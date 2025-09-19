Věřím lesníkům a rybářům, ne ekologům, říká krajský lídr Motoristů Petr Macinka

Oldřich Haluza
  11:13
Vedle tradičních uskupení usilují o hlasy v parlamentních volbách také nováčci. Z nich jsou nejvýraznější Motoristé sobě, kteří se v předvolebních průzkumech pohybují okolo pětiprocentní hranice, jejíž překonání je nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Rozhovorem s jejich předsedou a zároveň krajským lídrem Petrem Macinkou pokračuje jihomoravská předvolební série portálu iDNES.cz.
Fotogalerie3

Petr Macinka, nejen celostátní, ale i jihomoravský lídr Motoristů ve sněmovních volbách v roce 2025 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Motoristé sobě loni společně s Přísahou pronikli do Evropského parlamentu, kde získali každý po jednom mandátu. Tentokrát se však jejich koalice opakovat nebude, o podporu voličů zabojují sami.

„O spolupráci jsme stáli, ale na dohodu musí být vždy dva. Pokud nejsou, dohoda není možná,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz jednička jihomoravské kandidátky a předseda Motoristů, sedmačtyřicetiletý Petr Macinka, který pochází z Břeclavi.

Volební kalkulačka 2025

Proč jste se s Přísahou nedohodli?
O její podporu jsme stáli. Na začátku roku jsme došli k racionálnímu názoru, že Motoristé nechtějí vstupovat do žádné předvolební koalice, protože si myslíme, že zvýšené volební kvorum – v případě dvoukoalice osm procent – je pro malé nebo nové subjekty značně riskantní. Ale vedle toho jsme řekli, že si vážíme Roberta Šlachty jako autority na poli vnitřní bezpečnosti a rádi bychom s ním spolupracovali. Což si bohužel Přísaha vyložila stylem, že spolupracovat nechceme. Jejich reakce byla potom značně hysterická. My jsme se k tomu nevyjadřovali, nepřipadalo nám to důstojné.

Později jste ale předložili ještě jednu nabídku.
To už bylo někdy v červnu, kdy bylo jasné, že hlasy Přísahy jednoznačně propadnou. Přišlo nám to škoda, takže jsme jim dali šanci, aby hlasy nepropadly. Ale ani tuto nabídku, podle nás mimořádně velkorysou, nepřijali. Jejich republiková rada jednomyslně rozhodla, že s Motoristy jít nechtějí. Nám nezbývá než to respektovat.

Volební rádce iDNES.cz

Podle jihomoravského lídra Přísahy Petra Vokřála byla poslední nabídka značně nevýhodná. Šlo o prázdné gesto?
Ne. Byla mimořádně velkorysá a zároveň mířena i na něj. Mohl si vybrat, jestli být lídrem v jednom z menších krajů, nebo být za mnou jako předsedou Motoristů dvojkou v Jihomoravském kraji, což je nepochybně výrazně lepší pozice než jednička strany, která se do Sněmovny určitě neprobojuje. Pan Vokřál na schůzce nebyl, byl jsem tam já, Robert Šlachta, Filip Turek a ještě jeden člověk od Roberta Šlachty. Myslím si, že nebyl úplně přesně informován, co tam v souvislosti s jeho jménem zaznělo. Trošku se bojím, že mu lhali.

Avizujete, že do čtyř let chcete mít vyrovnaný státní rozpočet, což znamená brutální škrtání. Budeme si muset všichni utáhnout opasky?
Hlavně si budou muset utáhnout opasky některé neziskovky, lehkoživky a různé parazitické struktury na rozpočtu.

Naše podmínka pro podporu vládě je vyjednat výjimku z eura, říká Macinka

Běžní lidé tedy tuto konsolidaci nepocítí?
Pocítí, ale v pozitivním slova smyslu. Nevím, jestli je potřeba mít drahé energie kvůli tomu, že se budou podporovat obnovitelné zdroje. Naopak máme dostatek kvalitního uhlí, které je suverénně nejlevnější energetickou komoditou, která se nemusí dovážet a stačí ji těžit. Místo šílené podpory obnovitelných zdrojů můžeme zlevnit energie.

