Chceme za vás bojovat, nabádají voliče jihomoravští kandidáti do Senátu

Robert Šlachta: Chci zastavit tuto vládu Mám jednoznačný cíl. Chci zastavit tuto vládu! Senát je teď totálně provládní a funguje jako její schvalovací automat. Všechno, co tam vláda pošle, to jí senátní většina schválí. To chci změnit! Jak? Tím, že budu hlasovat proti vládě. Chci jí zabránit v dalším ožebračování lidí. Fialova vláda okradla důchodce na valorizaci. Zrušila školkovné. Zvedla daně. Osekala slevu na manželku. Ale na nová ministerstva, kosmonauty a zvýšení svých platů, na to se vždy peníze našly. Proto chci do Senátu. Chci využít každou příležitost na to, abych je zastavil. Prosím, podpořte mě! Robert Šlachta je kandidátem hnutí Přísaha, Svobodných a Moravanů.