhruba 30 tisíc hlasů a výrazným způsobem jsme protivládní blok přečíslili. Nebudu tvrdit, že je to skvělý výsledek, je horší, ale má celou řadu pozitiv.

Volby 2025

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

