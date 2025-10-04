Před čtyřmi lety bralo SPOLU na jižní Moravě, tedy domovském kraji premiéra Petra Fialy narozeného v Brně, rovných 30 procent hlasů, zatímco ANO 25,4. Teď se pořadí prohodilo. Navíc Babišovo hnutí, které v kraji nasadilo jako lídryni Alenu Schillerovou, vede s docela výrazným náskokem.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Třetí příčku drží STAN s devíti procenty, s těsným odstupem následují Piráti a SPD, které má necelých 8 procent. Motoristé, za něž na jižní Moravě kandiduje jejich předseda Petr Macinka, jsou na 6 procentech.
Naopak Stačilo! stejně jako na celostátní úrovni zůstává pod pěti procenty, přestože jeho lídr Daniel Sterzik žije v Miroslavi na Znojemsku.
Ve štábu STAN převládá optimismus. „Krajské výsledky tlačím očima nahoru, pro Starosty bych tu chtěl alespoň tři mandáty. Náš tým tomu dal maximální úsilí, objeli jsme přes dvě stovky míst. Potkali jsme tisíce a tisíce lidí, snažili jsme se s voliči rozmlouvat. Rád bych, aby se to zúročilo,“ zmínil lídr krajské kandidátky Josef Flek. V tuto chvíli má STAN v kraji dva mandáty, podle něj o tom třetím rozhodně Brno.
Flek okomentoval i celostátní výsledky. „Mám obrovskou radost, že to zatím vypadá, že se komunisté nedostanou do sněmovny. Za mě je to jedno vítězství. Co se Starostů týče, 11 až 12 procent by pro mě osobně byl docela dobrý výsledek. Ovšem když jsme začínali kampaň, tak mým snem by bylo, kdybychom docílili 15 procent. Mohla by k tomu směřovat alespoň jižní Morava, lidem tady věřím,“ podotkl.
Co se vládní koalice týče, bude dle něj důležité, v jakém počtu se do sněmovny dostanou Motoristé. „Podle mě by Andrej Babiš šel do vlády raději s nimi než s SPD. Pokud by musel přibrat i SPD, to je za mě nejhorší varianta, co by se mohla stát. Má radikální názory. Taková vláda by byla vláda strachu, nevěděli bychom, co od nich očekávat. Navíc mají dost rozdílné programy, i třeba co se vystoupení NATO a Evropské unie týče. Koalice, co se neshodne v základních parametrech, nemůže dobře vládnout,“ zdůraznil Flek.
Také ve štábu SPD je zatím nálada pozitivní. „Věříme tomu, že to ještě poroste a uděláme co nejlepší výsledek,“ okomentovala průběžné výsledky současná poslankyně Lucie Šafránková, která kandiduje ze druhého místa.
Podle ní stejně jako podle krajského lídra Miroslava Ševčíka budou úspěchem víc než dva zvolení zastupitelé na jižní Moravě. „Očekáváme, že to bude boj. Je vidět už teď, že jednobarevná vláda nevznikne. Pokud to dobře dopadne, mohla by se sestavit vládní koalice z ANO, SPD a případně s Motoristy. Jsem optimista,“ sdělil Ševčík.