Zdeněk Papoušek: Vláda nesmí vzít Brnu peníze
Papoušek oproti svému protikandidátovi spatřuje své přednosti v tom, že v Brně působí celý život, dlouhodobě pracuje s místními, zná jejich problémy a v Senátu chce dál být jejich prostředníkem.
„Jako sociální kurátor jsem pomáhal lidem po propuštění z vězení, patnáct let jsem vedl brněnskou pobočku Fondu ohrožených dětí a věnoval se i těm týraným. Přes dvacet let také učím na Biskupském gymnáziu,“ vypočítává devětašedesátiletý politik.
Podle svých slov se snaží oslovit všechny, kterým záleží na zachování demokracie a svobody, na budoucnosti České republiky ve společenství evropských národů a na spolupráci se západními spojenci. „O podporu protikandidátů jsem nežádal a nechci být ničím zavázán hnutí ANO ani dalším stranám vládní koalice,“ reagoval na dotaz, jak chce přesvědčit tyto voliče, aby pro něj ve druhém kole hlasovali.
Drahé bydlení coby obří problém Brna podle něj souvisí mimo jiné s přesunem obyvatel do ekonomicky atraktivních měst. „Mezi ně Brno jednoznačně patří,“ je přesvědčený. Jako senátor se chce snažit pomoci především prosazováním kvalitní stavební legislativy. „Ta musí být připravená po odborné debatě a řádném připomínkovém řízení,“ naráží na schválenou novelu stavebního zákona z pera vládních poslanců, kterou opozice tvrdě kritizovala a Senát dolní komoře vrátil.
V dopravě pak chce, aby se stát v Brně soustředil na zkapacitnění dálnice D1 či dostavbu městského okruhu. „Budu proto hájit dostatek peněz pro brněnské investice a hlasovat proti změnám rozpočtového určení daní, které by velká města poškodily,“ připomíná myšlenku, o níž se začalo mluvit krátce před říjnovými volbami.
I když Senát nehlasuje o státním rozpočtu, vládou navržený schodek 386 miliard považuje za nezodpovědný. Vláda má podle něj nejprve hledat úspory ve zjednodušení a digitalizaci státní správy, v případě daní připouští debatu o některých spotřebních a majetkových cifrách.
„Například u vlastníků většího počtu investičních nemovitostí. Daňový systém má občany motivovat k investicím do aktivní ekonomiky, nikoliv pouze do nemovitostí, jak je v Česku běžné,“ prohlásil Papoušek, jenž byl senátorem už v letech 2014 až 2020. Do horní komory parlamentu znovu zamířil v roce 2025, když byl zvolen v doplňujících volbách po úmrtí senátora Romana Krause z ODS.
Zitterbart: Dává mi smysl daň „z cukru“
Podpory od senátora nově zvoleného již v prvním kole – jihomoravského hejtmana a šéfa KDU-ČSL Jana Grolicha – se jeho dosavadní předchůdce v horní komoře parlamentu Karel Zitterbart (STAN) nedočkal, přestože mu na Vyškovsku vyklidil pole a rozhodl se kandidovat právě v Brně.
Nijak ho to nemrzí, ostatně Grolich od začátku straní protikandidátovi. Osmačtyřicetiletý Zitterbart by podporu považoval i za poněkud zvláštní, protože se prezentuje jako liberál. „Podporuji manželství pro všechny a rovná práva stejnopohlavních párů. Neměli bychom ani nijak omezovat současnou dostupnost interrupcí a zasahovat ženám do tohoto rozhodování,“ popisuje jednu ze stěžejních odlišností oproti křesťanským demokratům, kteří preferují Zdeňka Papouška.
S ním se jinak podle svých slov na spoustě věcí shodne, zejména v pohledu na Senát jako pojistku demokracie a právního státu. „Já navíc nabízím dlouholetou zkušenost ze zdravotnictví,“ zmínil svou praxi třeba na dětské onkologii muž, jehož podpořila neúspěšná uchazečka o senátorské křeslo Veronika Holcnerová.
Volby 2026 OBRAZEM
Na dotaz, jak chce přimět voliče vládních stran, aby si ve druhém kole mezi reprezentanty opozice vybrali právě jeho, odpovídá, že kvůli zalíbení se jiným nehodlá nijak měnit své názory.
„Voliče ANO, SPD i ostatních stran bych požádal, aby se podívali na moji šestiletou práci v Senátu, konkrétní výsledky a hodnoty, které zastávám. A podle toho se rozhodli,“ sdělil. Zmínil své aktivity v podpoře očkování proti rakovině děložního čípku, vzdělávání dětských lékařů nebo dostupnosti péče či ochraně dětí.
V případě Brna, kde kandiduje a které trápí drahé bydlení či ucpané silnice, se hodlá zasadit o funkční a předvídatelné stavební řízení, méně administrativy a lepší podmínky pro obecní, družstevní a nájemní bydlení.
„U dopravy není řešení pouze stavět další silnice. Brno potřebuje dokončit klíčovou infrastrukturu a mít kvalitní MHD a příměstskou dopravu jako skutečnou alternativu k autu. Úkolem senátora je pomáhat vytvářet stabilní legislativní a finanční podmínky pro tyto projekty,“ přiblížil.
V otázce možného navýšení daní, jimiž by se vedle škrtů snižoval deficit státního rozpočtu, by začal revizí daňových výjimek. „Jako lékaři mi dává smysl vyšší zdanění výrobků, které poškozují zdraví, především tabáku a alkoholu. K diskusi je i zdanění slazených nápojů podle množství cukru. Může to mít fiskální i preventivní efekt,“ prohlásil. Velmi opatrný by byl naopak v případě zvyšování zdanění práce, tedy přímých daní a odvodů, jež stát lidem strhává z výplaty.