V Brně se ujme funkce nový primátor, Vaňková po osmi letech v čele města končí

Lidoveckého primátora a dosavadního starostu okrajové brněnské části Kohoutovice doplní v jedenáctičlenné městské radě další dvě jeho stranické kolegyně - Marie Jílková a Kateřina Basel. První dostane na starost zdravotnictví, sociální oblast a pronájmy městských bytů, druhá gesci veřejného prostoru, územního plánování a městské energetiky.
Volební spojence z hnutí STAN bude v radě reprezentovat Tereza Karafiátová, jež dostane na starost investice, a Irena Matonohová, která naváže na svou dosavadní čtyřletou práci ve vedení v Brna v gesci školství. K tomu získá pod patronát i oblast participace.
Další místa v radě pak obsadí zástupci ODS (Kamila Zlatušková a Matyáš Svoboda), TOP 09 (Tomáš Aberl), Zelených (Natálie Vencovská), Pirátů (Adam Zemek) a lokálního hnutí Za Lužánky (Jana Janulíková).
Je to nadmíru početná koalice, která má pohodlnou většinu 44 z 55 členů zastupitelstva. V opozici je pouze hnutí ANO.
Podle Hrušky panuje i v takto široké koalici stoprocentní shoda nad tématy, která si politici zakotvili do programového prohlášení.
V něm kupříkladu slibují levnější šalinkartu pro Brňany za 1 200 korun, omezení provozu aut v určitých místech kvůli bezpečnosti pěších, rychlejší opravy městských bytů nebo konec podpory přehlídky ohňostrojů s názvem Ignis Brunensis.
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V posledních týdnech naopak Hruška upoutal pozornost svým plánem na finanční podporu veřejnoprávních médií, pokud jim vláda vezme část peněz a naváže financování na státní rozpočet bez striktních pojistek zajištění nezávislosti.
Řízení úterního jednání se na počátku ještě naposledy ujme odcházející primátorka z ODS Markéta Vaňková, která letos nekandidovala a z veřejného života se tak zcela stáhne. Redakce iDNES.cz ji ještě před dnešním jednáním oslovila s žádostí o rozlučkový rozhovor, v němž by se ohlédla za osmi lety v čele města, Vaňková jej však odmítla.