Petr Macinka, nejen celostátní, ale i jihomoravský lídr Motoristů ve sněmovních volbách v roce 2025

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Součástí škrtů mají být i úřady, ale zároveň chcete zřídit celostátní specializovaný stavební úřad pro větší projekty, což budou náklady navíc. Dává to smysl?
Určitě nepřinese náklady. Přinese zrychlení výstavby, což je palčivý problém. Rozpohybuje to ekonomiku, zvýší hospodářský růst i výběr daní společností. A určitě to zlevní ceny bydlení normálním lidem. Když se podíváme na Brno či Jihomoravský kraj, průměrná cena bytu vzrostla ze 40 až na 120 tisíc za metr. Je to dané tím, že se nestaví. Je velká poptávka, ale malá nabídka. Cesta k tomu něco postavit je příliš zdlouhavá. Je taková z nouze ctnost, že se zřídí specializovaný úřad pro větší projekty, který bude mít výrazně jiná pravidla a výrazně snazší postupy, aby se mohlo začít stavět. Je to odblokování zablokované situace. Není to tvorba nového úřadu, kde by si lidé vzájemně orazítkovávali papíry a tvářili se, že pracují.

Petr Macinka, nejen celostátní, ale i jihomoravský lídr Motoristů ve sněmovních...

Také slibujete zkrátit dobu hypotéky z 35 let na polovinu. Nařídíte developerům, aby snížili ceny?
Vždy je potřeba se dívat na příčiny problému. Zdlouhavé stavební řízení, příliš mnoho regulací, příliš košaté technické normy, co všechno musí novostavby obsahovat. Do toho naprosto nesmyslná nařízení Evropské unie, směrnice, které přikazují, jaká má být světlost, velikost, vzdálenost od stěny, bezemisnost. To jsou všechno věci, které výstavbu výrazně prodražují. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, která zvyšuje cenu a prodlužuje dobu splácení hypotéky, je to čas. Pokud někdo investuje do pozemků a trvá mu pak sedm let, než získá povolení, platí během nich úroky z investice, protože jde zpravidla o investiční financování. Když sedm let platíte úroky a nekopnete do země, logicky se vám to promítne do ceny výsledného produktu.

Rovněž chcete bojovat proti „šikanóznímu“ vybírání pokut a zneužívání radarů jako zdroje příjmů. Co je šikanózního na radaru, který na začátku obce kontroluje padesátku?
Máme různá města nebo obce, které mají třeba desítky radarů. Jako příklad uvádíme středočeské Říčany, kde jich je třeba šedesát. Řekněme si na rovinu, že radar u školy nebo nemocnice má velký smysl, ale musí být označen tak, aby všichni věděli, že tam je. Pokud máme ve městech radary, které svou existenci vyjeví řidiči až čtvrt roku poté, co tam projede, tím, že mu do datové schránky přijde pokuta, neplní svou bezpečnostní roli. Má být označen tak, aby vedl řidiče ke zpomalení. Ale když si ho nevšimnete nebo o něm nevíte, je tam jen na vybírání pokut a svou roli neplní.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Ale když platí padesátka a řidič jede rychleji…
...tak mu sice za čtvrt roku přijde pokuta, ale jel tam rychle. Když je tam padesátka a uvidí radar, pojede padesát.

Ale padesát by měl jet i bez radaru.
No, měl by.

Petr Macinka, nejen celostátní, ale i jihomoravský lídr Motoristů ve sněmovních...

Víte o tom, že některé obce na radary dokonce doplácejí?
Ale to je přece ještě horší varianta. Když máte radary, které šikanují, jsou blbě označené, posílají pokutu čtvrt roku poté, co projedete, a zároveň na ně obce ještě doplácejí. Zaprvé se mi tomu nechce úplně věřit. A zadruhé, pokud je to takto špatně, jde o další důvod, proč je dát pryč.

Jižní Morava má v posledních letech problém s vyššími teplotami a suchem, které trápí zemědělce, ale i lidi ve městech. Jak situaci zlepšit?
Jižní Morava je samozřejmě nejteplejším regionem Česka, ne teď v posledních letech, ale v posledních několika staletích. Je potřeba vnímat, že tu vždy bylo tepleji. V mikroregionu se dá samozřejmě dělat řada opatření jako výsadba zeleně okolo silnic, ve městech se dají koordinovat uzavírky a opravy, aby nevznikala ochranná pásma a daly se tam sázet stromy. Co se týče sucha, určitě je řešením věnovat se v zemědělství sadbě meziplodin, aby pole nezůstávala dlouho suchá, což má také vliv na proudění teplého vzduchu. Určitě se dá udělat řada racionálních opatření, aby se situace zlepšila.

