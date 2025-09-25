EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Marek Osouch
  11:28
Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení spolupracují i přes výzvy právě bývalé ministryně financí, aby ANO kvůli „reputačnímu riziku“ tento svazek přerušilo.
Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních...
Alena Schillerová (16. září 2025)
Alena Schillerová vystoupila na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v...
Alena Schillerová (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové...
11 fotografií

„Moji kolegové šli do této koalice hlídat ODS, která měla historicky spoustu skandálů,“ hájí nyní své spolustraníky Schillerová.

Volební kalkulačka 2025

Jak vaši kolegové hlídali ODS na radnici Brna-střed, kde policie kvůli kšeftům s byty obvinila bývalého občanského demokrata Otakara Bradáče?
Já se omlouvám, od roku 2014 působím v Praze, takže opravdu nevím, kdo je pan Bradáč. Musela bych si to vyhledat. Bezesporu jsem to četla, ale to je otázka na moje kolegy, to nejsem v tuto chvíli schopna posoudit.

Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025
Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025
Alena Schillerová (16. září 2025)
Alena Schillerová vystoupila na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v Brně. (16. září 2025)
11 fotografií

Koalici s ODS netvoří ANO na jihu Moravy jenom v Brně. Společně vládnou i v Pohořelicích, kde je místostarostou váš kandidát do Sněmovny Patrik Pařil, nebo v Blansku, kde je místostarostkou poslankyně Lenka Dražilová. To nevadí?
Komunální politika na menších obcích je poměrně komplikovaná. V Pohořelicích koalice už druhé volební období dobře funguje, v Blansku pak minulé volby skončily patem. Tam jsme se museli domluvit, protože to jinak nešlo. Ale Brno je statutární město, druhé největší město republiky. Jestliže tam vládneme s ODS…

...tak to pro vás z marketingového hlediska nevypadá dobře...
...s lidmi, kteří mají přesah do celostátní politiky, je to špatně, je to pro nás reputační riziko. Na rovinu říkám, že se kolegům nechce od rozdělané práce. Debata bude a určitě nebude jednoduchá.

Alena Schillerová, lídryně hnutí ANO v Jihomoravském kraji ve sněmovních...

A pak je situace v brněnských Žabovřeskách, kde vládnete společně s obviněným lidoveckým starostou Filipem Lederem. Není to dvojí metr?
Není. Sešla jsem se s naším zástupcem v této městské části a on mi to vysvětloval. Kolegové mě přesvědčili, že by byla škoda, kdybychom jako ANO z koalice v Žabovřeskách odcházeli, tak jsme to nechali být. Ale na magistrátu už to nejde.

Už váš někdejší jihomoravský hejtman Bohumil Šimek si v minulosti stýskal, že Jihomoravský kraj dostává v přepočtu na obyvatele méně peněz než jiné regiony. Současná vláda po dohodě s Asociací krajů předložila návrh na změnu, ale ten zůstal zaparkovaný ve Sněmovně. Není i chyba hnutí ANO, že se neprojednal?
Shodla se na tom bývalá Asociace krajů.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Protože dohoda a schválení návrhu vládou proběhlo ještě před loňskými krajskými volbami.
Nicméně proti její podobě vystupovaly dva docela významné kraje, protože jsou strukturálně postižené, což je případ Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Dohodu a s ní i vládní návrh nicméně podporuje i současný šéf asociace, váš spolustraník a zlínský hejtman Radim Holiš.
My kolem toho spolu měli velkou debatu, protože velkým oponentem návrhu se stal hejtman právě Moravskoslezského kraje. A dohoda přece nemůže být o tom, že to bude výhodné jen pro někoho.

Radim Holiš mi sdělil, že žádný kraj nepůjde s příjmy pod stávající úroveň.
Já nerada komentuji zprostředkované výroky, ale není to pravda. Právě Moravskoslezský kraj by šel s příjmy dolů, ozvali se i další hejtmani, takže ta dohoda se rozpadla. Oni se nyní shodli na tom, že se vypracuje studie a bude se hledat dohoda v rámci nové asociace. Hledají se kritéria, která budou co nejspravedlivější pro všechny.

ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně

Vaším velkým tématem je dostupné bydlení. Víte, kolik městských bytů přibylo v Brně od roku 2022, odkdy má vaše hnutí na magistrátu na starosti bydlení?
Někde to tady mám napsané (listuje papíry – pozn. red.). Vy mi to asi poradíte.

Poradím. Dvanáct jich ubylo.
Jak dvanáct ubylo?

Zatímco ke konci roku 2022 bylo městských bytů v Brně 28 344, v roce 2024 to bylo 28 332, tedy o dvanáct méně. To jsou data brněnského magistrátu.
K tomu bydlení mám tady celou…

Promiňte, já bych byl rád, abyste se vyjádřila k těmto číslům. Proč by vám totiž měli voliči věřit, že se ohledně bydlení něco změní, pokud budete ve vládě, když vidí, jak v Brně rostou ceny bytů, zatímco město, kde ANO bydlení řeší, vlastně žádné nestaví?
Já vím, že tady v Brně mají plán, ale odkážu vás na rozhovor s naší paní náměstkyní, protože ona je kompetentní k tomu, aby to řešila v rámci Brna. My připravujeme volební program, který má nastavit podmínky celorepublikově. A pokud dostaneme důvěru od voličů a budeme součástí vlády, víme přesně, jak se do toho chceme pustit. Ale toto jako celostátní politička nedokážu okomentovat. Na druhé straně, aniž bych se kolegů chtěla zastávat, oni naráží na stejné překážky, které jsou v celé republice.

Volební rádce iDNES.cz

Myslíte stavební řízení?
Přesně tak a tím začneme. Na jednom z prvních zasedání bychom poslali ke schválení novelu stavebního zákona, kterou se vrátíme k té naší původní s centrálním úřadem. Musíme mít jednotné řízení a zkrátit lhůty. Předpokládáme, že se tím zkrátí celý proces o měsíce až roky. Navíc teď jsem dohledala vysvětlení od paní náměstkyně, že přišla na magistrát a nebyly tam žádné projekty připravené.

Mám tady jeden příklad z Brna, který s údajnou nepřipraveností ani zdlouhavým stavebním řízením nesouvisí. Krátce po nástupu do funkce oznámila vaše kolegyně Karin Podivinská, která má bydlení na starosti, že chce opravit zchátralé domy v Brně na dostupné družstevní bydlení. Letos v květnu, tedy o více než dva roky později, radní teprve vybrali projektanta na rekonstrukci prvního z těchto domů. Jak je možné, že vznikla taková prodleva, když je bydlení pro vaše hnutí prioritou, což platilo už před volbami na brněnský magistrát?
To si neumím vysvětlit, to je její gesce, poprosím vás, abyste se na ni obrátil. Ale mohly tam být nějaké technické důvody.

Alena Schillerová (16. září 2025)

Jaké jsou vaše další priority?
Ceny energií, konkrétně jejich zlevnění. Chceme vykoupit ČEZ za peníze ČEZ.

A k čemu to Čechům bude?
Bude ve státních rukou. Taky zvážíme, jestli zůstaneme na burze v Lipsku. Je snad normální, že tady vyrábíme jednu z nejlevnějších energií a v paritě kupní síly ji máme jednu z nejdražších?

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Ale elektrárny v Česku nejsou jen ČEZ, jsou tu i další v soukromých rukou.
To je pravda, ale ČEZ je nejvýznamnější a největší. To je jedna z cest. Pak musíme narovnat problematiku v obnovitelných zdrojích. Tato vláda totiž přenesla na domácnosti a firmy veškeré platby poplatků za obnovitelné zdroje, podniky kvůli tomu nejsou schopny konkurovat. Vždy se velká část těchto poplatků platila ze státního rozpočtu, což tato vláda zrušila. Velký boj nás čeká také ohledně emisních povolenek pro domácnosti, které jako ANO nechceme implementovat.

