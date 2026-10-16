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Potíž pro koalici v Hodoníně. Nejtěsnější většinu zajišťuje hospitalizovaný starosta

Karolína Kučerová
  16:27

Hodonínský starosta Libor Střecha | foto: Václav Šálek, ČTK

Staronová koalice se po volbách rýsuje v Hodoníně, byť se tentokrát musí vypořádat se zásadní komplikací. Vítězné hnutí PRO Hodonín, které je v čele města od roku 2018, oznámilo dohodu o pokračující spolupráci s hnutím ANO. Toto rozhodnutí nicméně může zkomplikovat zdravotní stav dosavadního starosty Libora Střechy, který po vážném úrazu stále leží v nemocnici.

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„Rozhodli jsme se navázat na dobrou spolupráci z minulého volebního období,“ oznámilo hnutí na sociálních sítích. To však vyvolává nejistotu. Taková koalice totiž dohromady čítá 16 členů, což v zastupitelstvu o 31 lidech sice tvoří většinu, ale jen o jeden hlas proti opozici. V případě, že na zasedání zastupitelstva bude někdo chybět, nemuselo by si vedení města ve sporných otázkách prosadit svou.

A současná situace není daleko od tohoto scénáře. Dosavadní starosta Libor Střecha a zároveň lídr hnutí PRO Hodonín totiž stále leží v nemocnici poté, co začátkem srpna nešťastnou náhodou upadl na schodech a zranil si hlavu a hrudník. Více jak měsíc byl v kómatu a nyní se zotavuje. „Jsme s ním v kontaktu, ale bližší stav komentovat nechci,“ říká jeho spolustraník a pravá ruka Ondřej Fialík, který je zároveň i dosavadním místostarostou.

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Pokud by ale Střecha chyběl na ustavujícím zastupitelstvu, které by se v případě, že na výsledky voleb nebude podána žádná stížnost, mělo konat v prvním listopadovém týdnu, bez jeho hlasu by tato koalice svou většinu nestvrdila.

Varianta bez ANO

Aby k tomu nedošlo, mohl by se vzdát mandátu, čímž by místo něj nastoupil první náhradník Marek Jedlička. Vítězné hnutí se také může spoléhat na to, že opoziční zastupitelé budou na ustanovujícím zastupitelstvu hlasovat ve prospěch koalice, nebo si samo může zajistit silnější většinu přibráním další strany do vedení města. Právě o poslední možnost už usilovalo.

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„Oslovili jsme ostatní uskupení, ale k dohodě o rozšíření koalice zatím nedošlo. Do ustanovujícího zastupitelstva ale nic není uzavřené a možnost připojení dalších tu stále je,“ uznává Fialík.

Někteří ale začali nabízet jiné varianty. Zástupcům hnutí Pozitivně pro Hodonín a Hodoňáci by se více líbila koalice bez ANO, ve které by s vítězným hnutím figurovali oni sami. „Tato nabídka dává vítězi voleb možnost sestavit pevnou, otevřenou a transparentní koalici, která se opírá o silnou většinu 19 hlasů. Spojením sil chceme Hodonínu nabídnout vedení, které staví na vzájemném respektu, společných hodnotách a konstruktivní práci pro obyvatele města,“ shodují se zástupci v oficiálním prohlášení.

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Podle Fialíka ale spolupráce s ANO platí. V současné chvíli probírají personální záležitosti, o jejichž posunu chtějí informovat veřejnost v příštím týdnu. Otázkou zejména zůstává, kdo se ujme postu starosty. Ještě nedávno byl jasnou volbou Střecha, vzhledem k jeho přetrvávajícím zdravotním problémům to však nyní už jisté není. „Jako vítězné hnutí si samozřejmě post starosty chceme nárokovat. Kdo ho ale obsadí, zatím řešíme,“ podotýká Fialík.

Ačkoliv to nechce potvrzovat, on sám je logicky možnou variantou. Ve volbách dokonce získal i více preferenčních hlasů než Střecha. Na první místo jej ale voliči neposunuli, o necelých čtyřicet hlasů jej získala devítka kandidátky, archivářka Galina Rucká. „I počet preferenčních hlasů bereme u vyjednávání v potaz, nic to ale nezaručuje,“ konstatuje Fialík.

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