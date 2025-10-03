Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti

,
  12:00
Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do Poslanecké sněmovny na brněnské Masarykově základní škole. Příchod lídra uskupení SPOLU do volební místnosti se očekává v 15:30.
Fotogalerie3

Premiér Petr Fiala (ODS) u doplňovacích senátních voleb v Brně. Voliči se mohli vůbec poprvé prokázat eDokladem. (17. ledna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Po celé republice se volební místnosti otevřou dnes ve 14 hodin. Předseda vlády letošní volby ve svém závěrečném vyjádření označil za nejdůležitější v historii České republiky.

Volby 2025

Premiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) odpovídá na otázky po poslední předvolební debatě na TV Nova. (2. října 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO. Karel Havlíček v Praze na Andělu. (3. října 2025)
Předvolební kampaň hnutí ANO. Karel Havlíček v Praze na Andělu. (3. října 2025)
Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím lidem rozdávat koblihy. (3. října 2025)
110 fotografií

„Udělejme ve zbývajících hodinách vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Česko vás potřebuje. Přijďte k volbám,“ vyzval voliče.

Na Masarykově základní škole je Fiala očekáván i s rodinou. V lednu si tam při senátních volbách mezi prvními vyzkoušel prokázání totožnosti pomocí aplikace eDoklady.

17. ledna 2025

Na své „domácí půdě“ v Brně absolvoval premiér i důležité mítinky v rámci předvolební kampaně. Na jeden z nich ho v první polovině září přišli podpořit i herec Bolek Polívka a slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová.

„My na Slovensku podrobně sledujeme, co se tady děje. Jednak vás sledujeme, protože vás máme rádi, a taky protože jsme vás vždy brali jako toho staršího a moudřejšího bratra. Buďte tak moudřejší,“ vyzvala přítomné na Jakubském náměstí v centru Brna.

11. září 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Cyklista vrazil do auta, které zastavilo u přechodu. Seřval řidičku a ujel

Nejen jako neopatrný jezdec, ale i jako pořádný hulvát se zachoval cyklista, který na jedné z brněnských silnic naboural zezadu do brzdícího auta. Řidičce, která se šla za vůz podívat, co se stalo,...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Brno kvůli kultuře plánuje zastřešit nádvoří Špilberku. Ukázalo návrhy

Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

Fiala svůj hlas odevzdá v Brně. Česko vás potřebuje, vyzval voliče k účasti

Stejně jako v minulosti odevzdá premiér Petr Fiala (ODS) svůj hlas i v letošní volbách do Poslanecké sněmovny na brněnské Masarykově základní škole. Příchod lídra uskupení SPOLU do volební místnosti...

3. října 2025

V Brně razí tunel pro městský okruh. Podívejte se na unikátní video ze štoly

Experti prorazili prvních 50 metrů průzkumné štoly pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prostor poslouží jako základ budoucího tunelu, který se stane důležitou součástí velkého městského silničního...

3. října 2025  10:59

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  3.10 9:28

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:25

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Více než sedm měsíců uplynulo od slavnostní události, při níž brněnští politici poklepali základní kámen stavby prodloužení tramvajové trati na sídliště Kamechy na okraji města. Práce v terénu však...

2. října 2025  15:24

Motorkář zběsile ujížděl hlídkám více než 15 kilometrů, zastavil ho až zátaras

Zběsilá policejní honička na více než 15 kilometrech se odehrála v sobotu na silnicích poblíž Brna a pak i v krajské metropoli. Vše začalo, když třiatřicetiletý motorkář projel na opravované silnici...

2. října 2025  12:53

Z ementálu je tvrdá zeď. Po rozpačitém startu se Artis rozjel k výborným výkonům

Na dvě téměř stejně velké poloviny se dá rozdělit vstup fotbalistů Artisu Brno do sezony. V jeho první části, od 1. do 5. kola druhé ligy, připomínala jejich sestava nesourodý spletenec s průchozí...

2. října 2025  11:41

Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

2. října 2025

Brněnští basketbalisté si zahrají Europe Cup, s Pärnu si poradili také v odvetě

Basketbalisté Brna si zajistili postup do FIBA Europe Cupu. Čeští vicemistři porazili v kvalifikaci estonský tým Transcom Pärnu i v odvetě na hřišti soupeře a postoupili do základní skupiny. Druhé...

1. října 2025  20:18

Brněnské Královo Pole má nové nádraží. Zatím bez obchodů, stavba ještě pokračuje

Brno má od středy nové nádraží. Ještě ne to hlavní, o kterém se stále mluví a připravuje se, ale v Králově Poli. V jihomoravské metropoli jde o druhý nejvytíženější terminál i kvůli návaznosti na...

1. října 2025  16:25

Soud zvýšil trest za divoké ujíždění na sedm let. Řídil kamarád, hájil se šofér

Krajský soud v Brně zpřísnil trest Vojtěchu Ležákovi, který v srpnu 2023 v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku odmítl zastavit k policejní kontrole a při následném ujíždění ohrozil několik lidí. Místo...

1. října 2025  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.