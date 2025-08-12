Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském náměstí v Brně. Podle nich se rozměrem naprosto vymyká a narušuje veřejný prostor historického centra poblíž kostela svatého Tomáše nebo místodržitelského paláce, v němž sídlí Moravské galerie.

Na plakátu je vyobrazen lídr uskupení SPOLU a předseda vlády Petr Fiala se sloganem, že „Teď je čas stát na správné straně“. Slogan s portrétem zastiňuje dvě podlaží rohového domu, který je v soukromých rukou, a přehlédnout ho nemůže opravdu nikdo, kdo kolem prochází.

Turisté oslovení redaktorem iDNES.cz si z billboardu dělali legraci. „Působí to dost budovatelsky, je to takový vůdce, co vyhlíží lepší zítřky,“ smála se asi dvacetiletá dívka, která se představila jako Kristýna.

Dům, na kterém billboard visí, ji nijak památkově vzácný nepřijde. „Ale je pravda, že je to dost dominantní, každý si billboardu všimne a na takové historické náměstí vedle muzea a soch se moc nehodí,“ podotkla.

Předvolební billboard Fialy zakrývá kus domu v centru Brna, vadí to památkářům. (12. srpna 2025)
Budova sice kvůli administrativní chybě z konce 80. let oficiálně není kulturní památkou, nachází se však v městské památkové rezervaci, na což je podle Petra Holuba z Národního památkového ústavu potřeba brát ohled.

„Reklamní plachta na fasádě domu je nežádoucím prvkem a může být rozporu s podmínkou ochrany stanoveným nařízením vlády,“ připomněl ještě předlistopadový předpis o prohlášení historický jader měst včetně Brna. Zároveň však sdělil, že je nutné brát v potaz i volební soutěž.

Památkáři ale mají jasno. Koalice SPOLU v tomto šla přes čáru. „Dle názoru brněnské pracoviště Národního památkového ústavu se předmětná prezentace politického uskupení vymyká běžně užívaným prostředkům a poutačům ve volební kampani akceptovaným v historických jádrech měst, chráněných jako městská památková rezervace podle zákona o státní památkové péči,“ sdělil iDNES.cz pracovník ústavu.

Plošným zakrytím velké plochy fasády i s okny se podle něj vzhledově narušil veřejný prostor v centru Brna, kde se nachází kostel sv. Tomáše a místodržitelský palácem, jež označil za přední brněnskými stavebními památkami.

„Připravujeme podnět k prošetření na odbor památkové péče magistrátu města Brna,“ dodal Holub.

Vyjádření ODS redakce iDNES.cz zjišťuje. Mluvčí strany Jakub Skyva slíbil zaslat reakci.

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

OBRAZEM: Pocta Ozzymu, „nenáviděný“ song Kabátu. Festival Hrady CZ duněl na Veveří

Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ přilákal na brněnský hrad Veveří v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků. Dočkali se kapel Kabát, Wanastowi Vjecy či Visací zámek. Velké nadšení mezi nimi...

11. srpna 2025  12:09

