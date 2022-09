Předvolební Břeclav: kandidáti touží vylepšit dopravu i koupaliště

Původní břeclavská koalice tvořená stranami Pro Region, ČSSD, KDU-ČSL a ANO vydržela po minulých volbách jen něco přes tři měsíce. Poté ANO toto spojenectví vypovědělo a vytvořilo nové s Mladými a neklidnými, lidovci a nezávislým sdružením Společně pro Břeclav, což bylo spojení ODS, TOP 09 a Svobodných. Městu pak velel starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Předvolební seriál MF DNES nyní představuje lídry devíti politických stran a hnutí, které se v komunálních volbách utkají o místa v novém břeclavském zastupitelstvu. Redakce lídrům položila dva dotazy:

1) Jaké jsou programové priority, s nimiž jdete do voleb?

2) Neustále se opakujícími tématy, která volby v Břeclavi provázejí, jsou problematická doprava, nevyužitý cukrovar a chátrající zámek. Je podle vás vůbec v silách města je někdy vyřešit? A co pro to chcete udělat?

Jakub Matuška (Mladí a neklidní) Břeclav má potenciál

Odpověď 1: Hlavní prioritou příštího volebního období v oblasti investic je koupaliště a krytý bazén. Projekt je připravený; pokud ve volbách uspějeme, budeme ho chtít zařadit do rozpočtu na příští rok. Zdroje peněz máme rozmyšleny. V cukrovaru chceme postavit silniční síť a spustit první projekty výstavby. Musíme dokončit rekonstrukci prostoru před nádražím. Obecně jsou pro nás důležitá veřejná prostranství, v oblasti dopravy zkapacitnění kruhového objezdu na vjezdu do města a pak samozřejmě obchvat, na kterém jsme udělali spoustu práce a s ŘSD jsme domluveni na všem, co se nás týká. Ale třeba i drobnosti jako park pro psy.

Odpověď 2: Břeclav má obrovský potenciál a my s ním pracujeme. Jak u cukrovaru, tak u zámku chceme spolupracovat se soukromým sektorem, protože není v silách města tyto věci financovat samostatně. U obou projektů už se ozývají první zájemci. V oblasti dopravy se chceme věnovat věcem, které umíme ovlivnit – cyklostezkám, hromadné dopravě a udržováním cest v dobré kvalitě. Nejdůležitější je pro nás v dopravě bezpečnost, jsou to totiž občané města, kterých se to týká.

Olga Kelemenová (Pro Region) Víra v politiky

Odpověď 1: Všichni kandidáti na kandidátce jsou platnými členy týmu, žádný není jen do počtu, naše kandidátka je plná osobností. Právě víra v politiky a hrdost na město, ve kterém žijeme, je naší volební prioritou. Chceme, aby se tu všem dobře žilo, pak se dá pracovat a budovat mnohem snáze. Ekonomická situace města je nyní stabilizovaná. Musí se pokračovat v opatřeních na úspory energií a snažit se maximálně využívat dotační možnosti.

Odpověď 2: Pokud se vše bude dělat s rozmyslem, tak se například cukrovar dá postupně řešit ve spolupráci s investory a developery. Zámek je tvrdý oříšek, pokud nebude možná dotace, jedinou cestu vidím ve spojení se silným partnerem, aby se mohl zámek využít multifunkčně. Doprava čeká na obchvat, ale nemyslím si, že bude všespásný, bude dobré se zaměřit třeba na malý obchvat, který by spojil ulici Stromořadní a Lidickou, kde by mohlo dojít k zásadnějšímu odlehčení Lidické.

Svatopluk Pěček (ANO) Bezpečné a čisté město

Odpověď 1: Budeme pokračovat v nastoleném trendu bezpečného, čistého a přívětivého města, kde budou občané spokojeně bydlet. Plánujeme pokračování v rekonstrukci domova seniorů, parkovací dům u nádraží, rekonstrukci předprostoru nádraží, výstavbu lávky nad splavem, rekonstrukci Komenského nábřeží, výstavbu sociálního bydlení U Splavu, multifunkční hřiště u sídliště Na Valtické, rekonstrukci koupaliště atd.

