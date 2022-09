Předvolební Vyškov: kandidáti chtějí zvelebit zahradu a získat pivovar

V ní je pět stran – kromě ODS a ANO ji tvoří lidovci, Volba pro město a Náš Vyškov. ČSSD tak po 18 letech vládnutí ve své „oranžové“ baště ztratila post starosty a poslední čtyři roky v čele města stojí Karel Jurka z ODS.

V letošních zářijových volbách ve Vyškově kandiduje devět stran. Nováčkem je hnutí VY bývalého starosty Karla Goldemunda.

MF DNES oslovila lídry všech uskupení a položila jim tři následující dotazy:

1) Co vnímáte jako pozitivní, že se podařilo v tomto volebním období uskutečnit, a co je podle vás naopak chyba, že se nedotáhlo?

2) Jak by se dalo město více zatraktivnit pro návštěvníky a přilákat do Vyškova více turistů?

3) Jaké jsou vaše další priority pro následující volební období?

Petr Hájek (ČSSD) Je třeba využít školu v Dědicích

Odpověď 1: Pozitivní je oprava a modernizace venkovního bazénu s novými atrakcemi v akvaparku. Vedení města umožnilo modernizaci škol se ziskem zdrojů z EU. Nevyřešila se situace kolem bývalé zdravotní školy v Dědicích, která chátrá, nezískaly se dotační prostředky na opravu sokolského hřiště. Nedotáhly se megalomanské projekty (zámecké muzeum a sál) s vysokými náklady na studie.

Odpověď 2: Dinopark ve Vyškově společně se zooparkem je lákadlo pro turisty a město do údržby a provozu vkládá nemalé peníze. Vybudování víceúčelového kulturního domu, který Vyškovu chybí, zvýší návštěvnost občanů i turistů na zajímavé kulturní akce. Vybudování sportovní haly rozšíří nabídku pro sportovní kluby, které mohou poznávat město při letních soustředěních.

Odpověď 3: Vyřešení snížení nákladů občanů v rámci udržení životní úrovně (energie, vodné a stočné, svoz komunálního odpadu). Chceme vyřešit smysluplné využití bývalé zdravotní školy v Dědicích, která chátrá. Připravit výstavbu penzionu pro seniory v Albrechtově ulici.

Karin Šulcová (ANO) Pivovar může přilákat další turisty

Odpověď 1: Získali jsme dotace 45 milionů korun na modernizaci škol, na 100 milionů čekáme. Rozšířili jsme kapacitu jedné školky. Zatraktivnili kulturní akce, přinesli nové projekty: festival sportu, sportovní den seniorů, kurz sebeobrany pro ženy. Pomáhali zranitelným skupinám. Opravovali školy, chodníky, silnice, budovali cyklostezky, zrekonstruovali sokolské hřiště, kino, venkovní bazén, realizovali krajinné prvky, připravili jsme projekty pro získání dotací. Nepodařilo se začít s přístavbou Nové scény, máme studii, ale další kroky zastavila krize.

Odpověď 2: Zrekonstruujeme zámeckou zahradu do původní podoby pro kulturní akce. Budeme jednat o odkoupení vyškovského pivovaru, areál má velký potenciál pro naše občany i turistický ruch.

Odpověď 3: Zpracování městské energetické koncepce, realizace úspor, příprava projektu k Nové scéně, rozšíření kapacit školek, řešení nedostatku parkovacích míst, příprava studie bydlení pro rodiny s dětmi.

Karel Jurka (ODS) Nová multifunkční hala

Odpověď 1: Z rekonstruovali jsme sokolské hřiště, venkovní bazén či zmodernizovali kino. Když ale pominu velké investice, podařilo se nám otevřít radnici lidem. Troufám si tvrdit, že jsme vedení města, které chtělo být s lidmi, vyslechnout si jejich názor a přiblížit se k nim. Zvládli jsme se ctí pandemickou či uprchlickou krizi, Vyškované znovu dokázali, že se umí v těžkých časech semknout. Přes všechny těžkosti jsme udrželi stav veřejných financí ve velmi dobré kondici. Naopak mě mrzí, že jsme nezačali projektovat přístavbu Besedního domu. Současná doba tak nákladné stavbě není nakloněna.

