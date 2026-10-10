Podle průběžných výsledků při 80 procentech sečtených hlasů jsou moravské okresy zbarvené lidoveckou žlutou. Před volbami jste říkal, že chcete v komunálních volbách zůstat nejsilnější stranou. A v Senátu jste chtěl obhájit tři mandáty. Podaří se to?
Co se týče výsledku v komunálu, tam to vypadá, že to opravdu obhájíme celkem pohodlně. V Senátu nejenže postoupím z prvního kola, ale vypadá to na nejlepší celorepublikový výsledek. Zdravím pana Jana Grulicha (senátor TOP 09, který se také dostal z prvního kola, pozn. red.).
Ano, ale ty další mandáty jisté nejsou.
Josefu Bazalovi první kolo uteče zřejmě jen velmi těsně. A uvidíme ještě ta další naše želízka v ohni, jestli se to podaří obhájit, nebo ne, protože Josef Klement to má na Žďársku velice těsné. Myslím, že on nebo pan Černý mají velkou šanci potom to druhé kolo vyhrát. To je jedna věc. A druhá věc: uvidíme sčítání Prahy, Jana Čižinského, který by měl taky určitě posílit náš senátní klub. A podobně je to tak i s panem Korčem ve Frýdku-Místku, takže pořád ta šance na to je, abychom obhájili tři mandáty.
Ale ani Čižinský, ani Korč nejsou lidoveckými kandidáty, jen je podporujete. Pokud se ty tři lidovecké senátorské mandáty nepodaří, jak se k tomu postavíte? Co z toho výsledku budete vyvozovat?
To uvidíme opravdu až příští týden. Ale my jsme s tím nespojovali žádné důsledky. Novináři se mě pořád ptali na to, kdybych já nezískal post senátora... To by samozřejmě bylo nepříjemné, ale vzhledem k tomu, že jsem udělal nejlepší výsledek v republice, tak to, že se nepodaří obhájit ten třetí mandát, není žádná katastrofa. Normálně budeme fungovat dál, akorát to prostě bude trochu pod to očekávání. Myslím si, že je škoda přerovského obvodu, kde se Jitka Seidlová rozhodla nekandidovat. Ale chápu to. Abychom obhájili tři mandáty, tak to vlastně znamenalo, že musíme získat mandát navíc.
Kandidoval jste i doma ve Velaticích na tamní lidovecké kandidátce z posledního, devátého místa. Na rozdíl od bratra Tomáše jste se nedostal...
Neskočil jsem a to je dobře.
Proč?
Chtěl jsem zezadu z kandidátky podpořit starostu, fandím mu. Byl jsem symbolicky poslední. Ta úvaha byla, že kdybych se stal senátorem, mohl bych se zastupitelského mandátu vzdát. Zdá se, že lidé ve Velaticích můj úmysl pochopili. Je to za mě úplně v pořádku výsledek.
Volby 2026 OBRAZEM
Hejtmanská funkce vám ale zůstává. Jste předsedou strany a nově i senátorem. V kampani na vás mířila kritika, že kumulujete i další funkce. Vzdáte se nějaké?
Neplánuji to. Hejtmanská funkce mě naplňuje, dělám ji opravdu rád. Říkal jsem to od začátku a transparentně, proto mi to také soupeři vyčítali. Hejtmani za hnutí ANO bez problému zvládají souběh své funkce s poslaneckou, tak si myslím, že Senát, který je méně časově náročný, půjde taky. Vyhodnocovat to budu v průběhu.
Máte už vybrané komise a výbory, kterých byste se v Senátu chtěl stát členem?
Ne, vůbec. Toto jsme ještě neřešili, to budeme řešit s kolegy až při ustanovování Senátu a hlavně po tom druhém kole.
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Jedno z vašich velkých témat, ještě dávno před kampaní, ale už v roli hejtmana, bylo a stále je rozpočtové určení daní. Opakovaně upozorňujete, že jižní Morava na současném systému přerozdělování peněz tratí. Budete tuto problematiku chtít ze senátorského křesla posunout?
To v Senátu nevyřešíte. Musím říct na rovinu, tam mnohem důležitější bude moje role jako hejtmana, protože těsně po druhém kole senátních voleb má být jednání rady Asociace krajů, tedy všech hejtmanů o tom, jak právě dopadlo jednání s premiérem. Myslím si, že hnutí ANO čeká, jak dopadnou komunální volby, jak dopadne vyjednávání a sestavování koalic. A vzhledem k tomu, že v těch dvou největších městech to zatím vypadá na podstatně horší výsledek, než asi čekali, že půjde asi pohodlně sestavit koalice bez ANO... Tak je dost možné, že se Brnu a Praze pomstí.
Jak to myslíte?
Budou jim chtít vzít peníze z rozpočtového určení daní měst a možná je přidají nám jako krajům nebo si je nechají sami jako vláda. A uvidíme, jak ta jednání budou probíhat.
V Brně zatím koalice lidovců a STAN vede. Vy máte další čtyři lídry v krajských městech. Jaké dáváte šance tam?
Nemám o tom zatím vůbec přehled. Na to si musím v klidu sednout. Z Brna mám velkou radost. A nejde jenom o výsledky v největších městech, ale jsou i menší města, kam se nám podařilo postavit opravdu nové lidovce, aktivní lidi, kteří tam dělají dobré výsledky. Dobře vypadá třeba Rousínov.
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Budete se osobně zapojovat do povolebních vyjednávání, třeba právě v Brně, kde to máte nejblíž?
Tak vzhledem k tomu, že pojedu do brněnského volebního štábu, tak určitě počítám s tím, že se toho zúčastním.
Svou kampaň jste označil za pozitivní, humornou a neútočnou. Co byste vzkázal vaší největší vyzyvatelce, Petře Absolonové, která se o senátorské křeslo ucházela v barvách ANO?
Upřímně jí přeju, že nejdeme spolu do druhého kola. Vzhledem k tomu, jak probíhala komunikace a jaké byly útoky ze strany hnutí ANO na mě v tom prvním kole, tak v tom druhém kole by se na mě zaměřili ještě víc. Paní Absolonová byla do ostrého boje vtažena. Myslím, že jí to není vlastní. Opravdu upřímně si myslím, že ona tu kampaň takhle vést nechtěla.