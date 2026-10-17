Výsledky senátních voleb: V Brně míří za obhajobou Papoušek, na Znojemsku vede Třetina

Favoritem obvodu číslo 60, tedy Brna-města je Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Výsledky společně se svými příznivci a kolegy sleduje v hospodě v Brně, kde se k němu připojil i lidovecký předseda a taktéž vítěz senátních voleb na Vyškovsku Jan Grolich. Ostatně je to právě KDU-ČSL, kteří společně s TOP 09, Piráty a uskupením FaktBrno Papouška ve volbách podpořili.
Volby 2026 OBRAZEM
Jeho soupeř, dětský lékař a onkolog Karel Zittebart (STAN) za ním zaostává o zhruba dva tisíce pět set hlasů. Na Znojemsku se na první příčce drží pedagog a bývalý starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, jehož taktéž ve volbách podpořily další strany – konkrétně ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a hnutí STAN. Voliči mu zatím hodili 64 procent hlasů.
Prioritou jsou peníze pro region
O přízeň voličů s ním bojuje znojemský trenér plavání Jiří Kyněra, který kandidoval za ANO. V současné chvíli se drží asi 2,5 tisíce hlasů za Třetinou a je tak téměř jisté, že na první místo to stačit nebude. Jižní Morava tak ani tentokrát nezíská žádného senátora z řad vládních stran.
V senátu chtějí Papoušek i Třetina pokračovat v rozpracované práci. Pro oba je priorita, aby to jejich regionu proudily peníze. „Budu hájit dostatek peněz pro brněnské investice a hlasovat proti změnám rozpočtového určení daní, které by velká města poškodily,“ připomíná Papoušek myšlenku, o níž se začalo mluvit krátce před říjnovými volbami. V souvislosti s tím by chtěl totiž prosazovat zkapacitnění dálnice D1 a dostavbu městského okruhu.
Zároveň se zaměří na kvalitní stavební legislativu, která by Brnu mohla pomoci zlepšit situaci s drahým bydlením.
Třetina zase upozorňuje, že současný systém rozpočtového určení daní zvýhodňuje velká města, kam spadá právě Brno, a proto chce prosadit, aby více peněz získávaly právě malé obce. „Tématem jsou pro mě také Dukovany. Ta elektrárna funguje pro celou republiku a důsledky by neměly nést jenom obce v okolí. Proto chci zajisti, aby měly tyto obce garantované peníze a jejich starostové o ně nemuseli zdlouhavě prosit,“ konstatuje