Odpověď 2: Každoročně podporujeme zoopark, kde jsme kromě nových expozic zkapacitnili parkoviště. Zaměřujeme se i na cyklostezky a cyklotrasy. Výrazně se zlepšila i kulturní nabídka, do města přijela velká hudební jména.

Odpověď 3: Pokud to veřejné finance dovolí, tak nová multifunkční hala, zmiňovaná přístavba Besedního domu a oprava zámku.

Roman Celý (KDU-ČSL) Dokončíme cyklostezku

Odpověď 1: Předsevzali jsme si být otevřenější radnicí, což se, myslím, povedlo. Radost mám z mimořádné solidarity a pomoci, do které se Vyškované zapojili v době pandemie, tornáda i v uprchlické krizi. Z investic zmíním rekonstrukci bazénu, modernizaci kina či obnovu sokolského hřiště. V případě podpory spolkové činnosti je výrazným úspěchem stavba skautského domu. U přístavby kulturního domu bych nemluvil o neúspěchu, záměr neopouštíme. Jde o nákladnou akci a tak je třeba k ní přistupovat a zaměřit se ještě více na kvalitní přípravu.

Odpověď 2: Propojujeme Vyškov s okolními vesnicemi pomocí cyklostezek. Investovali jsme desítky milionů korun do akvaparku a zooparku, výrazně jsme zatraktivnili středeční trhy i kulturní akce. Z hlediska rozvoje města bude stěžejním propojení Vyškova přes rychlostní dvoukolejnou trať s Brnem a Přerovem.

Odpověď 3: Rozumně hospodařit a realizovat chytrá úsporná opatření! K velkým výzvám patří přístavba Besedního domu, dokončení cyklostezky „Cukrovarská dráha“, pokračujeme v krocích s opravou zámku, což významně souvisí s areálem nevyužívaného pivovaru.

Josef Kachlík (STAN) Opravíme zámek

Odpověď 1: Díky dobré spolupráci ve stávající koalici jsme mohli prosadit řadu projektů, na něž bylo v dřívější době pozapomínáno. Vznikla tři biocentra s více než sedmi tisíci stromy. Vybudovali jsme cyklostezku do Pustiměře kolem rybníku Marchanky, který jsme kompletně zrekonstruovali. Využili jsme i moderních trendů v péči o již stávající městskou zeleň. Instalovali jsme řadu nových květinových truhlíků, vysázeli letničkové záhony a zlepšili péči o stromy.

Odpověď 2: Lákadlem ve Vyškově je zoo s DinoParkem. Vybudovali jsme novou expozici psů dingo. Chystáme další rozvoj, letos zahájíme výstavbu expozice vodní drůbeže. Věřím, že dalším lákadlem bude připravovaná rekonstrukce zámku a jeho zahrady.

Odpověď 3: Zahájíme výstavbu nového sálu Besedního domu a od státu odkoupíme vyškovský pivovar a podpoříme tak návrat vaření piva do Vyškova. Ke zklidnění dopravy přispěje vybudování železničního koridoru, na který se musíme jako město připravit.

Blanka Mikulková (NÁŠ Vyškov) Bydlení i zeleň

Odpověď 1: Co se podařilo? Zprůhlednit hospodaření města, být vstřícnější k občanům, zachránit bývalou zdravotnickou školu před demolicí a připravit rekonstrukci zámku. Nepodařilo se nám získat areál vyškovského pivovaru, který je pro další rozvoj města velmi důležitý. Celou věc blokuje nevyřešený soudní spor.