Odpověď 2: U obchvatu se podařilo vykoupit většinu pozemků, realizovala se kompenzační opatření, ustáli jsme soudní spor s Dětmi Země a právními zástupci Lichtenštejnů. O stavební povolení by měl investor požádat na jaře příštího roku. Vlastní výstavba by měla být zahájena v roce 2024. U cukrovaru byla zpracována koncepční studie využití areálu a zpracovává se projektová dokumentace navržených komunikací a inženýrských sítí. Na rekonstrukci zámku máme zpracovanou projektovou dokumentaci a udržujeme platné stavební povolení. Je zpracovaná studie proveditelnosti rekonstrukce zámku na hotel a sháníme solidního a solventního partnera.

Jaroslav Válka (Změna pro Břeclav) Ať lidé neodcházejí

Jaroslav Válka (Změna pro Břeclav):

Odpověď 1: Řada lidí nemá na to, aby hradili vysoké komerční nájmy, na hypotéky již nedosáhnou vůbec, a tak z města odchází. Město musí zahájit novou bytovou politiku postupným budováním městského bytového fondu. Dále nás čeká řešení ceny a způsobu vytápění bytových domů připojených k centrálnímu zásobování tepla. V sociální oblasti je naším cílem pokračování rekonstrukce domova seniorů a výstavba DPS Hájová v Poštorné. Prioritou je i boj proti klimatické změně – chceme vodní plochy ve městě, zelené střechy, vysokokmenné stromy. Stejně důležitá je problematika odpadového hospodářství a šetření energiemi.

Odpověď 2: U obchvatu už město vše, co vykonat mohlo, vykonalo. Zbytek má v rukou stát. Chátrající zámek, pokud město neobdrží výraznou dotaci, bude opravován pouze v havarijních případech. Výraznou rekonstrukci za investovaných 5–10 milionů ve volebním období nelze provést. Cukrovar má šanci na své oživení bytovou výstavbou včetně občanské vybavenosti. Je to otázka zajištění schopných developerů. Zde jsem optimistou. Město musí sehrát svou úlohu ve vytvoření příznivých podmínek pro investory.

Vít Jonáš (ODS) Vyrovnaný rozpočet a bydlení

Odpověď 1: Náš program obsahuje devět základních bodů, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou pomoci zlepšit život občanům našeho města. Mezi hlavní priority bych zařadil vyrovnaný rozpočet a dostupnost bydlení. Myslíme ale i na dopravu, cyklostezky, dětská hřiště, bezpečnost, kulturu či zeleň ve městě, rádi bychom podpořili třeba naše softbalisty.

Odpověď 2: Problematická doprava a výstavba obchvatu je téma, kterým se i my v našem programu zabýváme. Neslibujeme, že obchvat postavíme, protože město na to přímý vliv nemá, ale hledáme řešení, jak provozu ve městě alespoň trochu odlehčit, než bude ochvat vybudován. V této věci by pomohlo například smysluplné propojení cyklostezek, lepší načasování a využití autobusové dopravy, lávka přes Dyji nad splavem. Co se týká areálu cukrovaru či zámku, o který bohužel v rámci restituce rod Lichtenštejnů nemá zájem, si myslíme, že v této věci by mělo být dáno mnohem více prostoru soukromému sektoru. Tyto projekty nemá realizovat město, ale zkušený developer s dobrými referencemi a nejlépe i z našeho regionu.

Richard Zemánek (KDU-ČSL) Byty i lékaři

Odpověď 1: Zlepšíme bezpečnostní situaci v městském parku, provedeme revitalizaci sídliště Na Valtické, zrevitalizujeme hřbitovy v místních částech. Podpoříme rozšíření nabídky předškolního vzdělávání, zlepšíme vybavení základních škol. S pomocí kraje zahájíme vybudování malometrážních bytů pro seniory, vytvoříme podmínky pro angažování nedostatkových lékařských profesí v městských částech. Zmodernizujeme městská parkoviště a budeme pokračovat v energetickém managementu města s cílem snížit náklady na energie. Provedeme rekonstrukci koupaliště a krytého bazénu a další.

