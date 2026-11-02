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Vláda primátorky Vaňkové končí. Vyčítají jí arénu, chválí hodnotovou politiku

Marek Osouch
  14:38
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. Na snímku brněnská primátorka...

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. Na snímku brněnská primátorka Markéta Vaňková. (25. září 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)
V Brně odvolila tamní primátorka Markéta Vaňková (9. října 2026)
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna...
Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...
8 fotografií
Původně to vypadalo, že se stane „jen“ náměstkyní, pak ale zákulisní jednání po volbách v roce 2018 vystřelila Markétu Vaňkovou a její ODS do čela Brna. A vedení si dokázala udržet až do současnosti. V úterý primátorský řetěz a její kancelář převezme lidovec Jakub Hruška.

Uplynulých osm let Vaňková se svým týmem utvářela podobu druhého největší města Česka a promítala do něj politiku občanských demokratů. Po jejím boku po celou dobu stáli straničtí kolegové Robert Kerndl a Petr Kratochvíl. Ani jeden z klíčového tria už sice v letošních komunálních volbách nekandidoval, nicméně „pomníky“ z jejich éry už v Brně navždy zůstanou.

Tím nejviditelnějším je nepochybně nová aréna na výstavišti, která brzy přivítá první návštěvníky i hokejisty Komety. Ze strany značné části politických protivníků ODS zaznívají výrazně kritická slova.

„S touto investicí je spojený neuvěřitelný nárůst zadlužení města. Úvěr není obecně špatná věc, ale musí jít tam, kde to má pro Brnu nezpochybnitelný přínos, jako je bytová výstavba,“ má jasno Martin Ander, který se v letech 2006 až 2018 za Zelené pohyboval v brněnské politice a dvě volební období zasedal i ve vedení města.

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. Na snímku brněnská primátorka Markéta Vaňková. (25. září 2026)
Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)
V Brně odvolila tamní primátorka Markéta Vaňková (9. října 2026)
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna (23. června 2026)
8 fotografií

Ke kritickým slovům kvůli hale nikdy neměl daleko ani expolitik za hnutí Žít Brno Matěj Hollan. „Už ale stojí, takže teď si nepřeji nic jiného, než aby fungovala,“ hlásí. Někdejší primátor Brna za hnutí ANO a dnes místopředseda hnutí Přísaha Petr Vokřál vznik arény vítá, nicméně za nepochopitelnou považuje výslednou cenu, náklady se totiž vyšplhaly k částce sedm miliard korun.

„Jako by chyběla energie“

Právě „vyhozené miliardy“ podle oslovených mohly skončit v jiných klíčových oblastech. Hollan obecně mluví o stagnaci ostatních investičních projektů, další vnímají, že se některé z nich schovaly do šuplíku či úplně skončily v koši, jako třeba v minulosti plánovaná atletická hala v bohunickém kampusu.

„Některé věci by šly dělat rychleji, jako by ale chyběla energie,“ míní bývalý městský architekt Michal Sedláček, jenž neúspěšně ve volbách bojoval s vlastním uskupením Nové Brno.

Oslovení paní primátorko? „To mi chybět nebude“. Vaňková touží hlavně po zdraví

Na jednu stranu je rád, že se výrazně posunula příprava stavby nového nádraží a podařilo se vybudovat a zprovoznit další úseky velkého městského okruhu, na tu druhou zmiňuje zbytečné protahování schválení nového územního plánu, pomalou bytovou výstavbu či odložené výsledky architektonických soutěží u projektů, které se hýbou jen velmi pomalu, pokud vůbec.

Nový primátor? Schůzi však dál povede Vaňková

Redakce iDNES.cz nabídla prostor ke zhodnocení své éry Markétě Vaňkové (ODS) odcházející po osmi letech z funkce brněnské primátorky. Ta však zareagovala, že necítí potřebu činit rozlučkový rozhovor. V úterý ji Brňané naposledy uvidí v roli političky, kdy se ujme vedení ustavující schůze nových brněnských zastupitelů. Podle vyjádření tajemníka brněnského magistrátu Olivera Pospíšila je novinkou, že Vaňková povede jednání i po zvolení nového primátora Jakuba Hrušky (KDU-ČSL). V minulosti se totiž v tu chvíli role řídícího ujímal právě nově zvolený nejvyšší politik Brna. Tentokrát ale bude mít Vaňková schůzi v režii až do okamžiku, než se zvolí nadpoloviční většina nové městské rady, tedy šest z jedenácti lidí.

Nebo se zbytečně prodražují, jak doplňuje exprimátor Vokřál. „Ze strany představitelů ODS zaznívala nepochopitelná argumentace směrem ke zrušení zakázky na nový kotel v městské spalovně. Stejně vzniká, ale zakázka je o miliardu dražší,“ kroutí hlavou nad postupem, který dirigovali právě občanští demokraté. Spalovna už od jara vyčísluje škodu, jež jí vznikla krokem schváleným zastupiteli v kontroverzním tajném hlasování.

Vaňková má však i své zastánce. „Spousta akcí se pod jejím vedením rozjela. Sama mám radost hlavně z toho, jak postupuje stavba koncertního sálu pro filharmonii,“ vyzdvihuje někdejší primátorka Brna z let 1994 až 1998 Dagmar Lastovecká (ODS), kterou Vaňková v minulosti označila za svůj vzor. Její předchůdkyně vidí jako pozitivum i to, jak se odcházející primátorce podařilo po celých osm let udržet funkční a stabilní koalici.

Například Hollan ale tvrdě kritizuje, jakým způsobem vedení města poslední čtyři roky fungovalo, kdy podle něj chtěla mít ODS klid na práci a komunikace ze strany magistrátu vázla. Tomu předcházel vznik velké koalice s hnutím ANO před čtyřmi roky, do níž se přidaly i další strany a opozice byla velmi slabá. „Vím, že nastupující nová koalice je ještě početnější, ale není to ‚zrada na voliče‘, jako když se v Brně spojí dva úhlavní nepřátelé z české politické scény,“ podotýká.

Jasná hodnotová politika

To bývalý rektor Masarykovy univerzity a expolitik Jiří Zlatuška, který v Brně v roce 2006 odstavil s nestranickým sdružením ODS od moci a stále k ní cítí odtažitost, přesto vyzdvihuje primátorku v hodnotové politice. Připomíná třeba její vystoupení při letošním Sudetoněmeckém sjezdu v Brně, kdy navzdory rozjitřené atmosféře ve společnosti dokázala vnímat a uznat historické chyby na straně Čechů při odsunu Němců na konci druhé světové války.

„To bylo velmi pozitivní,“ říká otec Kamily Zlatuškové, která poněkud paradoxně vedla právě ODS do letošních voleb a zasedne v nové městské radě.

Podle Andera tyto kroky pomohly Brnu i na mezinárodním poli. Hollan v této souvislosti zmiňuje také jasnou orientaci na pomoci Ruskem napadané Ukrajině a spolupráci s tamními městy – partnerství se Lvovem nebo Charkovem, kam z Brna putovaly i některé vyřazené trolejbusy či tramvaje.

„Ukazuje se, jak důležité je, aby významné veřejné instituce dokázaly společně hájit hodnoty svobody, demokracie a lidské důstojnosti,“ zdůrazňuje současný rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který si pochvaluje i konkrétní spolupráci s vedením Brna – tedy že se největší brněnská vysoká škola dokázala vždy s městem domluvit ohledně svých rozvojových plánů.

16. dubna 2026
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