Odpověď 2: K turistickému zatraktivnění města je potřeba využít to, co už město má, tedy zámek a zámeckou zahradu, a v rekonstruovaném zámku umístit atraktivní expozici. Na to by měla navazovat rekonstrukce zámecké zahrady a její návrat do původní barokní podoby „rodné sestry“ – kroměřížské Květné zahrady.

Odpověď 3: Aby se lidem ve městě dobře žilo, je zapotřebí dostupné bydlení, parkovací místa, ale i zeleň, která nám zpříjemní pobyt. Proto bychom se rádi zasadili o vznik nových zelených ploch, lesoparků a přírodních vodních nádrží.

Radoslav Kotík (KSČM) Je třeba udržet rozsah služeb

Odpověď 1: Koalice je bez ambice realizovat rozsáhlejší projekty. Ale to, že vyškovská koalice bude myslet především na sebe, bylo jasné od samého začátku, kdy se rozšířil počet místostarostů, aby byly uspokojeny ambice jednotlivců. Občany města Vyškova to stálo miliony, které mohly být investovány v jejich prospěch.

Odpověď 2: Metod je celá řada – od navázání spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu až po zavedení multifunkční vstupenky, která by kombinovala atrakce a památky ve Vyškově i okolí za výhodnou cenu tak, aby se turisté zdržovali déle.

Odpověď 3: Vzhledem k tomu, co pětikoaliční vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL a PirSTAN dělá – nebo spíše nedělá – pro občany, to bude těžké. Od udržení rozsahu služeb bude na stole třeba i aktivní zapojení vedení města, aby se z nemocnice nestalo provinční pracoviště a lidé nemuseli k lékaři cestovat desítky kilometrů… A je na čase pohnout s vyškovským pivovarem!

Libor Bláha (SPD) Lidi více zapojíme do rozhodování

Odpověď 1: Z velkých akcí je to oprava bazénu a kina, to jsou jistě dobré počiny, nicméně byly naplánované již předchozím vedením. Ve vlastnictví města je několik chátrajících budov, nikdo neřeší budovu bývalé zdravotnické školy v Dědicích, vlastně i hojně diskutovaný zámek je zatím jen jako grandiózní a neuskutečnitelný plán, jehož součástí je i přístavba nového křídla zámku! Ve skutečnosti pracovní skupina zastupitelstva, která byla vytvořena před dvěma lety právě kvůli jeho rekonstrukci, nebyla doposud ani jednou svolána.

Odpověď 2: Město by se zatraktivnilo například vytvořením lanového a zábavního centra, třeba po vzoru Mirakula v Milovicích.

Odpověď 3: Především bych chtěl více zapojit občany města do rozhodování o nejdůležitějších projektech ve městě, tedy aby měli možnost prostřednictvím místního referenda rozhodnout, kam budou směřovat největší investice města.

Karel Goldemund (VY) Udržíme město v chodu

Odpověď 1: Jsme rádi za bazén, skatepark a také sokolské hřiště. To je bohužel asi tak vše, a když vezmeme, že bazén a skatepark již byly připraveny v roce 2018? Dále se sice zrekonstruovalo kino Sokolský dům, ale je již pouze kinem. Což vzhledem k neutěšenému stavu Besedního domu, a tedy tomu, že Vyškov v současné chvíli nemá žádný využitelný sál, nebylo nejšťastnější řešení. K tomu připočtěme rozpadající se budovu bývalé zdravotní školy, absenci řešení seniorského bydlení. To vše nám bylo přece slibováno. Nám nevadí, že to nebylo zrealizováno, ale že se o to ani nikdo nepokusil.

Odpověď 2: Propojit areál pivovaru a zámeckou zahradu a přitáhnout do Vyškova více kultury.

Odpověď 3: Důležité je udržet Vyškov za stávající ekonomické situace v chodu. Určit priority pomoci občanům, především rodinám s dětmi a seniorům. Poté rekonstrukce Besedního domu, bývalé zdravotní školy, řešení seniorského bydlení, parkování či víceúčelová sportovní hala.