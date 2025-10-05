V Troskotovicích se referenda z celkového počtu 599 voličů zúčastnilo 390 lidí, tedy 65 procent. Pro stavbu trasy se vyslovilo 97 z nich, proti jich bylo 279. Čtrnáct hlasů bylo neplatných.
„Jako zastupitelé jsme byli také proti. Já také odpověděla ne, protože místním by trať nepřinesla žádné výhody,“ sdělila starostka Denisa Haluzová (Troskotovice pro nás a naše děti).
Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum
Stát připravuje novou železniční trať mezi Unkovicemi a Hrušovany nad Jevišovkou, novostavba je součástí širšího projektu železničního spojení mezi Brnem a Znojmem. Konkrétní vedení trati řeší územně-technická studie, která také zohledňuje připomínky obcí.
Původní varianta vedla blízko Troskotovic a Litobratřic a obě obce ji odmítly. Proto byla připravena varianta B, jež vede dál od obcí. Zastupitelé Troskotovic se vyjádřili negativně k oběma variantám, chtěli však znát názor všech obyvatel. Většina s projektem nesouhlasila.
Výsledky místního referenda budou závazné pro další jednání zastupitelstva městyse se Správou železnic, státní organizací a všemi dalšími institucemi.
Uvidíme, zda nezatížíme rozpočet, říká starosta
Obyvatelé Heršpic v referendu rozhodli, že vodovody a související provozní objekty zůstanou ve vlastnictví obce. Odmítli tak převod infrastruktury pod Vodovody a kanalizace Vyškov. Z 676 voličů se referenda účastnilo 520, z nich 426 bylo proti převodu.
Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu
„Nechali jsme si zpracovat studii na to, kolik nás oprava a provoz bude stát. Máme čísla i plán, jak postupovat. Uvidíme, zda příliš nezatížíme rozpočet,“ uvedl starosta Karel Knesl (Prosperita pro Heršpice), který podporoval převod.
Obec bude vodárenské společnosti předávat kanalizaci, při jednání dostala nabídku i na vodovody. Zastánci ponechání infrastruktury argumentovali třeba tím, že má obec pod kontrolou cenu vodného. Nevýhodou je odpovědnost za provoz a budoucí investice do oprav.