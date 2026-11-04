Muž naznačoval manipulaci s hlasy, policie však kvůli falšování řeší jeho kandidátku

Pro svá tvrzení, lépe řečeno spíš domněnky, se ve své žalobě často odvolával na členku volební komise, kterou do ní Hořavovo uskupení nominovalo.
Právě ta mu zasílala fotografie z volební místnosti, z nichž se snažil Hořava vyčíst, že údajně nebylo vše v pořádku.
„Na souboru pěti fotografií je na přední urně zachycena výrazně roztřepená spodní část pečetící pásky pod úchytem, nepravidelná papírová vrstva na horní části a rukopisné značky. Uvádím poškození pečeti, jehož rozsah a vliv na zajištění víka nelze z fotografií samotných určit,“ stojí v jeho žalobě.
U druhé volební schránky pak namítl, že „u horní části přední pečeti podle mého pozorování dochází k přerušení či nenávaznosti barevných pruhů pásky.“
Zpochybňoval rovněž zabezpečení vstupních dveří volební místnosti z důvodu odchlíplého spodního rohu papírové pečeti na spáře hlavních dveří. „Samotný odchlíplý rožek pečeti neprokazuje sám o sobě porušení zabezpečení vedoucí k porušení zákona, které by hrubě ovlivnilo hlasování,“ píše se v rozsudku Krajského soudu v Brně.
„Hořavova“ členka komise pochybení odmítla
Hořavova nominantka v komisi, u níž soud zdůraznil, že díky ní měl dlouhodobý kritik židlochovické radnice ve volební místnosti další „pojistku zákonnosti“ průběhu voleb, jakékoliv údajné nesrovnalosti s pečetí rozptýlila, ať už šlo o volební schránky nebo dveře volební místnosti z pátku na sobotu.
Soud smetl i Hořavův argument, že v budově, v níž byla volební místnost, byl v provozu zabezpečovací alarm až zhruba hodinu po pátečním uzavření volebních místností. „To ale nemění nic na tom, že místnost byla dostatečně důkladně zabezpečena zamčením dveří a pečetící páskou,“ konstatoval soud v zamítavém rozsudku.
Hořava a jeho kolegové však musí sami vysvětlovat své konání při sestavování nakonec neúspěšné kandidátní listiny. Tři lidé prohlásili, že jejich podpisy souhlasící s kandidaturou byly zfalšované. Čtvrtý člověk pak sdělil, že souhlas podepsal nevědomky. Všichni čtyři pak z kandidátky odstoupili.
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Náš podpis na kandidátce je falešný, tvrdí tři lidé. Čtvrtý souhlasil nevědomky
„Mohu potvrdit, že se věcí zabýváme a prověřujeme ji. Byly zahájeny úkony pro podezření na trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351 trestního zákoníku,“ uvedl začátkem září policejní mluvčí Pavel Šváb.
Na aktuální dotazy iDNES.cz sdělil, že případem se policisté dále zabývají, ale nemají v tuto chvíli nic nového ke zveřejnění.