Do druhého kola jde Šlachta i režisér Rychlík, vinař Koštial v Senátu končí

Ve zmíněném brněnském obvodu, který zahrnuje především střed a západ města, už nekandidoval ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Po úvodním hlasování tak do druhého kola míří z prvního místa Břetislav Rychlík.

„Nepokládal jsem se za favorita a všechny kolem sebe tak raději uklidňoval. Jsem radši pesimističtější, a pak o to překvapenější. Děkuji voličům i lidem kolem mě, hlavně těm mladým. Hned zítra ráno začnu znovu pracovat,“ komentoval svůj postup šestašedesátiletý umělec a vysokoškolský pedagog, jehož do štábu přišel podpořit herec a senátor za jiný brněnský obvod Tomáš Töpfer.

V cestě Rychlíkovi stojí Karin Podivinská. „Výsledek mi udělal velkou radost. Nicméně senátní volby pokračují, proto chci voliče poprosit, aby přišli i příští týden k volbám a dali mi svůj hlas,“ prohlásila.

Až třetí skončila další ze spolufavoritek Marie Jílková. Lidovecká poslankyně svoji podporu přislíbila vítězi prvního kola. „Poděkoval jsem jí za čestný boj a předal kytičku. Věřím, že své voliče přesvědčí, ať mi přijdou hodit hlas,“ podotkl Rychlík.

Také druhý jihomoravský obvod, kde se letos do Senátu volí, do Prahy vyšle novou tvář. Někdejší starosta Mikulova a dosluhující senátor Rostislav Koštial (ODS) totiž obsadil až třetí příčku, byť pouze o 81 hlasů.

„Voliči si to takhle přejí. Když se jim v našem regionu zdají dva lepší kandidáti, nedá se nic dělat. Dělal jsem svoji práci na maximum, dával tomu veškerý svůj čas, ale evidentně to lidi tak moc neoslovilo,“ prohlásil Koštial, který si teď hodlá hlavně odpočinout. „Patnáct let jsem nebyl na žádné dovolené, budu se věnovat i svým dosud opomíjeným koníčkům, třeba cyklistice a fotografování. Co se komunální politiky týče, ještě dva roky jsem v Mikulově opozičním zastupitelem, pak se uvidí, jak se situace vyvine,“ dodal s tím, že v dalším kole nikomu z postupujících podporu nevysloví.

Druhé místo si v tamním obvodu pro sebe uzmul poslanec a lékař Miloslav Janulík (ANO). „S velkou pokorou děkuji voličům. Možná jsem mnohým z nich kdysi pomohl na svět, tak mi to teď třeba vrací. Důležité bude druhé kolo,“ uvedl.

Na nejvyšší pozici vystoupal Robert Šlachta. „Účast ve druhém kole Senátu je pro mě slabá náplast, protože jsem hlavně předseda Přísahy a její celkový výsledek vnímám hodně negativně,“ zdůraznil bývalý policista, jehož hnutí se v krajský volbách nepřehouplo přes stěžejních pět procent ani na jižní Moravě, kde v jeho čele stanul brněnský exprimátor Petr Vokřál.