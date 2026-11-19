Ve spolupráci na hodonínské radnici pokračují Pro Hodonín a hnutí ANO. Koalici vytvořily tyto subjekty už po volbách v roce 2022. Podle Fialíka byla spolupráce minulé čtyři roky bezproblémová.
Obě uskupení disponují nejtěsnější většinou 16 z 31 zastupitelů. Na ustavujícím jednání však chyběl zotavující se Střecha, který se mandátu nevzdal. Bez něj by proto nebyla schopná mít potřebnou většinu k navolení vedení města. Pro Fialíka tak zvedli ruku i někteří opoziční zastupitelé.
„Chtěl bych jim za to poděkovat. Ke svému působení na radnici chci přistupovat co nejotevřeněji, aby byl veden dialog napříč celým zastupitelstvem,“ podotkl nový starosta.
Fialík kandidoval ve volbách jako dvojka za Střechou, kterého díky většímu množství preferenčních hlasů přeskočil. Na první místo jej ale voliči neposunuli, o necelých 40 hlasů jej získala devítka kandidátky, archivářka Galina Rucká.
Hnutí Pro Hodonín bude mít také místostarostu, kterým se stal Petr Uřičář. Ve stejné funkci pokračuje Vojtěch Salajka (ANO). Neuvolněným, tedy ne plně placeným místostarostou za ANO se stal Roman Filip. Dosud měl Hodonín místostarosty dva. V radě usednou také Andrea Husáková, Pavel Dvořáček, Ladislav Korbel a Lukáš Lípa z Hnutí Pro Hodonín, doplní je Jiří Ledvina z ANO.
Nově zvolený starosta Fialík po zvolení řekl, že je to pro něj závazek. Se staronovou koalicí chce pokračovat v již rozpracovaných projektech, například v obnově Bažantnice, kterou poničilo v roce 2021 tornádo. Z nových projektů zmínil například opravu Smetanovy ulice, řešit chce i problém parkování.
Libor Střecha vedl Hodonín osm let, starostou se stal po volbách v roce 2018. Hodonín byl v minulosti městem, kde se často měnili koalice i starostové. Střecha byl v letech 2018 až 2022 po dlouhé době první, kdo v čele radnice volební období začal i skončil.
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Klíčový hlas k většině drží hospitalizovaný starosta. Ve funkci má za týden skončit
Volby v říjnu v Hodoníně vyhrálo uskupení Pro Hodonín se ziskem 28,63 procenta hlasů a 11 mandátů. ANO získalo 15,4 procenta hlasů a pět mandátů. Kromě nich se do zastupitelstva dostalo s pěti mandáty Pozitivně pro Hodonín a nově vzniklé uskupení Patrioti Hodonín. Tři křesla získali Hodoňáci, dva mandáty připadly Změně s Vítězslavem Krabičkou.
Před čtyřmi lety v Hodoníně vyhrálo Pro Hodonín, získalo téměř 31 procent hlasů, což mu vyneslo 11 mandátů. Druhé hnutí ANO získalo necelých 21 procent hlasů a sedm mandátů. Starostou se znovu stal Střecha (PRO Hodonín). SPD, Pozitivně pro Hodonín, Hodoňáci a KSČM skončili v opozici. SPD získala pět mandátů, Pozitivně pro Hodonín čtyři a po dvou křeslech Hodoňáci a KSČM.