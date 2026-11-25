Po loňském vyhazovu z hnutí ANO kandidoval exnáměstek brněnské primátorky René Černý v nedávných komunálních volbách v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře jako nestranický lídr STAN. Hnutí získalo jediný mandát, zkušeného politika však přeskočila servírka Klára Šimáčková z místní restaurace kandidující na desátém místě. V zastupitelstvu nicméně nakonec usedl Černý, který poté obsadil i neobvyklou funkci ve vedení městské části.
Šimáčková uspěla díky tomu, že v jednom okrsku dostala nezvykle vysoký počet preferenčních hlasů. Jak se však brzy ukázalo, došlo patrně k chybě při sčítání výsledků ve volební komisi. Zatímco René Černý v okrsku obdržel 41 preferenčních hlasů a ostatní kandidáti okolo dvou nebo tří desítek, Šimáčkové u jejího jména svítí rovných 270.
Je to nesmyslná funkce, která je účelově vytvořená přímo pro něj.
Ondřej Štaudkritizuje opoziční zastupitel post Černého