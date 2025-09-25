„Moji kolegové šli do této koalice hlídat ODS, která měla historicky spoustu skandálů,“ hájí nyní své spolustraníky Schillerová.
Jak vaši kolegové hlídali ODS na radnici Brna-střed, kde policie kvůli kšeftům s byty obvinila bývalého občanského demokrata Otakara Bradáče?
Já se omlouvám, od roku 2014 působím v Praze, takže opravdu nevím, kdo je pan Bradáč. Musela bych si to vyhledat. Bezesporu jsem to četla, ale to je otázka na moje kolegy, to nejsem v tuto chvíli schopna posoudit.
Koalici s ODS netvoří ANO na jihu Moravy jenom v Brně. Společně vládnou i v Pohořelicích, kde je místostarostou váš kandidát do Sněmovny Patrik Pařil, nebo v Blansku, kde je místostarostkou poslankyně Lenka Dražilová. To nevadí?
Komunální politika na menších obcích je poměrně komplikovaná. V Pohořelicích koalice už druhé volební období dobře funguje, v Blansku pak minulé volby skončily patem. Tam jsme se museli domluvit, protože to jinak nešlo. Ale Brno je statutární město, druhé největší město republiky. Jestliže tam vládneme s ODS…
...tak to pro vás z marketingového hlediska nevypadá dobře...
...s lidmi, kteří mají přesah do celostátní politiky, je to špatně, je to pro nás reputační riziko. Na rovinu říkám, že se kolegům nechce od rozdělané práce. Debata bude a určitě nebude jednoduchá.
A pak je situace v brněnských Žabovřeskách, kde vládnete společně s obviněným lidoveckým starostou Filipem Lederem. Není to dvojí metr?
Není. Sešla jsem se s naším zástupcem v této městské části a on mi to vysvětloval. Kolegové mě přesvědčili, že by byla škoda, kdybychom jako ANO z koalice v Žabovřeskách odcházeli, tak jsme to nechali být. Ale na magistrátu už to nejde.
Už váš někdejší jihomoravský hejtman Bohumil Šimek si v minulosti stýskal, že Jihomoravský kraj dostává v přepočtu na obyvatele méně peněz než jiné regiony. Současná vláda po dohodě s Asociací krajů předložila návrh na změnu, ale ten zůstal zaparkovaný ve Sněmovně. Není i chyba hnutí ANO, že se neprojednal?
Shodla se na tom bývalá Asociace krajů.
Protože dohoda a schválení návrhu vládou proběhlo ještě před loňskými krajskými volbami.
Nicméně proti její podobě vystupovaly dva docela významné kraje, protože jsou strukturálně postižené, což je případ Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
Dohodu a s ní i vládní návrh nicméně podporuje i současný šéf asociace, váš spolustraník a zlínský hejtman Radim Holiš.
My kolem toho spolu měli velkou debatu, protože velkým oponentem návrhu se stal hejtman právě Moravskoslezského kraje. A dohoda přece nemůže být o tom, že to bude výhodné jen pro někoho.
Radim Holiš mi sdělil, že žádný kraj nepůjde s příjmy pod stávající úroveň.
Já nerada komentuji zprostředkované výroky, ale není to pravda. Právě Moravskoslezský kraj by šel s příjmy dolů, ozvali se i další hejtmani, takže ta dohoda se rozpadla. Oni se nyní shodli na tom, že se vypracuje studie a bude se hledat dohoda v rámci nové asociace. Hledají se kritéria, která budou co nejspravedlivější pro všechny.
Vaším velkým tématem je dostupné bydlení. Víte, kolik městských bytů přibylo v Brně od roku 2022, odkdy má vaše hnutí na magistrátu na starosti bydlení?
Někde to tady mám napsané (listuje papíry – pozn. red.). Vy mi to asi poradíte.
Poradím. Dvanáct jich ubylo.
Jak dvanáct ubylo?
Zatímco ke konci roku 2022 bylo městských bytů v Brně 28 344, v roce 2024 to bylo 28 332, tedy o dvanáct méně. To jsou data brněnského magistrátu.
K tomu bydlení mám tady celou…
Promiňte, já bych byl rád, abyste se vyjádřila k těmto číslům. Proč by vám totiž měli voliči věřit, že se ohledně bydlení něco změní, pokud budete ve vládě, když vidí, jak v Brně rostou ceny bytů, zatímco město, kde ANO bydlení řeší, vlastně žádné nestaví?