Aktivisté nás chtějí zničit. Turkovi věřím, tvrdí šéf Motoristů Macinka

U ochrany přírody prosazujete zdravý rozum místo „zeleného extremismu“. Kde na jihu Moravy k němu dochází?
Vidíme ho všude možně. O tom, jak se přistupuje k lesům, rozhodují ekologové, a ne lesníci. Lesník má podle mě zdravý rozum, ekolog na ministerstvu životního prostředí je fanatický ideolog, který nechce chránit přírodu, ale bojovat s klimatem, nebo ji zakonzervovat ve stavu, v jakém to není možné. Co se týče řek, tak bych spíš věřil rybářům než ekologům, kteří chtějí bezemisní energii, takže do řek cpou turbíny. Pak vidíme na Dyji úhyny ryb. Věřím rybářům, že rozumí řekám a vodám. Věřím lesníkům a myslivcům, že rozumí lesům. Nevěřím to ekologům. Vidíme šílené tlaky na vznik CHKO (chráněná krajinná oblast – pozn. red.) Soutok, proti které budeme určitě bojovat.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Takže ji zrušíte?
CHKO Soutok nemá být CHKO.

Předvolební série

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní

Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...

Věřím lesníkům a rybářům, ne ekologům, říká krajský lídr Motoristů Petr Macinka

Vedle tradičních uskupení usilují o hlasy v parlamentních volbách také nováčci. Z nich jsou nejvýraznější Motoristé sobě, kteří se v předvolebních průzkumech pohybují okolo pětiprocentní hranice,...

19. září 2025  11:13

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud

Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. Vyplývá to z justiční databáze. Městský soud...

19. září 2025  9:09

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Basketbalistky Žabin si v prvním zápase kvalifikace o postup do Euroligy proti španělské Zaragoze vytvořily velmi dobrou pozici do odvety. Na domácí palubovce zvučného soupeře zdolaly vysoko 81:60,...

18. září 2025  19:54,  aktualizováno  19.9 7:17

Těžba kamene? Zisk mají jiní, nám to jenom škodí, zlobí se „vyvolené“ obce

Zásoby kamene a štěrkopísku v lomech na jihu Moravy se tenčí. Jejich rozšíření či otevření nových je ale běh na dlouhou trať, který má podobný scénář – těžaři projeví zájem o místo s vhodným...

19. září 2025  5:37

Při hromadné srážce aut se zranilo i dítě, na jižní Moravě boural také autobus

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  18:39

Mohlo by takhle vypadat metro v Brně? Studenti VUT ukazují svou představu

Pokud v Brně v budoucnu vznikne metro, mohou se tvůrci jeho stanic inspirovat prací studentů VUT. Ti v těchto dnech v prostorách KAM za Zelném trhu v centru jihomoravské metropole vystavují modely,...

18. září 2025  16:50

Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily

Ve středu zemřela rakouská historička umění Daniela Hammer-Tugendhatová, nejmladší dcera manželů Tugendhatových, kteří postavili v brněnských Černých Polích slavnou vilu. Bylo jí 79 let. Zprávu ve...

18. září 2025  15:58

Jak se na orloji v Brně čte čas a kdy vypadává kulička

Přesně patnáct let uplynulo od chvíle, kdy se na brněnském náměstí Svobody objevil netradiční orloj. Od začátku budil rozpaky především svým tvarem a složitostí při určování času. Navzdory kritice se...

18. září 2025  15:26

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Pro dálnici na Vídeň udělám vše, slibuje jihomoravský lídr Přísahy Petr Vokřál

Před rokem bývalý brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál pohořel v krajských volbách, kdy jako lídr dovedl Přísahu ani ne ke čtyřem procentům. Hnutí na něj však i letos vsadilo znovu, a tak se...

18. září 2025  11:37

Advantage Consulting, s.r.o.
LOVEC INVESTIČNÍCH NEMOVITOSTÍ (60-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 610 volných pozic

Schillerová poráží Fialu. Průzkum ukazuje, jak by dopadly volby na jihu Moravy

Na jižní Moravě by hnutí ANO získalo 30 procent hlasů, druhé SPOLU 20,9 procenta. Více než pět procent hlasů by ještě získaly čtyři volební strany či bloky, a to SPD 13,8 procenta, STAN 10,9...

18. září 2025  10:28

Z Brna na obří letiště. Region získá spojení s jedním z největších uzlů světa

Americké Los Angeles, japonské Tokio nebo třeba brazilské Sao Paulo budou pro cestující z jižní Moravy o hodně blíž. Brno aktuálně získává novou leteckou linku do německého Frankfurtu nad Mohanem,...

18. září 2025  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.