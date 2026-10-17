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Výsledky senátních voleb: V Brně míří za obhajobou Papoušek, na Znojemsku vede Třetina

Karolína Kučerová
  14:53
V druhém kole senátních voleb se v Brně utkají Zdeněk Papoušek a Karel...

V druhém kole senátních voleb se v Brně utkají Zdeněk Papoušek a Karel Zitterbart. | foto: koláž iDNES David Votruba

Zdeněk Papoušek
Karel Zitterbart
Tomáš Třetina a Jiří Kyněra
Tomáš Třetina
60 fotografií
Dosavadní sečtená přibližně polovina hlasů v senátních volbách již odhaluje, kdo bude následujících šest let hájit zájmy jižní Moravy v horní komoře parlamentu. Nejvíce hlasů v Brně si drží Zdeněk Papoušek, jenž kandiduje za ODS, na Znojemsku zase Tomáš Třetina za TOP 09. V obou případech s jedná o stávající senátory, kteří by tak své mandáty obhájili.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Favoritem obvodu číslo 60, tedy Brna-města je Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Výsledky společně se svými příznivci a kolegy sleduje v hospodě v Brně, kde se k němu připojil i lidovecký předseda a taktéž vítěz senátních voleb na Vyškovsku Jan Grolich. Ostatně je to právě KDU-ČSL, kteří společně s TOP 09, Piráty a uskupením FaktBrno Papouška ve volbách podpořili.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Jeho soupeř, dětský lékař a onkolog Karel Zittebart (STAN) za ním zaostává o zhruba dva tisíce pět set hlasů. Na Znojemsku se na první příčce drží pedagog a bývalý starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, jehož taktéž ve volbách podpořily další strany – konkrétně ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a hnutí STAN. Voliči mu zatím hodili 64 procent hlasů.

Prioritou jsou peníze pro region

O přízeň voličů s ním bojuje znojemský trenér plavání Jiří Kyněra, který kandidoval za ANO. V současné chvíli se drží asi 2,5 tisíce hlasů za Třetinou a je tak téměř jisté, že na první místo to stačit nebude. Jižní Morava tak ani tentokrát nezíská žádného senátora z řad vládních stran.

V senátu chtějí Papoušek i Třetina pokračovat v rozpracované práci. Pro oba je priorita, aby to jejich regionu proudily peníze. „Budu hájit dostatek peněz pro brněnské investice a hlasovat proti změnám rozpočtového určení daní, které by velká města poškodily,“ připomíná Papoušek myšlenku, o níž se začalo mluvit krátce před říjnovými volbami. V souvislosti s tím by chtěl totiž prosazovat zkapacitnění dálnice D1 a dostavbu městského okruhu.

Zároveň se zaměří na kvalitní stavební legislativu, která by Brnu mohla pomoci zlepšit situaci s drahým bydlením.

Třetina zase upozorňuje, že současný systém rozpočtového určení daní zvýhodňuje velká města, kam spadá právě Brno, a proto chce prosadit, aby více peněz získávaly právě malé obce. „Tématem jsou pro mě také Dukovany. Ta elektrárna funguje pro celou republiku a důsledky by neměly nést jenom obce v okolí. Proto chci zajisti, aby měly tyto obce garantované peníze a jejich starostové o ně nemuseli zdlouhavě prosit,“ konstatuje

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