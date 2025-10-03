Šéfka komise si bez souhlasu vyfotila voliče, prý ho zná. Muž zavolal strážníky

Volič nejprve předsedkyni komise požádal, aby snímek smazala, což žena odmítla. Když muž pochopil, že u ní sám nepochodí, před příjezdem strážníků si ji také vyfotil. Předsedkyně poté hlídce vysvětlovala, že pár považovala za sousedy.
„Od posledního setkání se známými ale patrně uběhla skutečně značná doba, protože dvojice ženu podle svých slov viděla poprvé v životě. Po konfrontaci s tímto zjištěním předsedkyně fotku vymazala a totéž udělal i nespokojený občan. Ten si vyžádal příchod tajemníka úřadu, který hlídce slíbil, že incident s předsedkyní komise adekvátně dořeší,“ uvedl Ghanem. S podobnou událostí se podle něj dosud brněnští strážníci v kontextu voleb nesetkali. Strážníci museli v incidentu sehrát roli mediátorů.
Podle paragrafu 84 občanského zákoníku lze podobu člověka zachytit pouze s jeho svolením, pokud je podle záznamu možné určit jeho totožnost. Zákon ale povoluje výjimky, jako je pořizování záznamů pro vědecké či umělecké účely a pro zpravodajství.
