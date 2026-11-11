Grund maximálně využil své silné pozice, kdy mohl koalici uzavřít též s třetím na pásce, uskupením Jsme Jižani někdejšího dlouholetého starosty za sociální demokracii Josefa Haluzy.
„Při vyjednávání jsme hledali uspořádání, které by bylo přijatelné pro všechny koaliční partnery. Zároveň jsme museli vzít v potaz reálné riziko, že bychom jako vítězové voleb mohli být ostatními obejiti a skončit v opozici,“ uvedl lídr Lidí z Jihu Jakub Holas (STAN), jenž pokračuje jako místostarosta.
Návrat bývalého starosty Haluzy do čela městské části přitom vnímal Holas jako variantu, jež by byla pro značnou část jejich voličů jen obtížně přijatelná. „I proto jsme hledali cestu ke konstruktivní dohodě, která nám umožní aktivně ovlivňovat další směřování Brna-jih,“ doplnil Holas.
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Na oplátku si jeho subjekt vyjednal většinu tří hlasů v radě oproti dvěma zástupcům ODS. Součástí koalice s pohodlnou většinou 13 z 19 zastupitelů jsou také Piráti. Svým půdorysem tak kopíruje širokou vládnoucí formaci na brněnském magistrátu.
Tak jako v minulém volebním období má Brno-jih šest uvolněných neboli plně placených politiků – starostu Grunda, tři místostarosty od Lidí z Jihu, jediného pirátského zastupitele Antonína Trčálka a šéfa kontrolního výboru Haluzu. Ten na plně placenou funkci dosáhl přes nesouhlas vítězného uskupení.
Rozdělený Tišnov, opozice na protest odešla
Po pondělním ustavujícím je dále také jasné, že další volební období přidá ke svým třem předchozím starosta Tišnova na Brněnsku Jiří Dospíšil. Jeho vítězné hnutí Místní občanský spolek Tišnováků se domluvilo na koalici s Lidovci, Tišnováky s podporou ODS a TOP 09 a Spolky pro Tišnov s podporou Pirátů. Disponují nejtěsnější většinou 8 z 15 zastupitelů.
Rozhodující hlas dodala jediná zástupkyně Spolků pro Tišnov Zuzana Brzobohatá, která získala mandát až po odstoupení Tomáše Blahy, jenž ji jako lídryni přeskočil.
Ten se původně přiklonil k opačnému bloku stran, do nějž patřily Otevřený Tišnov, ANO a Tišnov plus. Později vyhlásil neutrální postoj mezi oběma formacemi a nakonec rezignoval, což zdůvodnil tlakem na svou osobu. Okolnosti se projevily tak, že opoziční uskupení ustavující jednání na začátku na protest opustila.
Zastupitel nedošel a koalice neměla většinu
Naopak nového muže má ve svém čele Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Petra Koláře (TOP 09), který už nekandidoval, vystřídal v pondělí Tomáš Zbořil. Jinak však dál pokračuje koalice vítězného Společně pro Veselí, Stopro Veselí a Lidovců.
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Ve Strážnici pak skončil dosavadní starosta Risto Ljasovský (nez.). Funkci včera předal Radku Boturovi z uskupení Budoucnost Strážnice, jež povládne spolu s Živou Strážnicí, KDU-ČSL a Žijeme TU.
Bez zvolení nového vedení skončilo překvapivě pondělní ustavující zastupitelstvo v Mikulově. Jeden ze zastupitelů hnutí Náš Mikulov, které je součástí dohodnuté koalice disponující nejtěsnější většinou 11 z 21 mandátů, se totiž z jednání omluvil, a proto bylo navrženo a poté odsouhlaseno jednání přerušit do středy, kdy je obvyklý jednací den.
Komunální volby v Jihomoravském kraji
výsledky v okresních městech