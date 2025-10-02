Sliby pro jižní Moravu: podpora vinařů, zrušení CHKO i motivace pro starosty

1 Více z daní šikovným starostům
Na venkově není tolik pracovních příležitostí jako ve větších městech, mladí tak většinu dne tráví jinde, pokud se rovnou neodstěhují. Služby a obchody skomírají a zavírají, což dál roztáčí negativní spirálu, kdy se vesnice nebo celé regiony vylidňují.
Na jihu Moravy je to případ hlavně okolí Velkých Opatovic na Blanensku, Vranova nad Dyjí na Znojemsku a Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Když má nějaký starosta chuť něco dělat a přiláká velkého zaměstnavatele, na obecním účtě se mu tento zápal příliš nepromítne.
To kritizuje uskupení Stačilo!, Piráti i hnutí STAN. Všechny tři strany se tak – možná poněkud překvapivě – shodují, že je potřeba obce daňově motivovat podle toho, kolik tam firmy vytvoří pracovních míst. Hnutí STAN rovnou říká, že by počet zaměstnanců v obci měl v jejích příjmech mít vliv rovnou z deseti procent, nikoli pouhého půldruhého procenta jako doposud. Piráti dokonce chtějí, aby třetinu obecních příjmů tvořily daně vytvořené na území obce.
Právě díky podnikům, které následně mohou podpořit i rozvoj škol a školek, a tím přilákat nové rodiny, se obce v opomíjených regionech bez velkých sídel mohou lépe rozvíjet.