„Úspěch vypadá jinak,“ přiznal Jan Grolich (KDU-ČSL), který sám nekandidoval, ale v kampani se angažoval. Zatímco před čtyřmi lety ve sněmovních volbách získalo SPOLU 30 procent a loni v krajských dokonce 31 procent, tentokrát zůstalo na 27 procentech. A hlavně výrazně zaostalo za ANO.
„Už před čtyřmi roky to byl trochu zázrak díky tomu, že propadlo velké množství hlasů, navíc obhajoba je vždy těžší. Já sice loni dokázal post hejtmana obhájit, ale to je úplně jiná liga, to je jako kdybyste srovnával krajský přebor a 1. ligu,“ poznamenal Grolich.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Za zlomový bod označil válku na Ukrajině. „Mohlo se komunikovat dříve, že kvůli tomu některé body z programového prohlášení nebude možné splnit. Třeba že nebude sahat na daně. Byl to krok, který vláda musela udělat, ale možná měl být lépe naplánovaný a komunikovaný. Třeba kdyby to bylo hned po invazi na Ukrajině, kdy bylo jasné, že je to nutné, a byli jsme hrdí na premiéra. V té době, kdyby změnu vysvětloval, mohlo to být jinak. Určitě neprospěla bitcoinová kauza. Před prázdninami preference trochu rostly a pak se zastavily,“ upozornil.
Šéf jihomoravských lidovců Roman Celý míní, že Grolich měl před rokem lepší komunikaci než SPOLU nyní. „Měl blíž k lidem, ale samozřejmě je to taky něco jiného než celostátní politika. Dokázal to ale lépe a myslím, že ho tehdy dokázali jako hejtmana respektovat a akceptovat i někteří, kteří dnes volili ANO,“ pronesl.
Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU
Dvojka kandidátky Petr Hladík (KDU-ČSL) hledal pozitiva. „Po Praze máme na jihu Moravy jako SPOLU druhý nejlepší výsledek, takže to hodnotím poměrně dobře. Hnutí ANO se ale podařilo mobilizovat voliče opozičních stran a přetáhlo je k sobě, proto výsledek není celkově lepší,“ poznamenal.
Tak špatné to není, zaznívalo také
Grolichův náměstek Jiří Crha (ODS) soudí, že mobilizace voličů nakonec nejspíš platila hlavně u hnutí ANO. „Věřil jsem, že finální číslo naší koalice bude vyšší, ale tohle je realita. Myslím, že Petr Fiala udělal maximum, chodil mezi lidi, atmosféra na mítincích byla pozitivní, ale výsledek musíme respektovat. Když se podíváte na výsledek v celé republice, tak na jižní Moravě to pro SPOLU rozhodně tak špatné není,“ uvedl Crha.
Podle europoslance ODS Ondřeje Krutílka ani bídný výsledek SPOLU nemusí znemožnit pokračování současných vládních stran na správě země. Podle něj teď budou jazýčkem na vahách Motoristé a možná se přikloní na nečekanou stranu.
„Je otázka, jak definujeme demokratický blok, ale šance na funkční vládu tady pořád je. Součástí výsledků jsou subjekty, které doposud nebyly ve Sněmovně, a musíme se bavit o tom, jak to dál budeme na tom půdorysu řešit,“ prohlásil v brněnském štábu koalice SPOLU. „Vyjednávání bude mimořádně náročné, bude záležet i na prezidentovi, jak se k tomu postaví,“ doplnil.
Krajský náměstek Marek Sovka (TOP 09) byl kritičtější, podle něj si musí SPOLU posypat popel na hlavu. „Skandálů bylo i v posledních týdnech více. Když se podíváte na výsledek na Znojemsku, tak je to markantní,“ narážel na problémy Karla Podzimka (ODS).
Jako útěcha pro členy SPOLU posloužil krach hnutí Stačilo!, který zmínilo hned několik z nich jako nejlepší zprávu voleb.