Já vím, že tady v Brně mají plán, ale odkážu vás na rozhovor s naší paní náměstkyní, protože ona je kompetentní k tomu, aby to řešila v rámci Brna. My připravujeme volební program, který má nastavit podmínky celorepublikově. A pokud dostaneme důvěru od voličů a budeme součástí vlády, víme přesně, jak se do toho chceme pustit. Ale toto jako celostátní politička nedokážu okomentovat. Na druhé straně, aniž bych se kolegů chtěla zastávat, oni naráží na stejné překážky, které jsou v celé republice.
Myslíte stavební řízení?
Přesně tak a tím začneme. Na jednom z prvních zasedání bychom poslali ke schválení novelu stavebního zákona, kterou se vrátíme k té naší původní s centrálním úřadem. Musíme mít jednotné řízení a zkrátit lhůty. Předpokládáme, že se tím zkrátí celý proces o měsíce až roky. Navíc teď jsem dohledala vysvětlení od paní náměstkyně, že přišla na magistrát a nebyly tam žádné projekty připravené.
Mám tady jeden příklad z Brna, který s údajnou nepřipraveností ani zdlouhavým stavebním řízením nesouvisí. Krátce po nástupu do funkce oznámila vaše kolegyně Karin Podivinská, která má bydlení na starosti, že chce opravit zchátralé domy v Brně na dostupné družstevní bydlení. Letos v květnu, tedy o více než dva roky později, radní teprve vybrali projektanta na rekonstrukci prvního z těchto domů. Jak je možné, že vznikla taková prodleva, když je bydlení pro vaše hnutí prioritou, což platilo už před volbami na brněnský magistrát?
To si neumím vysvětlit, to je její gesce, poprosím vás, abyste se na ni obrátil. Ale mohly tam být nějaké technické důvody.
Jaké jsou vaše další priority?
Ceny energií, konkrétně jejich zlevnění. Chceme vykoupit ČEZ za peníze ČEZ.
A k čemu to Čechům bude?
Bude ve státních rukou. Taky zvážíme, jestli zůstaneme na burze v Lipsku. Je snad normální, že tady vyrábíme jednu z nejlevnějších energií a v paritě kupní síly ji máme jednu z nejdražších?
Ale elektrárny v Česku nejsou jen ČEZ, jsou tu i další v soukromých rukou.
To je pravda, ale ČEZ je nejvýznamnější a největší. To je jedna z cest. Pak musíme narovnat problematiku v obnovitelných zdrojích. Tato vláda totiž přenesla na domácnosti a firmy veškeré platby poplatků za obnovitelné zdroje, podniky kvůli tomu nejsou schopny konkurovat. Vždy se velká část těchto poplatků platila ze státního rozpočtu, což tato vláda zrušila. Velký boj nás čeká také ohledně emisních povolenek pro domácnosti, které jako ANO nechceme implementovat.
Takže případně jako Česko budeme pod vaším vedením platit pokuty?
Prvně budeme bojovat, aby se povolenky úplně zrušily. Devatenáct států tuto normu ještě neimplementovalo, budeme tak hledat spojence, aby se tento plán kompletně zrušil. Energie jsou pro nás velké téma a pro mě taky šedá ekonomika. Nedávno jsem četla zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, že dramaticky narostl segment zaměstnávání načerno a že stát přichází o desítky miliard korun.
Co s tím chcete dělat?
Znovu zavedeme elektronickou evidenci tržeb. Neříkám, že pohlídáme úplně všechno, ale když jsme ji v roce 2016 zaváděli, tak mzdy v gastronomii byly 12 tisíc, zatímco ve zbytku ekonomiky přes 20 tisíc. Už za dva roky se gastronomie dotáhla skoro na průměr.
Kdy tedy znovu zavedete EET? A bude tentokrát úplně pro všechny, tedy i pro drobné živnostníky, u nichž jste ji zavést nestihli?
Chtěla bych EET skutečně povinně pro všechny, protože jakmile zavedete výjimky, je to cesta do pekel. Chci, aby to nikoho z podnikatelů nestálo ani korunu, aby to byla aplikace na chytrém telefonu, který dneska každý má. Může to být poměrně rychlý proces, jako nejzazší termín vidím začátek roku 2027.
Kolik byste díky tomu mohli získat peněz do rozpočtu?
Když se EET rušilo, podle vlády činil jeho výnos 16 miliard, a to nebylo pro všechny. Teď už jsme jinde. Nejcitovanější český ekonom profesor Tomáš Havránek uvedl a napsal dokonce i práci, že zrušením EET přišla česká ekonomika o dvě až tři procenta HDP. Z jednoho procenta máme přitom dvacet miliard do rozpočtu.
