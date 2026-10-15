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Senátní duel na Znojemsku: Obhajujícího senátora vyzývá trenér v dresu ANO

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  10:04

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Tomáš Třetina a Jiří Kyněra | foto: MAFRA

Ke druhému kolu senátních voleb vyrazí v pátek a v sobotu voliči na Znojemsku. Lístky už nedostanou do schránek, ale až ve volebních místnostech. První kolo tady vyhrál stávající senátor Tomáš Třetina navržený TOP 09, podporu má však od začátku i od ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů nebo hnutí STAN. Proti němu je kandidát ANO Jiří Kyněra.

Výsledky voleb 2026

Třetina: Peníze pro vinaře i okolí Dukovan

Tomáš Třetina

Čtyřiapadesátiletý Třetina spatřuje podle svých slov výhodu oproti protikandidátovi v tom, že senátorský post obhajuje. „Moje práce se tak dá zkontrolovat. Šest let v Senátu, předtím radnice v Moravském Krumlově. Silnice z Pohořelic do Lechovic. Slovanská epopej, která zůstává v Krumlově. Vinaři, jež jsme s kolegy ubránili před daní z tichého vína. Nebo zákon pro dobrovolné hasiče, který leží ve výborech,“ jmenuje.

Podle něj navíc musí senátor umět říct vládě ne, což také nemusí hrát v prospěch jeho soupeře. „Senátor z vládní strany má vždycky těžší pozici, když má hlasovat proti vlastním lidem,“ říká, nicméně sám to zažil u předchozího kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS).

Nyní se v rámci kampaně snaží získat i voliče, kteří předtím hlasovali pro neúspěšné kandidáty. „Nebudu je přesvědčovat, aby si mě zamilovali, ale mám jim co nabídnout. Jsem senátor pro celý obvod, ne pro jednu stranu. Po minulých volbách jsem řekl, že tu budu pro všechny, a tak jsem pomáhal i tam, kde mě nevolili,“ poukazuje.

K jeho hlavním tématům patří doprava. Pohlídat si chce především dostavbu úseku mezi Pohořelicemi a Lechovicemi a bojovat hodlá i za elektrifikaci tratě ze Znojma. „V Brně za 25 minut je cíl, ne sen. Bez slušného spojení zůstaneme periferií navždy, “ podotýká s tím, že tento status podle něj není osud, ale důsledek toho, že na region Praha a Brno zapomínají.

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„A to chci změnit. Zaměřím se také na to, aby malé obce získávaly více peněz, protože rozpočtové určení daní dnes zvýhodňuje velká města. A tématem jsou i Dukovany, tam chci garanci peněz pro obce v okolí elektrárny,“ zdůrazňuje. Zároveň chce pomoci zlepšit podmínky dobrovolným hasičům a vinařům.

Jedním z bodů, na kterém se Senát podílí, je i schvalování daňových zákonů. Třetina plánuje nehlasovat pro zvyšování daní z práce ani DPH, dokud vláda neškrtne „dárky, které rozdala“. „Lidé tady u nás nevydělávají pražské platy a vláda se musí naučit šetřit. Rozpočtový schodek téměř 400 miliard bez krize, covidu či energetického šoku je chyba,“ má jasno.

Dál brojí proti dani na tiché víno, která by podle něj zlikvidovala malá vinařství. Nesmyslná mu přijde také zvýšená daň z nemovitostí. „Ta patří obcím, ne státu. Většinou hospodaří odpovědněji,“ uzavírá.

Kyněra: Dostupnější zdravotní péče

Jiří Kyněra

Soupeřem stávajícího senátora Tomáše Třetiny je na Znojemsku Jiří Kyněra za ANO. Osmašedesátiletý úspěšný plavecký kouč chce „lovit“ i hlasy voličů neúspěšných kandidátů. V tom ho podpořila uchazečka za hnutí Stačilo! Petra Rédová Fajmonová, čehož si Kyněra váží, jak zmínil na sociální síti.

Podle svých slov bude v 2. kole rád za každý hlas. Na přímý dotaz iDNES.cz, jakým způsobem chce získat hlasy neúspěšných kandidátů či lidí, kteří nepřišli k prvnímu kolu senátních voleb, však neodpověděl. Nechtěl se ani nijak srovnávat s Třetinou a říct svoje přednosti oproti němu. Podle něj to mají posoudit sami voliči.

Celkově byl ve svých odpovědích na dotazy iDNES.cz nadmíru stručný. Například na dotaz, jak chce zlepšit kvalitu života lidí na Znojemsku, který je periferií a z Prahy trochu zapomenutou částí republiky, reagoval, že by se snažil zvýšit dostupnost zdravotní péče. „Tím myslím například dostupnost magnetické rezonance a CT, protože čekání na tato vyšetření trvají několik měsíců,“ uvedl jen takto stručně Kyněra.

Obří schodek v navrženém státním rozpočtu na příští rok pak na rozdíl od svého protikandidáta brání. „Přidalo se do zdravotnictví či obrany. Míra zadlužení je pod průměrem Evropské unie,“ řekl s tím, že není pro zvýšení daní. „Ale zaměřil bych se na příjmovou stránku rozpočtu,“ dodal, aniž by blíže vysvětlil co konkrétně myslí, když příjmy jsou právě především daně.

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