Po celé republice se volební místnosti otevřou dnes ve 14 hodin. Předseda vlády letošní volby ve svém závěrečném vyjádření označil za nejdůležitější v historii České republiky.
Volby 2025
„Udělejme ve zbývajících hodinách vše pro to, abychom se v neděli neprobudili do jiné země. Česko vás potřebuje. Přijďte k volbám,“ vyzval voliče.
Na Masarykově základní škole je Fiala očekáván i s rodinou. V lednu si tam při senátních volbách mezi prvními vyzkoušel prokázání totožnosti pomocí aplikace eDoklady.
17. ledna 2025
Na své „domácí půdě“ v Brně absolvoval premiér i důležité mítinky v rámci předvolební kampaně. Na jeden z nich ho v první polovině září přišli podpořit i herec Bolek Polívka a slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová.
„My na Slovensku podrobně sledujeme, co se tady děje. Jednak vás sledujeme, protože vás máme rádi, a taky protože jsme vás vždy brali jako toho staršího a moudřejšího bratra. Buďte tak moudřejší,“ vyzvala přítomné na Jakubském náměstí v centru Brna.
11. září 2025