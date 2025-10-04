Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovo SPOLU

  16:34aktualizováno  16:40
Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení přibližně dvou třetin hlasů drží asi 34,5 procent, zatímco SPOLU zaostává s 25,5 procenty.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Brně odvolila Alena...

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Brně odvolila Alena Schillerová (ANO). (3. října 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října...
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října...
Daniel Sterzik vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Brně odvolila Alena...
Před čtyřmi lety bralo SPOLU na jižní Moravě, tedy domovském kraji premiéra Petra Fialy narozeného v Brně, rovných 30 procent hlasů, zatímco ANO 25,4. Teď se pořadí prohodilo. Navíc Babišovo hnutí, které v kraji nasadilo jako lídryni Alenu Schillerovou, vede s docela výrazným náskokem.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

34,02 %
strana získala 140 616 hlasů
8
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

25,83 %
strana získala 106 791 hlasů
6
-3

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,15 %
strana získala 37 827 hlasů
2
-2

Česká pirátská strana

8,91 %
strana získala 36 833 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,83 %
strana získala 32 369 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,22 %
strana získala 25 729 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 19 430 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,38 %
strana získala 5 706 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 1 629 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,28 %
strana získala 1 171 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 924 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 784 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,15 %
strana získala 625 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 545 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,12 %
strana získala 524 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 322 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,06 %
strana získala 270 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 246 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 212 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 194 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 152 hlasů
0
0
Třetí příčku drží STAN s devíti procenty, s těsným odstupem následují Piráti a SPD, které má necelých 8 procent. Motoristé, za něž na jižní Moravě kandiduje jejich předseda Petr Macinka, jsou na 6 procentech.

Naopak Stačilo! stejně jako na celostátní úrovni zůstává pod pěti procenty, přestože jeho lídr Daniel Sterzik žije v Miroslavi na Znojemsku.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
Ve štábu STAN převládá optimismus. „Krajské výsledky tlačím očima nahoru, pro Starosty bych tu chtěl alespoň tři mandáty. Náš tým tomu dal maximální úsilí, objeli jsme přes dvě stovky míst. Potkali jsme tisíce a tisíce lidí, snažili jsme se s voliči rozmlouvat. Rád bych, aby se to zúročilo,“ zmínil lídr krajské kandidátky Josef Flek. V tuto chvíli má STAN v kraji dva mandáty, podle něj o tom třetím rozhodně Brno.

Flek okomentoval i celostátní výsledky. „Mám obrovskou radost, že to zatím vypadá, že se komunisté nedostanou do sněmovny. Za mě je to jedno vítězství. Co se Starostů týče, 11 až 12 procent by pro mě osobně byl docela dobrý výsledek. Ovšem když jsme začínali kampaň, tak mým snem by bylo, kdybychom docílili 15 procent. Mohla by k tomu směřovat alespoň jižní Morava, lidem tady věřím,“ podotkl.

Co se vládní koalice týče, bude dle něj důležité, v jakém počtu se do sněmovny dostanou Motoristé. „Podle mě by Andrej Babiš šel do vlády raději s nimi než s SPD. Pokud by musel přibrat i SPD, to je za mě nejhorší varianta, co by se mohla stát. Má radikální názory. Taková vláda by byla vláda strachu, nevěděli bychom, co od nich očekávat. Navíc mají dost rozdílné programy, i třeba co se vystoupení NATO a Evropské unie týče. Koalice, co se neshodne v základních parametrech, nemůže dobře vládnout,“ zdůraznil Flek.

Také ve štábu SPD je zatím nálada pozitivní. „Věříme tomu, že to ještě poroste a uděláme co nejlepší výsledek,“ okomentovala průběžné výsledky současná poslankyně Lucie Šafránková, která kandiduje ze druhého místa.

Podle ní stejně jako podle krajského lídra Miroslava Ševčíka budou úspěchem víc než dva zvolení zastupitelé na jižní Moravě. „Očekáváme, že to bude boj. Je vidět už teď, že jednobarevná vláda nevznikne. Pokud to dobře dopadne, mohla by se sestavit vládní koalice z ANO, SPD a případně s Motoristy. Jsem optimista,“ sdělil Ševčík.

