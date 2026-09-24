Bez jednoho roku sto let. Nejstarším kandidátem voleb je brněnský architekt

Právě on přibližuje Rudišovu kandidaturu poznámkou, že na 38. pozici jejich kandidátky jde spíše o symbolickou účast, jinými slovy o podporu Nového Brna ze strany tvůrce oceňovaného Československého pavilonu na světové výstavě Expo 1970 nebo urbanistického spoluřešení ikonického brněnského sídliště Lesná.
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„Pan architekt se i ve svém věku stále velmi aktivně zajímá o rozvoj Brna. Vznik Nového Brna jsme s ním konzultovali a priority i cíle našeho hnutí jsou mu blízké. Proto se rozhodl naše hnutí podpořit nejen svým odborným názorem, ale i formou kandidatury,“ podotýká Sedláček a sám také dodává, že umístění na kandidátce nezakládá na velkou pravděpodobnost zvolení pána, kterému bude příští rok rovných sto let. Rudiš sám se s redakcí o své kandidatuře bavit nechtěl.
Díky takto dlouhým zkušenostem se s ním však jeho tým i nadále setkává a hodlá s ním konzultovat i témata budoucnosti města, k nimž patří zejména dostupné bydlení, nové hlavní nádraží, rozvoj nové čtvrti Trnitá, revitalizace řek Svratky a Svitavy a zlepšení brněnské dopravy.
Navrhl Lesnou, pavilon v Japonsku otevřít nesměl
Když slavil Viktor Rudiš devadesáté narozeniny, poskytl redakci iDNES.cz jeden z mála delších rozhovorů, v němž zavzpomínal na studia i práci spojené takřka po celý život s rodným městem. Vysvětloval tehdy, jak unikátní byla jeho architektonická studia v jinak značně nesvobodných 50. letech minulého století.
„Tehdy to bylo snad nejlepší období této brněnské školy, na které učili Bohuslav Fuchs, Bedřich Rozehnal, Jiří Kroha, Vincenc Makovský, samé velké osobnosti s autoritou,“ vyprávěl a dodal, že právě díky těmto tvůrcům byla jeho studia tak zajímavá. Po studiích pracoval dva roky v brněnském Výzkumném ústavu výstavby a architektury, odkud však musel z kádrových důvodů odejít.
A skoro celou pracovní kariéru prožil ve Stavoprojektu Brno. Právě tam vzniklo na svou dobu překvapivě velkorysé sídliště Lesná. „Já jsem měl v náplni celkový model sídliště, vnější terénní úpravy a jeho některá centra,“ vzpomínal na práci „v harmonické a vyvážené partě svých spolupracovníků, kde se všechno důležité řešilo na společných schůzích“.
V době kolem svobodnějších let 1968 a 1969 se Rudiš s Alešem Jenčekem a Vladimírem Pallou postarali o jiný úspěch československé architektury. Vytvořili totiž oceňovaný pavilon pro světovou výstavu Expo 1970 v Ósace.
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„Se svými spoluautory návrhu pavilonu jsem se po necelý rok jeho stavby v Japonsku po třech měsících střídal. Byl jsem tam jako první, protože jsem měl na starost právě výstavbu a jako jediný jsem se s Japonci domluvil anglicky. Ale na otevření už tam mohl být jen Vladimír Palla,“ líčil Rudiš, jak ho po sovětské okupaci komunisté na zahájení výstavy už nepustili.
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„Náš pavilon měl úspěch, prošlo jím na deset milionů lidí, tedy vlastně co do počtu celá Česká republika. Ale už při zahájení se u nás doma výstava brala jako nepřátelský akt. Rudé právo napsalo, že jde o provokaci za dělnické peníze. Jinak bylo zakázáno o výstavě cokoliv konkrétního publikovat a po celých dalších dvacet let se o ní prakticky nemluvilo,“ líčil architekt, jaký ohlas sklidila expozice složená z výtvarných objektů od významných českých výtvarníků a připravená podle libreta tehdejšího ředitele Domu umění Adolfa Kroupy s brněnským básníkem Janem Skácelem.
„Tihle dva pánové ji vymysleli úžasně. Byla založena na času lidského života, jenž se dělí na čas radosti, úzkosti a naděje. Což byl odraz oné doby, roku 1969, tedy už po okupaci naší země,“ vyprávěl Rudiš, jak se totalitní moc na poslední chvíli marně snažila o „nápravu“ a jak poté měli potíže jak autoři libreta, tak zúčastnění výtvarníci.
Kam s brněnským nádražím?
Protože dodnes nedošlo k přesunu hlavního vlakového nádraží, což je problém, jenž se v Brně řeší už celých sto let, prakticky tedy déle, než je pan architekt na světě, můžeme si připomenout i jeho mínění o této problematice.
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„Od počátku mám zcela jasný názor, že by nádraží rozhodně mělo zůstat v centru jako všechna hlavní nádraží evropských měst. Odsun nemá žádný smysl. Nejdůležitější je přece pohodlí cestujících,“ prohlásil Viktor Rudiš před devíti lety, kdy také dodal, že se jen obává, aby finální rozhodnutí neovlivnily protichůdné zájmy, kvůli nimž „nebude snadné celou otázku jednoznačně vyřešit“. Rudiš však kandiduje za hnutí, které má v programu výstavbu stanice v nové lokalitě dál od centra, v odsunuté poloze u řeky Svratky.