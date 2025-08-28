Není to billboard, ale banner. Obří plachta s Fialou je v pořádku, rozhodlo Brno

Fiala shlíží na obyvatele z rohového domu na Moravském náměstí v centru Brna, který je v soukromých rukou. Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) se takový způsob oslovení voličů nezamlouvá, velká plachta podle něj narušuje veřejný prostor, v němž se nachází kostel sv. Tomáše a místodržitelský palác.
Ústav proto podal podnět k prošetření na odbor památkové péče brněnského magistrátu, který jako primátorka vede Markéta Vaňková z ODS, tedy stranická kolegyně Fialy.
Podle tohoto odboru se na Moravském náměstí nejedná o billboard, ale o banner, tedy plachtu s potiskem. „Tudíž není třeba ohlášení nebo povolení od stavebního úřadu. Zároveň nejde ani o reklamní plachtu, jak bylo v podnětu NPÚ uvedeno. Obsah banneru nelze podřadit pod definici reklamy, jak uvádí zákon o regulaci reklamy. Jeho velikost není pro posouzení v tomto případě podstatná,“ tlumočil stanovisko odboru mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Podotkl navíc, že v tomto případě se objednatel banneru dotazoval s předstihem, jaké požadavky je potřeba splnit. „Bylo mu sděleno, že jeho vyvěšení nevyžaduje závazné stanovisko odboru památkové péče. Objednatel tedy jednal v dobré víře, že koná v souladu se všemi pravidly,“ uvedl Poňuchálek.
Podle něj odbor dosud umístění předvolebního banneru závazným stanoviskem ani rozhodnutím neřešil. „Nicméně každý podobný podnět vítáme. Vzhledem k tomu, že se situace může v rámci jiných voleb v budoucnu opakovat, požádáme o metodický názor nadřízený orgán, jímž je krajský úřad,“ nastínil Poňuchálek.
Ředitel brněnské pobočky NPÚ Zdeněk Vácha vnímá pozitivně, že magistrát chce do budoucna poučení. „Chápeme to jako otevřenou věc,“ sdělil.