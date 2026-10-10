Tomáš Třetina, který za TOP 09 s podporou KDU-ČSL, ODS, STAN a Piráti) obhajuje senátorský mandát na Znojemsku vede a je tak jisté, že postoupí do druhého kola. „Rád bych poděkoval všem, kteří mě volili. Jsem poctěn důvěrou lidí na Znojemsku,“ okomentoval průběžný výsledek s tím, že hned zítra bude pokračovat s kampaní.
Jeho vyzyvatelem bude plavecký trenér Jiří Kyněra, „V tuto chvíli průběžný výsledek nechci komentovat, vyjádřím se, až bude sečteno,“ řekl Kyněra.
Před šesti lety bývalý starosta Moravského Krumlova Třetina ve druhém kole nakonec porazil tehdejšího znojemského starostu Jana Groise, který místo domovské ČSSD kandidoval za Starosty a osobnosti pro Moravu.
Volby 2026 OBRAZEM
O senátorské křeslo se na Znojemsku ucházelo šest zájemců. Hnutí Stačilo! vyslalo opoziční krajskou zastupitelku Petru Rédovou Fajmonovou, Přísahu reprezentoval expolicista Pavel Černý. Nezávislým kandidátem je podnikatel Jindřich Růžička a o senátorské křeslo usilovala po šesti letech opět i znojemská místostarostka Bohumila Beranová, tentokrát za hnutí Hlas regionů.
V Brně je sčítání senátních voleb zatím na začátku, na prvních třech místech se pohybuje stávající senátor za ODS Zdeněk Papoušek, kandidát hnutí ANO a bývalý šéf Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba a také dosavadní senátor za okres Vyškov Karel Zitterbart (STAN). Zitterbart při letošní obhajobě mandátu vyklidil vyškovský okrsek lidoveckému předsedovi a jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi a rozhodl se kandidovat v Brně.