Odpověď 2: Při přípravě tolik potřebného obchvatu jsme výrazně pokročili. Podařilo se splnit všechna kompenzační opatření, která otvírají cestu k tomu, aby mohly práce na obchvatu začít. Máme příslib zahájení prací v roce 2023. V prostoru cukrovaru je hotová studie s návrhem vizualizace příští podoby nové čtvrti města a snažíme se najít dotační tituly, které by pomohly finančně náročný záměr uskutečnit. Na zámku proběhly opravy chátrající jižní věže a je zde připravena elektrifikace prostoru pod zámkem pro konání kulturních a sportovních akcí.

Dagmar Švendová (KSČM) MHD zdarma

Odpověď 1: Zlepšení bezpečnosti, průchodnosti a plynulosti dopravy. Městská hromadná doprava zdarma. Revitalizace sídlišť a podpora obecního, družstevního a sociálního bydlení. Zkvalitnění života seniorů. Zvýšení bezpečnosti a čistoty ve městě. Optimální nastavení odpadového hospodářství. Ochrana přírody. Oprava břeclavského zámku a rozvoj turistického ruchu.

Odpověď 2: Ano, je, ale nebude to hned. Město potřebuje strategickou koncepci rozvoje, konzultovanou s občany, ze které vzejdou tři strategické projekty s garantovanou dlouhodobou podporou, což znamená například shánění dotací či pevně daný základní rozpočet, a to bez ohledu na to, kdo radnici vede. Důležité je aktivně komunikovat a jednat s investory. Zafungovalo to, i díky KSČM, u dohody s Linde + Wiemann o financování dopravní studie a jejího provedení na úseku silnice k Tesku ve Staré Břeclavi. Doufám, že nově zvolené zastupitelstvo změnu územního plánu číslo 2, která s dohodou souvisí, schválí.

Filip Šálek (Naše Břeclav) Cyklotrasy po celém městě

Odpověď 1: Jak se zdá, tak na velké investice nebude a bude nás trápit optimalizace provozních nákladů. Navíc město splácí úvěr. U větších akcí, jako je cukrovar, zámek a podobně, proto bude základem řešení postupná realizace. Břeclav má vynikající podmínky k využití cyklodopravy, proto je naším velkým cílem propojit všechny části města komfortními cyklostezkami a trasami. Další prioritou je kvalitní veřejný prostor, ve kterém se budou lidé rádi zdržovat a setkávat se zde. Z tohoto pohledu je důležitá trasa nádraží – řeka – náměstí TGM – zámek a nábřeží kolem řeky. Z dopravních staveb je určitě nejdůležitější vyřešit kruhový objezd u Teska. V neposlední řadě je důležitá spolupráce napříč politickým spektrem a spolupráce na záměrech s obyvateli.

Odpověď 2: Částečné oživení cukrovaru i zámku je i dnes. Chtěli bychom v tom pokračovat. V cukrovaru bychom chtěli plochy kolem řeky věnovat volnočasovým aktivitám a více jej propojit s řekou a podjezdem pod mostem se sídlištěm U Splavu. Na zámku se musí nejdříve položit inženýrské sítě, potom se dají zpřístupnit i další prostory zámku a konečně opravit třeba i část fasády.

Petr Chlumecký (Moravané) Lávka přes Dyji

Odpověď 1: Vybudování lávky přes řeku Dyji „U špice“, výstavba startovacích bytů pro mladé, řešení problémů jednotlivých městských částí. Vyřešit dopravu a obchvat je běh na dlouhou trať, bez spolupráce Ředitelství silnic a dálnic a Jihomoravského kraje to nepůjde.

Odpověď 2: Problematická doprava, chátrající zámek a nevyužitý cukrovar jsou pouze zlomek problémů Břeclavi. Máme tu problémovou kanalizaci, veřejné osvětlení, mosty přes řeku v katastrofálním stavu. Teď je nejdůležitější postarat se o občany města, máme tu inflaci, zdražování potravin a pohonných hmot i energií. Úkolem vedení města je uklidnit občany a pomoci jim v této nadcházející těžké době. Všechno se dá zvládnout, ale musíme si jeden druhému začít pomáhat a řešit problémy jeden po druhém. Nikomu neslíbím, že to bude lehké. Nebude. Musíme to ale zvládnout a najít to, co nás všechny spojuje, a to je láska k jižní Moravě a k Břeclavi. Všichni jsme totiž Moravané.