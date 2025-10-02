Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

Marek Osouch
  7:00
Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč. Redakce iDNES.cz nabízí přehled témat, která budou po sněmovních volbách hýbat regionem.
Část 1/5

1 Více z daní šikovným starostům

Na venkově není tolik pracovních příležitostí jako ve větších městech, mladí tak většinu dne tráví jinde, pokud se rovnou neodstěhují. Služby a obchody skomírají a zavírají, což dál roztáčí negativní spirálu, kdy se vesnice nebo celé regiony vylidňují.

Na jihu Moravy je to případ hlavně okolí Velkých Opatovic na Blanensku, Vranova nad Dyjí na Znojemsku a Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Když má nějaký starosta chuť něco dělat a přiláká velkého zaměstnavatele, na obecním účtě se mu tento zápal příliš nepromítne.

Už tradičním pomocníkem při vinobraní bývají kombajny, nicméně v Dolních Dunajovicích ještě sběrači pracují ručně. Hrozny odrůdy Augustovskij totiž rostou na nízkém vedení vinice, navíc je jich zatím jen pár.
Sousedky. Dukovany mají osm vysokých chladicích věží a dvě menší ventilátorové.
To kritizuje uskupení Stačilo!, Piráti i hnutí STAN. Všechny tři strany se tak – možná poněkud překvapivě – shodují, že je potřeba obce daňově motivovat podle toho, kolik tam firmy vytvoří pracovních míst. Hnutí STAN rovnou říká, že by počet zaměstnanců v obci měl v jejích příjmech mít vliv rovnou z deseti procent, nikoli pouhého půldruhého procenta jako doposud. Piráti dokonce chtějí, aby třetinu obecních příjmů tvořily daně vytvořené na území obce.

Právě díky podnikům, které následně mohou podpořit i rozvoj škol a školek, a tím přilákat nové rodiny, se obce v opomíjených regionech bez velkých sídel mohou lépe rozvíjet.



Zatímco v otázkách ohledně důchodů, ekonomiky nebo postojů k Evropské unii a Rusku se neshodnou, v některých věcech důležitých pro jižní Moravu najdou i nesmiřitelní političtí oponenti společnou řeč....

