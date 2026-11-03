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V Brně se ujme funkce nový primátor, Vaňková po osmi letech v čele města končí

Marek Osouch
  5:59
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na...

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na snímku vlevo budoucí primátor Jakub Hruška z KDU-ČSL. (23. října 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)
V Brně odvolila tamní primátorka Markéta Vaňková (9. října 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. Na snímku brněnská primátorka...
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) při řízení zastupitelstva města Brna...
52 fotografií
Politici v Brně se v úterý scházejí poprvé po říjnových komunálních volbách na ustavujícím zasedání zastupitelstva. Vedení druhého největšího města v Česku se po tomto jednání, které začíná v 9 hodin, ujme nová garnitura v čele s lidovci. Nominantem na primátora je lídr volebního uskupení Lidovci a Starostové Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Lidoveckého primátora a dosavadního starostu okrajové brněnské části Kohoutovice doplní v jedenáctičlenné městské radě další dvě jeho stranické kolegyně - Marie Jílková a Kateřina Basel. První dostane na starost zdravotnictví, sociální oblast a pronájmy městských bytů, druhá gesci veřejného prostoru, územního plánování a městské energetiky.

Volební spojence z hnutí STAN bude v radě reprezentovat Tereza Karafiátová, jež dostane na starost investice, a Irena Matonohová, která naváže na svou dosavadní čtyřletou práci ve vedení v Brna v gesci školství. K tomu získá pod patronát i oblast participace.

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na snímku vlevo budoucí primátor Jakub Hruška z KDU-ČSL. (23. října 2026)
Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)
V Brně odvolila tamní primátorka Markéta Vaňková (9. října 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. Na snímku brněnská primátorka Markéta Vaňková. (25. září 2026)
52 fotografií

Další místa v radě pak obsadí zástupci ODS (Kamila Zlatušková a Matyáš Svoboda), TOP 09 (Tomáš Aberl), Zelených (Natálie Vencovská), Pirátů (Adam Zemek) a lokálního hnutí Za Lužánky (Jana Janulíková).

Je to nadmíru početná koalice, která má pohodlnou většinu 44 z 55 členů zastupitelstva. V opozici je pouze hnutí ANO.

Podle Hrušky panuje i v takto široké koalici stoprocentní shoda nad tématy, která si politici zakotvili do programového prohlášení.

V něm kupříkladu slibují levnější šalinkartu pro Brňany za 1 200 korun, omezení provozu aut v určitých místech kvůli bezpečnosti pěších, rychlejší opravy městských bytů nebo konec podpory přehlídky ohňostrojů s názvem Ignis Brunensis.

Politici v Brně podepsali koaliční smlouvu. Už je jasné, kdo usedne v novém vedení

V posledních týdnech naopak Hruška upoutal pozornost svým plánem na finanční podporu veřejnoprávních médií, pokud jim vláda vezme část peněz a naváže financování na státní rozpočet bez striktních pojistek zajištění nezávislosti.

Řízení úterního jednání se na počátku ještě naposledy ujme odcházející primátorka z ODS Markéta Vaňková, která letos nekandidovala a z veřejného života se tak zcela stáhne. Redakce iDNES.cz ji ještě před dnešním jednáním oslovila s žádostí o rozlučkový rozhovor, v němž by se ohlédla za osmi lety v čele města, Vaňková jej však odmítla.

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