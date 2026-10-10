Podle výsledků exitpollu v Brně probíhá těsný souboj o první místo mezi koalicí KDU-ČSL a STAN a hnutím ANO. Odhadovaný zisk obou se pohybuje mezi 24 a 30 procent.
Možným překvapením pro některé je určitě relativně nízký zisk koalice ODS a TOP 09, která může klesnout až na 10 procent. To by bylo o patnáct procentních bodů méně, než kolik tyto strany ve stejném spojenectví získaly před čtyřmi lety, které vyhrály.
„Pětiprocentní hranici by mělo překročit také Zelené Brno, zatímco Za Lužánky a SPD se pohybují v její blízkosti a koalice TU! spíše pod ní,“ doplnili politologové. Koalici TU! tvoří zejména Piráti, Za Lužánky jsou pak místním uskupením vzniklým ve fotbalové komunitě.
Volby 2026 OBRAZEM
Nejčastěji si Brňané přejí podle průzkumu za nového primátora buď lídra koalice Lidovců a Starostů Jakuba Hrušku, nebo bloku ODS a TOP 09 Kamilu Zlatuškovou. „Každého z nich by si v čele města přála přibližně pětina voličů,“ uvedli experti s tím, že oba získávají sympatie i mezi voliči dalších stran. Moc bodů tak neposbíral lídr ANO Václav Trojan.
Podle politologů je třeba odhad interpretovat opatrně vzhledem k menšímu počtu respondentů (680), specifické povaze komunálních voleb a výraznému nárůstu podílu voličů, kteří udělovali hlasy kandidátům napříč stranami z méně než 10 procent v minulých volbách na současnou pětinu.
„Naše data také ukazují, že se voliči jednotlivých stran liší v tom, kdy se rozhodli, koho volit – s větším předstihem se zpravidla rozhodovali voliči vládních stran ANO, SPD a Motoristů, ale také ODS,“ dodali politologové.
Politologové za pomoci studentů organizují tyto průzkumy pravidelně. V roce 2022 při minulých komunálních volbách jim vyšlo správně vítězství bloku ODS a TOP 09, dobře také vyšel počet stran, které překročily pět procent. Průzkum však naopak podhodnotil zisk hnutí ANO a naopak nadhodnotil koalici Lidovců a Starostů. ANO mělo nakonec přes 20 procent, Lidovci klesli na 17.