„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO

Marek Osouch
  19:03
Loni v čele koalice SPOLU slavil velkolepý triumf v krajských volbách, tentokrát však jihomoravský hejtman Jan Grolich sledoval výrazné vítězství hnutí ANO. To tak ovládlo kraj, z něhož pochází premiér Petr Fiala.

Volby 2025

„Úspěch vypadá jinak,“ přiznal Jan Grolich (KDU-ČSL), který sám nekandidoval, ale v kampani se angažoval. Zatímco před čtyřmi lety ve sněmovních volbách získalo SPOLU 30 procent a loni v krajských dokonce 31 procent, tentokrát zůstalo na 27 procentech. A hlavně výrazně zaostalo za ANO.

Brněnský volební štáb SPOLU sleduje průběžné výsledky. (4. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Jihomoravský hejtman Jan Grolich na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně. (30. září 2025)
Senátor Břetislav Rychlík ve volebním štábu SPOLU (4. října 2025)
„Už před čtyřmi roky to byl trochu zázrak díky tomu, že propadlo velké množství hlasů, navíc obhajoba je vždy těžší. Já sice loni dokázal post hejtmana obhájit, ale to je úplně jiná liga, to je jako kdybyste srovnával krajský přebor a 1. ligu,“ poznamenal Grolich.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,66 %
strana získala 214 971 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,08 %
strana získala 178 252 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,49 %
strana získala 62 490 hlasů
2
-2

Česká pirátská strana

9,16 %
strana získala 60 332 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,62 %
strana získala 50 146 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,18 %
strana získala 40 723 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,46 %
strana získala 29 356 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,36 %
strana získala 8 966 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 593 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 824 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 472 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 232 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,15 %
strana získala 994 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 878 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 866 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 679 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 467 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 376 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 363 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 298 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Za zlomový bod označil válku na Ukrajině. „Mohlo se komunikovat dříve, že kvůli tomu některé body z programového prohlášení nebude možné splnit. Třeba že nebude sahat na daně. Byl to krok, který vláda musela udělat, ale možná měl být lépe naplánovaný a komunikovaný. Třeba kdyby to bylo hned po invazi na Ukrajině, kdy bylo jasné, že je to nutné, a byli jsme hrdí na premiéra. V té době, kdyby změnu vysvětloval, mohlo to být jinak. Určitě neprospěla bitcoinová kauza. Před prázdninami preference trochu rostly a pak se zastavily,“ upozornil.

Šéf jihomoravských lidovců Roman Celý míní, že Grolich měl před rokem lepší komunikaci než SPOLU nyní. „Měl blíž k lidem, ale samozřejmě je to taky něco jiného než celostátní politika. Dokázal to ale lépe a myslím, že ho tehdy dokázali jako hejtmana respektovat a akceptovat i někteří, kteří dnes volili ANO,“ pronesl.

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU

Dvojka kandidátky Petr Hladík (KDU-ČSL) hledal pozitiva. „Po Praze máme na jihu Moravy jako SPOLU druhý nejlepší výsledek, takže to hodnotím poměrně dobře. Hnutí ANO se ale podařilo mobilizovat voliče opozičních stran a přetáhlo je k sobě, proto výsledek není celkově lepší,“ poznamenal.

Tak špatné to není, zaznívalo také

Grolichův náměstek Jiří Crha (ODS) soudí, že mobilizace voličů nakonec nejspíš platila hlavně u hnutí ANO. „Věřil jsem, že finální číslo naší koalice bude vyšší, ale tohle je realita. Myslím, že Petr Fiala udělal maximum, chodil mezi lidi, atmosféra na mítincích byla pozitivní, ale výsledek musíme respektovat. Když se podíváte na výsledek v celé republice, tak na jižní Moravě to pro SPOLU rozhodně tak špatné není,“ uvedl Crha.

Podle europoslance ODS Ondřeje Krutílka ani bídný výsledek SPOLU nemusí znemožnit pokračování současných vládních stran na správě země. Podle něj teď budou jazýčkem na vahách Motoristé a možná se přikloní na nečekanou stranu.

„Je otázka, jak definujeme demokratický blok, ale šance na funkční vládu tady pořád je. Součástí výsledků jsou subjekty, které doposud nebyly ve Sněmovně, a musíme se bavit o tom, jak to dál budeme na tom půdorysu řešit,“ prohlásil v brněnském štábu koalice SPOLU. „Vyjednávání bude mimořádně náročné, bude záležet i na prezidentovi, jak se k tomu postaví,“ doplnil.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Krajský náměstek Marek Sovka (TOP 09) byl kritičtější, podle něj si musí SPOLU posypat popel na hlavu. „Skandálů bylo i v posledních týdnech více. Když se podíváte na výsledek na Znojemsku, tak je to markantní,“ narážel na problémy Karla Podzimka (ODS).

Jako útěcha pro členy SPOLU posloužil krach hnutí Stačilo!, který zmínilo hned několik z nich jako nejlepší zprávu voleb.

