Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

„Považoval jsem toto spojení za chybu a po pravdě musím říct, že jsem hnutí Stačilo! ani nevolil. To nešlo,“ říká Jiří Oliva, který zastává post radního ve vedení Brna.
Prozradíte, koho jste volil?
Hnutí ANO. Má program, který se nejvíce blíží Sociální demokracii, navíc v hnutí jsou lidi, které osobně znám a vážím si jich.
|
Fatální krok špatným směrem, zní k paktu se Stačilo! z jihomoravské SOCDEM
Od doby, co předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová oznámila kandidaturu pod hlavičkou Stačilo!, jste říkal, že jste pro toto spojení nehlasoval, ale dál jste svůj postoj nechtěl komentovat. Když už je po volbách, vysvětlíte, proč jste byl proti?
Vždycky jsem byl zastáncem toho, aby se špinavé prádlo pralo doma, proto jsem to tehdy nechtěl komentovat. Vyříkávali jsme si to uvnitř strany. Já ani ve svém okolí v Brně snad až na jednoho kolegu neznám v Sociální demokracii nikoho, kdo by toto spojení podpořil. Nemyslím si tak, že by nějaké velké množství sociálních demokratů vůbec volilo uskupení Stačilo!, to ostatně bylo vidět i na jeho výsledku. Byla chyba spojit se stranou, se kterou my jako Sociální demokracie nemáme nic společného.
|
4. října 2025
Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Jak to myslíte?
Programově a hodnotově je Sociální demokracie seriózní demokratická strana. Hnutí Stačilo! je co? To je nějaká prázdná skořápka, ad hoc projekt. O komunistech se ani nebavím.
Vaše předsedkyně Maláčová ale říkala, že máte plno věcí společných.
Před volbami se říká spousta věcí.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Byl pro vás výsledek Stačilo! překvapením? Čekal jste, že se do Sněmovny dostane?
Říkal jsem vždycky jednu věc: jisté je jen to, že nic není jisté. Nebyl jsem si tak jistý, že se tam uskupení dostane. Myslel jsem si, že spíš ano, ale rozhodně jsem věděl, že to není jisté. Od začátku to byla z pohledu těch, kteří toto spojení u nás prosazovali, riskantní hra vabank, která jim nevyšla. A v podstatě to naši stranu pohřbilo.
|
Musíme se vrátit ke kořenům, hájí jihomoravští odpadlíci SOCDEM pakt se Stačilo!
Takže Sociální demokracie podle vás končí?
Nejsem věštec, ale je to dlouhodobý proces. To není otázka několika týdnů, trvá to minimálně deset let. Já to rád parafrázuji těmito slovy: (Bohuslav) Sobotka stloukl rakev, (Jan) Hamáček vykopal hrob, (Michal) Šmarda spustil rakev do hrobu a (Jana) Maláčová jej zaházela hlínou. Chci tím říct, že sestupný trend trvá už od předsednictví Slávka Sobotky, který stranu přebíral s 22 procenty a vracel se sedmi. A každý další předseda ji odevzdával v mnohem horším stavu, než ji přebíral.
Co tedy se stranou bude? Lze ji vůbec ještě nastartovat?
Myslím, že pokud ještě nebyl překročen horizont, odkud není návratu, tak je velmi blízko.
|
Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala
A byl tento práh podle vás už překročen?
Nevím, to neumím říct, ale je docela možné, že už ano. Když se na to podíváte, tak ta trajektorie nejeví ani známky toho, že by se úpadek měl zastavit nebo alespoň zvolnit. Každý rok v posledních patnácti letech je to horší a horší a nejsou tam ani výkyvy. Taková je realita.
Budete nadále členem SOCDEM?
Tímto způsobem jsem zatím neuvažoval. Uvidíme, co bude, co přinesou další dny a týdny.
Když jste prozradil, že jste volil ANO, mohl byste přejít do jeho řad? Nebo se s ním alespoň spojit do komunálních voleb v Brně, které jsou na programu příští rok?
To je strašně předčasné a zatím bych to nechtěl komentovat. Uvidíme, co bude.