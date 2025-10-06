Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

Marek Osouch
  12:09
Sobotka stloukl rakev, Hamáček vykopal hrob, Šmarda spustil rakev do hrobu a Maláčová jej zaházela hlínou. Tak komentuje vývoj Sociální demokracie její dosavadní místopředseda Jiří Oliva. O víkendu na svůj post ve vedení strany rezignoval na protest proti spojenectví s komunistickým uskupením Stačilo!, které ve volbách nakonec pohořelo.
Jiří Oliva po sněmovních volbách 2025 rezignoval na post místopředsedy SOCDEM.

„Považoval jsem toto spojení za chybu a po pravdě musím říct, že jsem hnutí Stačilo! ani nevolil. To nešlo,“ říká Jiří Oliva, který zastává post radního ve vedení Brna.

Prozradíte, koho jste volil?
Hnutí ANO. Má program, který se nejvíce blíží Sociální demokracii, navíc v hnutí jsou lidi, které osobně znám a vážím si jich.

Fatální krok špatným směrem, zní k paktu se Stačilo! z jihomoravské SOCDEM

Od doby, co předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová oznámila kandidaturu pod hlavičkou Stačilo!, jste říkal, že jste pro toto spojení nehlasoval, ale dál jste svůj postoj nechtěl komentovat. Když už je po volbách, vysvětlíte, proč jste byl proti?
Vždycky jsem byl zastáncem toho, aby se špinavé prádlo pralo doma, proto jsem to tehdy nechtěl komentovat. Vyříkávali jsme si to uvnitř strany. Já ani ve svém okolí v Brně snad až na jednoho kolegu neznám v Sociální demokracii nikoho, kdo by toto spojení podpořil. Nemyslím si tak, že by nějaké velké množství sociálních demokratů vůbec volilo uskupení Stačilo!, to ostatně bylo vidět i na jeho výsledku. Byla chyba spojit se stranou, se kterou my jako Sociální demokracie nemáme nic společného.

4. října 2025

Volby 2025

Jak to myslíte?
Programově a hodnotově je Sociální demokracie seriózní demokratická strana. Hnutí Stačilo! je co? To je nějaká prázdná skořápka, ad hoc projekt. O komunistech se ani nebavím.

Vaše předsedkyně Maláčová ale říkala, že máte plno věcí společných.
Před volbami se říká spousta věcí.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Byl pro vás výsledek Stačilo! překvapením? Čekal jste, že se do Sněmovny dostane?
Říkal jsem vždycky jednu věc: jisté je jen to, že nic není jisté. Nebyl jsem si tak jistý, že se tam uskupení dostane. Myslel jsem si, že spíš ano, ale rozhodně jsem věděl, že to není jisté. Od začátku to byla z pohledu těch, kteří toto spojení u nás prosazovali, riskantní hra vabank, která jim nevyšla. A v podstatě to naši stranu pohřbilo.

Musíme se vrátit ke kořenům, hájí jihomoravští odpadlíci SOCDEM pakt se Stačilo!

Takže Sociální demokracie podle vás končí?
Nejsem věštec, ale je to dlouhodobý proces. To není otázka několika týdnů, trvá to minimálně deset let. Já to rád parafrázuji těmito slovy: (Bohuslav) Sobotka stloukl rakev, (Jan) Hamáček vykopal hrob, (Michal) Šmarda spustil rakev do hrobu a (Jana) Maláčová jej zaházela hlínou. Chci tím říct, že sestupný trend trvá už od předsednictví Slávka Sobotky, který stranu přebíral s 22 procenty a vracel se sedmi. A každý další předseda ji odevzdával v mnohem horším stavu, než ji přebíral.

Co tedy se stranou bude? Lze ji vůbec ještě nastartovat?
Myslím, že pokud ještě nebyl překročen horizont, odkud není návratu, tak je velmi blízko.

Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala

A byl tento práh podle vás už překročen?
Nevím, to neumím říct, ale je docela možné, že už ano. Když se na to podíváte, tak ta trajektorie nejeví ani známky toho, že by se úpadek měl zastavit nebo alespoň zvolnit. Každý rok v posledních patnácti letech je to horší a horší a nejsou tam ani výkyvy. Taková je realita.

Budete nadále členem SOCDEM?
Tímto způsobem jsem zatím neuvažoval. Uvidíme, co bude, co přinesou další dny a týdny.

Když jste prozradil, že jste volil ANO, mohl byste přejít do jeho řad? Nebo se s ním alespoň spojit do komunálních voleb v Brně, které jsou na programu příští rok?
To je strašně předčasné a zatím bych to nechtěl komentovat. Uvidíme, co bude.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