Takže případně jako Česko budeme pod vaším vedením platit pokuty?
Prvně budeme bojovat, aby se povolenky úplně zrušily. Devatenáct států tuto normu ještě neimplementovalo, budeme tak hledat spojence, aby se tento plán kompletně zrušil. Energie jsou pro nás velké téma a pro mě taky šedá ekonomika. Nedávno jsem četla zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, že dramaticky narostl segment zaměstnávání načerno a že stát přichází o desítky miliard korun.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Co s tím chcete dělat?
Znovu zavedeme elektronickou evidenci tržeb. Neříkám, že pohlídáme úplně všechno, ale když jsme ji v roce 2016 zaváděli, tak mzdy v gastronomii byly 12 tisíc, zatímco ve zbytku ekonomiky přes 20 tisíc. Už za dva roky se gastronomie dotáhla skoro na průměr.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Kdy tedy znovu zavedete EET? A bude tentokrát úplně pro všechny, tedy i pro drobné živnostníky, u nichž jste ji zavést nestihli?
Chtěla bych EET skutečně povinně pro všechny, protože jakmile zavedete výjimky, je to cesta do pekel. Chci, aby to nikoho z podnikatelů nestálo ani korunu, aby to byla aplikace na chytrém telefonu, který dneska každý má. Může to být poměrně rychlý proces, jako nejzazší termín vidím začátek roku 2027.

Kolik byste díky tomu mohli získat peněz do rozpočtu?
Když se EET rušilo, podle vlády činil jeho výnos 16 miliard, a to nebylo pro všechny. Teď už jsme jinde. Nejcitovanější český ekonom profesor Tomáš Havránek uvedl a napsal dokonce i práci, že zrušením EET přišla česká ekonomika o dvě až tři procenta HDP. Z jednoho procenta máme přitom dvacet miliard do rozpočtu.

Předvolební série

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Píseň pro Gagarina i hra s Dianou Ross. Před 30 lety zemřel dirigent Gustav Brom

Premium

Mohl se jmenovat Jod, kdyby se tužka zapíchla jen o kousíček vedle. Gustav Frkal si svůj umělecký pseudonym prý zvolil poslepu díky Ottovu slovníku naučnému. Protože se ale jeho ruka zastavila u...

25. září 2025

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Náskok 21 bodů nestačil. Žabiny jasně padly v Zaragoze a Euroligu si nezahrají

Basketbalistky Žabin nezvládly odvetné utkání kvalifikace Euroligy v Zaragoze. Prohrály 59:82, což i přes úvodní domácí výhru 81:60 na postup mezi 16 nejlepších celků nestačilo. Španělky byly v...

24. září 2025  19:50,  aktualizováno  23:31

OBRAZEM: Tady i straší! Tisíce dýní v halloweenském areálu tvoří fascinující svět

Bezmála čtyři tisíce dýní tvoří kulisy osobité atrakce v Drnholci na Břeclavsku. Na prostoru dvou hektarů tam své brány každoročně na podzim otvírá Svět dýní, dokreslující sychravou „halloweenskou“...

24. září 2025  16:01

Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum

V Troskotovicích na Brněnsku se společně se sněmovními volbami příští týden uskuteční referendum, v němž mají obyvatelé vyjádřit svůj názor na stavbu nové železniční tratě mezi Brnem a Znojmem....

24. září 2025  14:10

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

24. září 2025  11:40

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká krajský lídr SPD Ševčík

Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...

24. září 2025  11:18

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Výstavba projektu Brno Jedna na místě bývalých plynáren firmy innogy je zárodkem přeměny zanedbané čtvrti mezi ulicemi Cejl a Křenová ve východní části širšího centra města. Jeho součástí je dvojice...

24. září 2025  9:22

Proslul stavbami i podporou umění. Ukradenou sbírku chodil sledovat na výstavy

Ve sbírce brněnského rodáka Václava Dvořáka se nacházely cenné plastiky a obrazy. V roce 1959 si na něj však došlápl komunistický režim a kvůli „zatajování cenných předmětů ve svém vlastnictví“ a...

24. září 2025  6:02

Nález munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu

Při zemních pracích v Brně na křižovatce Jana Babáka, Tábor a Kounicova se v úterý našly části munice a zbraní z druhé světové války, mezi nimi i protitankové granáty. Oblast byla od odpoledních...

23. září 2025  16:40,  aktualizováno  22:18

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic

Na konci minulé sezony slavili brněnští basketbalisté v nejvyšší soutěži postup do finále po devětadvaceti letech. Čekání na další takovou radost by nyní chtěli zkrátit na minimum, pokud možno jenom...

23. září 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.